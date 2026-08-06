Redován arranca más de un mes de fiestas con pregón, desfiles, vaquillas y actos patronales

Redován ya tiene preparada la programación de sus Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de la Salud y San Miguel Arcángel. Más de un mes de celebraciones que comenzará el 27 de agosto y reunirá algunos de los actos más representativos del municipio, como la elección y coronación de las Reinas, el chupinazo, la Ofrenda de Flores, los desfiles General y Multicolor, las tardes de vaquilla y las celebraciones religiosas dedicadas a los patrones.

Pregonera y festero de honor

Trinidad Ruiz Riquelme será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas, mientras que Alejandro Fuentes Zaragoza ha sido nombrado Festero de Honor. Los Reyes de la Tercera Edad serán Ana María Sánchez García y Pepe Cerdá Rodríguez, y Amaya Martínez Boyko y Aarón Hidalgo Cutillas participarán como pajes. Las candidatas a Reina Infantil son Carla García Heredia, Mara Tejuelo Martínez y Mía Antonella Cutillas Serna, mientras que Ariadna Botella Martínez, Lucía Cánovas Martínez y Valeria Ibáñez Aulló optarán al cargo de Reina de las Fiestas.

Las distintas comparsas, barracas y peñas que formarán parte del desfile de este año serán la Comparsa Piratas, Caballeros Templarios, Peña Contrabandista el Volante, barraca Los Contrabandistas, Comparsa Al·Khäusil, barraca Los Cobras, comparsa Benimerines, Barraca Sultanas del Rey Ahmed y barraca La Gramaera. Algunas de ellas han nombrado a sus representantes en las fiestas como son Blanca Tejuelo Martínez será Capitana Infantil y Sara Martínez Martínez, Capitana de la Comparsa Piratas; Leire Murcia Pascual ejercerá como Abanderada de la Comparsa Caballeros Templarios; y Gala Almarcha Trigueros será la Contrabandista Mayor de la Peña Contrabandista El Volante. Celia Rosier Escudero será la Amira de la Comparsa Al·Khäusil, Lidia La Fuente Plantón representará a la Barraca Sultanas del Rey Ahmed como Sultana 2026 y Myriam Santos Pacheco será la Moza de la Barraca La Gramaera.

Programa

El programa arrancará el jueves 27 de agosto con el concierto festero de la Unión Musical de Redován en la Plaza de la Paza las 21.00 horas. El viernes 28 tendrá lugar la recepción de los cargos festeros y, a partir de las 22:00 horas, la elección y coronación de las Reinas, el pregón y la proclamación de las representantes de las distintas entidades. El sábado 29 se celebrarán el chupinazo infantil y la fiesta acuática, la tradicional Ofrenda de Flores y el chupinazo oficial a cargo del Festero de Honor, seguido de la Retreta. El domingo 30 será el turno de la Exhibición de Grama e Hilado, mientras que el 2 de septiembre comenzará la actividad de las barracas y el día 3 se celebrará la Charanga Tapeo.

El sábado 5 de septiembre se llevará a cabo el Desfile General, precedido por la concentración de bandas y festeros. El día 8 se celebrarán los actos religiosos principales en honor a la Virgen de la Salud, con la misa solemne y la procesión. La programación continuará con la Gala de Baile, la Gran Fiesta Blanca, el musical infantil de Lilo y Stitch y las tradicionales tardes de vaquilla. El sábado 19 llegará el Gran Desfile Multicolor, que finalizará con la actuación del grupo indie The Tracks, y el domingo 20 se celebrará el Encuentro de Vehículos Clásicos y una yincana infantil.

Recta final

La recta final de las fiestas incluirá el espectáculo El Tranvía Show el viernes 25 de septiembre y el concierto de Los 80 Principales, junto a Jesús Rodríguez DJ, el sábado 26. El domingo 27, la Unión Musical de Redován ofrecerá su concierto temático dedicado a San Miguel. Las fiestas finalizarán el martes 29 con la misa solemne y la procesión en honor a San Miguel Arcángel, seguidas del tradicional disparo de fuegos artificiales.

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La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de las Fiestas Patronales 2026 y ha destacado que “hemos preparado una programación para todos los públicos con el objetivo de que Redován sea un año más un lugar de encuentro, convivencia y celebración durante todo sus fiestas”.