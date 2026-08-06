La subida del Farolico de Venancio abre el camino hacia San Roque y los Moros y Cristianos de Callosa de Segura

La subida del Farolico de Venancio marcó este miércoles el arranque simbólico de las fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos de Callosa de Segura. El acto, acompañado por dulzaina, autoridades, Majas de Fiestas, cargos festeros, Amigos del Patrimonio Cultural y Centro Excursionista, puso en marcha el calendario central de unas celebraciones que ya habían presentado a su pregonera, el cartel, el vídeo promocional y los cargos de este año: Niño Venancio, Peregrino, Piromante, Invocador y Revista, además de la imposición de bandas a la Maja y al Galán.

Desde julio

El programa había comenzado a calentar motores el 17 de julio con la presentación de la pregonera, Rocío Pajares Salinas, y del material promocional de las fiestas. El 31 de julio, el Ayuntamiento acogió la presentación de los cargos y la imposición de bandas, antes del acto de Bienvenido Agosto, con la salida de San Roque, volteo de campanas y disparo de cohetes en la Plaza de España. El sábado 1 de agosto se celebró el memorial de petanca Manuel Noguera y, por la noche, el concierto de Ada Moon en el Parque Municipal San Roque.

El miércoles 5 de agosto tuvo ya sabor de inicio oficial. Al mediodía sonaron las campanas y los cohetes, por la tarde comenzó la Novena a San Roque en el Santuario y se celebró la misa presidida por Fray Fernando Cuenca. Tras la novena se leyó la Invocación a San Roque, interpretada por la familia Pérez Esteve, y a las ocho de la tarde llegó la tradicional subida del Farolico, uno de los gestos más reconocibles de las fiestas callosinas.

Aquí puedes consultar el programa de fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos de Callosa de Segura 2026 completo Aquí puedes consultar el programa de fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos de Callosa de Segura 2026 completo

La programación se mantenía este jueves con volteo de campanas, cohetes y un encierro infantil desde la Plaza de España, en homenaje a los pueblos hermanos de Sommières y San Adrián, con fiesta de la espuma en el Jardín Glorieta. La jornada mantenía los actos religiosos de novena y misa y suma dos citas culturales y familiares: el musical infantil “Una aventura de Mohana y Stitch”, en el Parque Municipal San Roque, y el concierto coral “Voces que nos unen”, en la Plaza de España.

Callosa Fest

El viernes 7 de agosto continuará la novena y la misa en el Santuario, mientras que la programación cultural llevará a la Plaza de España la obra “La cena de los idiotas”, a cargo de la Agrupación Artística de Callosa. El sábado 8 tendrá un tono más festero con la misa de enfermos por la mañana, los actos religiosos de la tarde y, por la noche, el Callosa Fest, con Cóctel Flamenco y un Tributo al Barrio en el Parque Municipal San Roque.

Un momento de la subida del Farolico de Venancio / vega-baja.com

Pregón

El domingo 9 llegará uno de los actos centrales previos a la semana grande: el Pregón de Fiestas, a cargo de Rocío Pajares Salinas, en la Plaza de España, con la actuación de la Coral Callosina San Martín y de la S.A.M. La Filarmónica. Ese día se mantienen también el volteo de campanas, la novena y la misa en honor al patrón.

La fiesta de Moros y Cristianos ganará protagonismo el lunes 10. Por la mañana se celebrará la Batalla del Agua, organizada por la Filá Bandoleras de la Comparsa Contrabandistas-Ángeles Cachondos, con salida desde las kábilas hasta el Jardín Glorieta. Por la tarde tendrá lugar la izada y homenaje de banderas en la Plaza de España y, ya de noche, el pasacalles con disparo de arcabuces, la Entraeta de Comparsas desde la Plaza Reina Sofía y la Toma del Castillo en el Parque Municipal San Roque. A medianoche se abrirán oficialmente las kábilas y barracas de Moros y Cristianos.

