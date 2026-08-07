La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019

La Audiencia Nacional ha vuelto a descartar la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en los daños provocados por la rotura de la mota y del muro de contención del río Segura en Almoradí a la altura del puente de Algorfa durante la dana de septiembre de 2019. La sentencia sigue el criterio que la misma Sala aplicó en un caso anterior, ya recogido por INFORMACIÓN, aunque aquel procedimiento se refería a los daños sufridos por particulares en una vivienda en el paraje del Gabato. Ahora desestima el recurso de la empresa Transmanolet S.L., que reclamaba 50.505 euros, más intereses, por la inundación de sus instalaciones. La Audiencia Nacional cree que la causa de la inundación fueron las lluvias caídas entre el 11 y el 17 de septiembre de 2019, por su carácter extraordinario. Por eso aprecia "fuerza mayor" y descarta la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

Rotura del muro

Según la sentencia, firmada el pasado mes de julio, la empresa sostenía que las lluvias provocaron la rotura del muro de encauzamiento del Segura y atribuía el daño a la falta de mantenimiento y reparación de la infraestructura por parte de la CHS. Su argumento era que el organismo de cuenca conocía el mal estado del muro porque había sido advertido en varias ocasiones de la existencia de grietas y daños en ese tramo.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recoge que el Ayuntamiento de Almoradí había remitido oficios a la CHS en 2017 y 2018 sobre daños en las márgenes del río. La propia Confederación respondió en abril de 2017 que las actuaciones para restituir la estabilización de las motas y taludes y la funcionalidad hidráulica del cauce "se acometerían según la disponibilidad económica existente". Ese punto era una de las bases de la reclamación: la empresa defendía que la CHS había sido avisada con tiempo y no actuó de forma suficiente.

Efectos del torrente de la sierra de Orihuela y la rambla de Abanilla en El Escorratel / TONY SEVILLA

Transmanolet apoyó su demanda en un informe pericial que atribuía la rotura, que se produjo en dos secciones del mismo tramo del río, aguas abajo del Azud del Alfeitamí, a problemas en el muro y en la banqueta de tierras situada en el muro exterior del cauce. Según esa tesis, la falta o retirada de ese relleno alteró el modo en que debía trabajar la estructura y dejó el muro "al aire" en peores condiciones frente a la avenida. La rotura se produjo en una zona, conocida como la de la Acequia del Río, en la que el cauce nuevo describe una curva. La empresa afirmaba que el daño no fue solo consecuencia de la dana, sino también de la falta de conservación de ese tramo de la infraestructura, donde los regantes también advirtieron de filtraciones y problemas años antes.

La Administración del Estado se opuso a la reclamación. Su posición fue que la inundación respondió a un episodio excepcional de lluvias y que no podía imputarse a la CHS. La sentencia recoge informes hidrológicos y meteorológicos que describen la DANA como un temporal extraordinario, con registros muy superiores a los considerados torrenciales. En Orihuela, aguas arriba de Almoradí, se acumularon 462,6 litros por metro cuadrado en 24 horas entre el 12 y el 13 de septiembre.

El magistrado ponente de la sentencia Luis Helmuth Moya Meyer también cita el análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que considera aquel temporal como el de mayor precipitación acumulada en la Vega Baja en al menos los últimos 140 años. La resolución recuerda que el episodio fue incluido en el Real Decreto-ley aprobado para paliar los daños causados por temporales y situaciones catastróficas, con la provincia de Alicante declarada zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y destaca algunas frases de ese informe en el que se habla del "enorme, desproporcionado y súbito caudal de agua proveniente de las extraordinarias lluvias hacía inevitable la inundación".

El tribunal tiene en cuenta, además, que la CHS aportó un informe sobre actuaciones de conservación y mantenimiento en la red fluvial del Segura entre 2000 y 2019. Entre ellas figura una obra de emergencia en 2017 para reparación y consolidación de márgenes, eliminación de arrastres y estabilización de taludes en el río Segura en la provincia de Alicante, por 167.800 euros.

La reparación posterior a la también llamada inundación de Santa María de 2019 costó más de tres millones de euros en ese punto de rotura sin contar las actuaciones de urgencia para atajar la rotura -que dejó escapar casi 20 hectómetros- durante los días de la dana.

La casa del Gabato

Una sentencia anterior citada por la Audiencia Nacional examinaba la misma causa general, también eximió de responsabilidad al Estado y se refería a una vivienda situada a pocos metros del cauce, en el paraje del Gabato, que quedó prácticamente destruida y cuyos propietarios tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia. En ese procedimiento, los afectados reclamaban 484.061 euros por daños en la vivienda, suelo, mobiliario, enseres, daños psicológicos y daños morales, sin lograrlo.

Por encima de las motas

La Sala no niega los daños ni la gravedad de la inundación. Lo que rechaza es que haya quedado probado que las obras reclamadas por la empresa hubieran evitado el perjuicio. La sentencia subraya que el propio informe pericial aportado por la parte recurrente reconocía que el agua alcanzó el nivel superior del muro, pese a que el encauzamiento estaba calculado con un resguardo para máximas crecidas. De ahí lo extraordinario del episodio.

La denuncia

Algunas de las principales comunidades de regantes de la huerta tradicional de la Vega Baja, como el juzgado privativo de Orihuela o el juzgado del Azud del Alfeitamí de Almoradí, presentaron una denuncia penal conjunta contra la CHS como responsable directa de los daños provocados por la dana por la falta de mantenimiento del cauce -construido tras la riada de 1987-. Los regantes formalizaron la denuncia convocando a los medios de comunicación pocas semanas después de la devastadora dana y cuando el juzgado llamó a declarar a los principales cargos de la entidad de cuenca no personaron en la causa. Sin informar de su retirada.