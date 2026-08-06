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Accidente laboral

La Policía Local de Orihuela evita una tragedia tras un accidente laboral gracias a un torniquete

Los agentes acudieron tras un aviso por un profundo corte y aplicaron la técnica para controlar una grave hemorragia hasta la llegada del SAMU

Un torniquete evita que un grave accidente laboral vaya a más gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Orihuela

Un torniquete evita que un grave accidente laboral vaya a más gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Orihuela / INFORMACIÓN

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Una rápida intervención de la Policía Local evitó que una emergencia acabara en una situación mucho más grave en Orihuela Costa. Los agentes tuvieron que actuar tras recibir el aviso de un accidente laboral en el que un trabajador sufrió un profundo corte con un cuchillo en el brazo, a la altura de la muñeca.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, la herida provocó una hemorragia severa y la actuación inmediata de los agentes fue clave para controlar la pérdida de sangre hasta la llegada de la asistencia sanitaria.

Los agentes aplicaron un torniquete para controlar la hemorragia

La Policía Local de Orihuela explica que el hombre intentó llegar por sus propios medios al centro de salud más cercano, pero debido a la gravedad de la herida y la pérdida de sangre comenzó a sentirse mal y tuvo que pedir ayuda a los viandantes.

Tras recibir el aviso, una patrulla acudió al lugar y realizó una primera valoración de la situación. Los agentes comprobaron la gravedad de la lesión y decidieron aplicar un torniquete en el brazo para cortar la hemorragia y evitar que continuara perdiendo sangre.

Minutos después llegó una unidad del SAMU, que se hizo cargo del herido y lo trasladó al Hospital de Torrevieja, según ha detallado la Policía Local.

La importancia de la formación sanitaria de los agentes

Desde la Policía Local de Orihuela han destacado la importancia de la preparación de sus patrullas para afrontar situaciones de emergencia. En su publicación, el cuerpo recuerda que las formaciones en Sanidad Táctica y soporte vital permiten a los agentes actuar ante situaciones críticas mientras llegan los equipos sanitarios.

“Actuación rápida y formación que salva vidas”, señala el mensaje difundido por la Policía Local, que también ha querido poner en valor la capacidad de respuesta de sus agentes ante una situación en la que cada minuto puede ser determinante.

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El cuerpo policial ha deseado una pronta recuperación al trabajador herido y ha insistido en la relevancia de mantener a sus efectivos preparados para intervenir ante emergencias en la vía pública.

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