Un momento del acto de la subida del Farolico de Venancio con su bendición a las puertas de la Arciprestral de San Martín / VEGA-BAJA. COM

Chupinazo

El martes 11 arrancará con la XIII edición del Chupinazo, organizado por la Filà Desterrados, de la Comparsa Caballeros del Cid, desde el Jardín Glorieta hasta la Plaza de los Dolores. Por la tarde se celebrará el reconocimiento a los mayores y, a las ocho, la Ofrenda de Flores a San Roque, con salida desde el Paseo de la Estación y participación de autoridades, Maja y Galán, cargos, asociaciones, representaciones comarcales y comparsas hasta el Santuario. La jornada concluirá de nuevo con la apertura de kábilas y barracas.

Retreta

El miércoles 12 estará dedicado a la calle y a la música festera. Los Gigantes y Cabezudos saldrán desde la Plaza Reina Sofía y visitarán el Barrio Lucas, acompañados por el grupo de dulzainas Arroz con Costra. Por la noche tendrá lugar la Retreta General de Moros y Cristianos, desde kábilas y barracas hasta la Plaza de España, el saludo del alcalde a las comparsas y una verbena con el grupo Everest en el Jardín Glorieta.

Entrada Mora

El jueves 13 será el día de la Entrada Mora, uno de los grandes desfiles del programa. Antes, por la mañana, volverán los Gigantes y Cabezudos, esta vez con visita al parque Cooperativa Eléctrica. La tarde reunirá la entrada de bandas desde la Avenida Constitución hasta el Paseo de la Estación Médico Manuel Samper y, a las nueve de la noche, la Solemne Entrada Mora por Paseo de la Estación, Manolita Amo Nadal, Desamparados y Avenida Constitución. El desfile estará encabezado por Sarracenos y Benimerines. La noche continuará con verbena y apertura de kábilas.

Plaza de España junto a la iglesia de San Martín durante el inicio de la subida del Farolico en Callosa de Segura / vEGA-BAJA.COM

Cáñamo

El viernes 14, Día del Callosino Ausente, mezclará tradición, patrimonio y fiesta popular. Por la mañana se distribuirán farolicos en la Casa de Cultura a beneficio de AFA Alzheimer, habrá Gigantes y Cabezudos por el casco antiguo y el Calvario, y se celebrará la XXXVIII Demostración Nacional de los Trabajos del Cáñamo, organizada por la Escuela Municipal del Cáñamo en el CEIP Primo de Rivera, con degustación de productos típicos. Por la tarde se disputará el Trofeo San Roque de fútbol en El Palmeral y, por la noche, la Farolata Infantil, el Desfile Multicolor-Ángeles Cachondos y la tradicional Alborada desde el Santuario.

Entrada Cristiana

El sábado 15, Día de Nuestra Señora de la Asunción, comenzará al amanecer con campanas y cohetes. La jornada incluirá la recogida de Maja y Galán, la misa solemne en la Iglesia Arciprestal de San Martín Obispo con ofrenda floral a la Inmaculada Concepción Coronada, el pasacalles hasta la mascletá y la gran mascletá del mediodía en el Paseo de la Estación Médico Manuel Samper. Por la noche llegará la Solemne Entrada Cristiana, con Estudiantes, Contrabandistas, Caballeros del Cid y Corsarios, por el recorrido habitual de Paseo de la Estación, Manolita Amo Nadal, Desamparados y Avenida Constitución.

San Roque

El domingo 16, Día de San Roque, concentrará el cierre religioso y emocional de las fiestas. Desde las cuatro de la madrugada habrá misas en el Santuario hasta las diez, además de celebraciones en la parroquia de San Martín Obispo. A las siete de la tarde se celebrará la solemne eucaristía del día del patrón y, a las ocho y media, la Procesión de San Roque llevará la imagen desde la Arciprestal de San Martín Obispo hasta el Santuario. La noche se cerrará con el concierto del Día de San Roque de la S.A.M. La Filarmónica en la Plaza de España y, ya de madrugada, la Despedida del Santo hasta el Santuario.

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La Comisión de Fiestas invita además a los vecinos a engalanar calles y fachadas y a colocar una vela en terrazas durante la Alborada del día 14, mientras se mantiene la tradición de compartir sandía, el “melón de agua”.