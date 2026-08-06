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El Hospital de la Vega Baja de Orihuela logra reducir un 75% la demora de cirugía en pacientes con riesgo vital, según Sanidad

Mientras que en junio de 2023 la demora media para estos pacientes era de 47 días, en junio de 2026 se ha reducido hasta los 12 días

Una cirugía en el bloque quirúrgico del Hospital Comarcal Universitario de la Vega Baja

Una cirugía en el bloque quirúrgico del Hospital Comarcal Universitario de la Vega Baja / INFORMACIÓN

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D. Pamies

D. Pamies

Orihuela

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha conseguido reducir un 75% la lista de espera quirúrgica de los pacientes con prioridad 1, aquellos con riesgo vital y cuyo estado clínico requiere una intervención en el plazo máximo de 30 días. Así, mientras que en junio de 2023 la demora media para estos pacientes era de 47 días, en junio de 2026 se ha reducido hasta los 12 días, lo que supone una disminución de 35 días en estos tres años. El departamento de salud fija la referencia en el descenso desde que comenzó el actual mandato de la Generalitat, hace algo más de tres años.

En cuanto a los pacientes con prioridad 2, para quienes la normativa estatal establece un plazo máximo recomendado de intervención de 90 días, la espera media en el Hospital Vega Baja es actualmente de 44 días, frente a los 67 días registrados hace tres años, lo que representa una reducción del 35%.

Quirófano del Hospital de la Vega Baja

Quirófano del Hospital de la Vega Baja / INFORMACIÓN

Demora media general

La demora media general para ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Vega Baja se ha reducido en 13 días en el último año y se sitúa en 64 días. En términos relativos supone un descenso del 17% en los últimos doce meses. Además, este dato sitúa al centro por debajo de la media de la Comunitat Valenciana.

El gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, ha destacado el esfuerzo de todos los profesionales de los equipos quirúrgicos, así como el refuerzo de la planificación quirúrgica, en línea con la estrategia de la Conselleria de Sanidad, priorizando la intervención de los pacientes con patologías más graves y con riesgo vital, especialmente los pacientes oncológicos.

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El departamento de salud de Orihuela cuenta con una población protegida de 184.000 ciudadanos de los municipios de Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura,Albatera, Catral, Dolores, Redován, Cox, San Isidro, Benejúzar, Granja de Rocamora, Daya Vieja, Daya Nueva, Jacarilla, Algorfa, Rafal, Bigastro y Benferri. En estos momentos se está ultimando la ampliación del Hospital con un nuevo edificio de hospitalización y otros servicios con una inversión que supera los 80 millones de euros iniciada durante el anterior mandato del Consell.

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