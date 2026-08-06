Rojales invertirá casi medio millón de euros en la reparación de la cubierta del Mercado de Abastos y mejoras en su interior

El Ayuntamiento de Rojales ha sacado a concurso el contrato de obras para la renovación del Mercado de Abastos centrada en dos actuaciones: sustituir la cubierta y modernizar el interior del edificio. El proyecto, denominado “Cambio de cubierta y reforma interior del Mercado de Abastos”, ha sido redactado por encargo municipal para acondicionar un inmueble que presenta problemas acumulados por el paso del tiempo, especialmente por las filtraciones de agua procedentes de la actual cubierta metálica, según figura en la documentación del proyecto ahora en licitación.

Años 90

El edificio del Mercado Municipal se encuentra entre las calles Malecón de la Encanta, Pasaje La Comuna y Alberto González Vergel. Fue construido a principios de los años noventa e inaugurado en 1993. Según la memoria, desde su puesta en servicio se han realizado numerosas actuaciones para intentar corregir las filtraciones de la cubierta, además de intervenciones posteriores para incorporar climatización, una instalación que no tenía en origen.

El presupuesto base de licitación asciende a 486.955 euros. El plazo previsto para ejecutar las obras será de cuatro meses, con lo que si se adjudica en tiempo el equipo de gobierno podrá presentarlo como ejecutado en la precampaña de las municipales de 2027. El proyecto establece además un plazo de garantía de doce meses desde la recepción de las obras.

Cubierta e imagen

La actuación principal será el cambio de la cubierta. El proyecto plantea una nueva estructura metálica a dos aguas, con una solución pensada para reducir los puntos conflictivos por los que se producían filtraciones y mejorar el aislamiento térmico del edificio. La fachada, en cambio, se mantiene: el documento indica que se conservará el cerramiento de ladrillo cara vista, la carpintería de aluminio y el vidrio de seguridad existentes.

La reforma interior renovará la imagen del mercado. Se retirarán mostradores, persianas metálicas, falsos techos y luminarias en mal estado, y se colocará un nuevo pavimento porcelánico con acabado similar a la madera. También se instalarán nuevos techos suspendidos, con lamas metálicas en la zona central y bandejas de 60x60 en los puestos, además de paneles de lana mineral para mejorar la acústica.

El proyecto prevé también nuevas persianas motorizadas de aluminio y una iluminación renovada mediante perfiles con tiras LED en la parte central del mercado. La imagen que plantean las recreaciones virtuales incluidas en el documento es la de un espacio más claro, ordenado y actual, con puestos abiertos hacia una zona común más limpia visualmente. Al cambio de imagen y elementos interiores se destina aproximadamente el 40 % del presupuesto total, en torno a 207.000 euros. El mercado cuenta con unos 700 metros cuadrado de superficie últil y 28 puestos aunque muchos están cerrados al público.

Ayuntamiento y Mercado de Abastos, a la derecha, en Rojales / Tony Sevilla

Semisótano

La planta semisótano también se verá afectada. Allí se actuará sobre el garaje, con demolición del pavimento existente, nueva solera de hormigón, separación entre trasteros y zona de aparcamiento mediante tabiquería, instalación de puertas cortafuegos, pintado de plazas, sistema de alarma contra incendios y extracción de aire.

Para evitar que la actividad quede completamente paralizada durante la obra, el proyecto contempla la instalación de casetas provisionales para que los puestos puedan seguir funcionando mientras se ejecutan los trabajos. La memoria advierte, no obstante, de que la obra afectará al normal desarrollo de la actividad del mercado durante su ejecución.

Limitado

Como otros mercados de abastos de municipios turísticos rodeados de grandes superficie y cadenas de supermercados el de Rojales presenta una oferta de muy buena calidad pero limitada, desde el punto de vista comercial y de imagen por el cierre de negocios, lo que ha reducido sustancialmente el número de negocios para el que fue concebido el edificio, situado en el corazón del casco urbano, junto al río Segura. El impulso comercial requeriría de una inversión mucho mayor a la planteada ahora por el Ayuntamiento.