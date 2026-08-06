Redován
El conductor de la grúa municipal de Redován cobra el arrastre de los coches en efectivo, sin justificante ni ordenanza fiscal, según el PSOE
El responsable del servicio percibe 40 euros en mano si el coche no es finalmente arrastrado y 80 si llega al depósito y la oposición reclama al PP una investigación y que se devuelvan los importes
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Redován denunció públicamente el cobro ilegal de la tasa por la retirada de vehículos mediante la grúa municipal, al no existir una ordenanza fiscal que regule dicho pago. Esta circunstancia, además, fue reconocida por el propio concejal de Hacienda durante el último pleno municipal, según los socialistas.
En función de la información recabada por el PSOE, cuando un vehículo es retirado o se inicia su retirada por encontrarse incorrectamente estacionado, las personas afectadas deben abonar 40 euros si el vehículo no llega a ser trasladado y 80 euros si finalmente es llevado al depósito, además de la correspondiente sanción impuesta por la Policía Local.
El PSOE denuncia también que el importe se entrega directamente al conductor de la grúa, en efectivo y sin que se facilite ningún justificante o recibo. Para el PSOE se trata de una práctica impropia de una administración pública y que priva a las personas afectadas de las garantías mínimas sobre el pago realizado.
Pleno
Durante el último pleno, el PSOE preguntó expresamente por la cobertura legal de estos cobros. La respuesta del concejal de Hacienda fue reconocer que no existe ninguna ordenanza fiscal que regule esta tasa, pese a que las personas afectadas vienen abonando estas cantidades. Por todo ello, el PSOE exige a la concejala responsable del área de Policía Local, Marisol Ibáñez, y al equipo de gobierno que ofrezcan explicaciones públicas y respondan sobre cuándo se viene cobrando esta tasa; a cuántas personas se les ha exigido este pago; cuál es el importe total recaudado por este concepto; en qué norma o disposición legal se ha amparado el Ayuntamiento para efectuar estos cobros; y por qué el pago se realiza directamente al conductor de la grúa, en efectivo y sin entregar ningún justificante o recibo a la persona afectada.
Solicitud
Además, el PSOE solicita la apertura inmediata de una investigación para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse. Del mismo modo, reclama que se proceda a la devolución de todas las cantidades cobradas a las personas afectadas, al haberse reconocido públicamente la inexistencia de una ordenanza fiscal que ampare este cobro.
La oposición lamenta que esta situación se produzca en un contexto en el que los problemas de seguridad ciudadana y la delicada situación de la Policía Local "continúan -a su juicio- agravándose sin que el equipo de gobierno haya ofrecido soluciones eficaces. El PSOE de Redován reitera su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia en la gestión municipal y los derechos de toda la ciudadanía.
El equipo de gobierno del PP no se pronunció sobre la denuncia pública socialista.
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