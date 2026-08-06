Un promotor tramita un camping de autocaravanas junto a la rambla Salada de Albatera

Un promotor ha presentado una solicitud ante la Generalitat para obtener la declaración de interés comunitario (DIC) para la implantación de un campamento de turismo para autocaravanas y vehículos camper en el paraje de La Dehesa de Albatera. La propuesta se plantea como una “camper área” destinada únicamente a caravanas, autocaravanas y campers, sin bungalows ni otros alojamientos fijos.

La parcela está clasificada como suelo no urbanizable común, por eso el proyecto no puede resolverse como una licencia ordinaria sin más. Necesita esa declaración de interés comunitario, la figura que permite autorizar determinadas actividades en suelo rural cuando se considera que tienen encaje y utilidad fuera del casco urbano y que requiere de una larga tramitación administrativa en la que la Generalitat tiene la última palabra. Después, en su caso, tendría que llegar la licencia municipal.

De hecho el promotor incorpora al expediente lo que interpreta como un informe urbanístico municipal favorable del Ayuntamiento de Albatera. El expediente debe superar la evaluación de la Generalitat y los informes sectoriales que correspondan, entre ellos los ligados al suelo no urbanizable, los accesos, la proximidad a la rambla, la vía pecuaria, el agua, el saneamiento y la integración paisajística.

Ubicación propuesta con el cauce de la rambla a la derecha / INFORMACIÓN

La instalación ocuparía 9.339 metros cuadrados, algo menos de una hectárea. El proyecto prevé 48 parcelas de alojamiento, con una superficie media de 78 metros cuadrados cada una, y una capacidad máxima estimada de 144 personas, a razón de tres usuarios por parcela. Los terrenos se ubican entre el camino del Espartal y el cauce de la rambla Salada, justo en el límite de con el término municipal de Orihuela y al este del casco urbano de Albatera. Los suelos presentan riesgo geomorfológico por inundaciones, que es el menor grado de peligrosidad en el Plan de Acción Territorial frente al Riesgo de Inundación (Patricova).

Tras la dana de septiembre de 2019 en la Vega Baja y la dana de València la Generalitat está replanteándose modificar estos mapas de riesgo dado que en algunas zonas con el riesgo más reducido se vieron seriamente afectadas por las inundaciones.

Suelo

La mayor parte del suelo se repartiría entre las parcelas para vehículos, que sumarían 3.863 metros cuadrados, y la zona verde, con 2.964 metros cuadrados. Los viales internos ocuparían 1.882 metros cuadrados y el aparcamiento 260. Las edificaciones fijas quedarían reducidas a 256 metros cuadrados, apenas el 2,75% de toda la parcela.

El complejo incluiría un edificio principal de recepción, bar y club social, una terraza cubierta, dos módulos de aseos y duchas, lavandería, fregaderos exteriores, punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y una piscina de 114 metros cuadrados. La actividad se plantea para funcionar durante todo el año.

Junto a la Rambla Salada

La ubicación elegida está junto al Camino del Espartal, que da acceso a la finca y marca el límite entre Albatera y Orihuela. Al este linda con la Rambla Salada, y al norte y al sur con parcelas agrícolas de cítricos y granados. El documento sitúa la parcela a unos 850 metros de la N-340, cerca del polígono industrial Mos del Bou, y a unos 3,5 kilómetros de Albatera y Granja de Rocamora. También destaca la cercanía de la A-7, a menos de dos kilómetros.

El promotor justifica la actividad por el aumento de la demanda de alojamiento para personas que viajan en autocaravana o camper. El proyecto defiende que la Vega Baja interior puede ofrecer una alternativa al modelo turístico de costa y atraer a viajeros que buscan rutas rurales, descanso, senderismo, cicloturismo o visitas por los alrededores. También subraya que no existen campamentos de esta modalidad en las inmediaciones y que este tipo de alojamiento suele concentrarse más cerca del litoral.

Para calcular el canon urbanístico señala un coste de transformación de 60.155 euros: 27.041 euros para las parcelas, 22.584 para viales y aparcamiento, 7.680 para construcciones generales y 2.850 para la piscina. Sobre esa base, propone un canon del 2%, equivalente a 1.203,10 euros, y solicita un plazo de vigencia de 30 años.

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Cauce de la Rambla Salada en su cabecera / INFORMACIÓN

DICs por todas partes en la Vega Baja

En el término municipal de Albatera existen varios campings similares. Algunos funcionan de forma irregular en zonas no urbanizables en la zona del campo hacia la sierra pero sin que el Ayuntamiento o la Generalitat hayan actuado, incluso tras llevar a cabo ampliaciones. Otros están intentando su legalización. La petición de DIC, que la legislación considera que debería ser un procedimiento excepcional, se está generalizando para este tipo de instalaciones de uso turístico no solo en el interior de la Vega Baja, también toda la comarca. Algunas de ellas en zonas protegidas. También se emplea la DIC para legalizar naves industriales y actividades de todo tipo, levantadas a precio de suelo rústico, desde gasolineras a zonas industriales completas, en algunos casos décadas después de su implantación ilegal, con la imposición de condicionantes. En muy pocas ocasiones, esa ilegalidad supone una orden de derribo o clausura de la actividad.