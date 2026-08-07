Callosa de Segura se entrega a San Roque: así serán sus fiestas de Moros y Cristianos 2026

Las campanas, los cohetes, la música festera y el continuo ir y venir hacia el Santuario de San Roque anuncian uno de los momentos más esperados del año para Callosa de Segura. Las fiestas de San Roque y de Moros y Cristianos ya están aquí. La subida del tradicional Farolico de Venancio, celebrada el pasado miércoles, marcó el inicio simbólico de unas celebraciones que irán ganando intensidad a medida que avance la semana.

Este sábado 8 de agosto ya cuenta con una sucesión de actos que anticipa los días grandes. A las 12.00 horas, el volteo general de campanas y los disparos de cohetes volverán a extender el sonido de la fiesta por todo el municipio. A las 19.30 horas se celebrará la novena a San Roque en su santuario y, por la noche, el Parque Municipal San Roque acogerá el festival Callosa Fest, con los conciertos de Cóctel Flamenco y Tributo al Barrio.

Será el punto de partida de más de una semana de intensa actividad, en la que los actos religiosos, festeros y populares se sucederán hasta la madrugada del 16 de agosto, festividad del patrón. Las fiestas patronales giran en torno a San Roque, mientras que los Moros y Cristianos forman parte del calendario festivo local desde 1977.

Hablar de las fiestas es hablar de calles llenas de vida, de la música y de la devoción a San Roque. / INFORMACIÓN

El pregón abre la semana grande

El domingo llega el arranque oficial de los festejos con el pregón. Rocío Pajares, CEO de Panter, será la encargada de pronunciarlo a las 22.00 horas en la Plaza de España, en un acto que contará con la participación de la Coral Callosina San Martín y la Sociedad de Arte Musical La Filarmónica.

La actividad crecerá el lunes 10. La mañana comenzará con la misa de enfermos y continuará con la Batalla del Agua. Por la tarde se celebrarán la izada y homenaje de banderas, el pasacalles con disparo de arcabuces, la entraeta de comparsas y la Toma del Castillo. A medianoche se producirá la apertura oficial de kábilas y barracas, uno de los momentos que transformará definitivamente el ambiente de las calles.

El martes llegará con la decimotercera edición del Chupinazo, organizado por la Filà "Desterraos" de la Comparsa Caballeros del Cid. Por la tarde, se rendirá reconocimiento a sus mayores y se celebrará la Ofrenda de flores a San Roque, que recorrerá las calles hasta el santuario.

Las calles se convierten en escenario

Gigantes y cabezudos tomarán el relevo el miércoles y el jueves, acompañados por el grupo de dulzainas Arroz con Costra, de La Filarmónica. La retreta general del miércoles reunirá a las comparsas en dirección a la Plaza de España, donde el alcalde realizará su saludo antes de la verbena del grupo Everest en el Jardín Glorieta.

Pero, en la jornada del jueves 13 tendrá lugar una de las grandes noches de las fiestas. Tras la Entrada de Bandas, la solemne Entrada Mora recorrerá las principales calles del municipio callosino. Sarracenos y Benimerines encabezarán un desfile que concentrará música, escuadras, colorido y el trabajo desarrollado durante meses por las comparsas.

Las fiestas representan un punto de encuentro entre quienes permanecen en la ciudad, quienes regresan cada agosto y quienes se acercan por primera vez para descubrir una tradición que se vive, sobre todo, en la calle. / vega-baja.com

El viernes 14, Día del Callosino Ausente, combinará memoria, patrimonio y diversión. La Escuela Municipal del Cáñamo celebrará la XXXVIII Demostración Nacional de los Trabajos del Cáñamo, una cita que mantiene vivo uno de los oficios más vinculados a la historia económica y social del municipio.

También habrá fútbol, Farolata Infantil, una mascletà para los más pequeños y el Desfile Multicolor. Ya de madrugada partirá desde el santuario la tradicional Alborada. La Comisión de Fiestas ha animado a los vecinos a colocar una vela en terrazas y balcones mientras comparten la tradicional sandía o «melón de agua».

El sábado 15, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, comenzará al amanecer con campanas y cohetes. La misa solemne en la Iglesia Arciprestal de San Martín Obispo, la Ofrenda a la Inmaculada Concepción Coronada y la gran mascletà del Paseo de la Estación darán paso a la espectacular Entrada Cristiana. Estudiantes, Contrabandistas, Caballeros del Cid y Corsarios recorrerán el itinerario festero en otra de las imágenes más esperadas de las celebraciones. La música continuará después en kábilas y barracas y con una nueva verbena del grupo Everest.

Así fue la subida del Farolico de Venancio que arranca las fiestas de San Roque y Moros y Cristianos de Callosa de Segura / vega-baja.com

En honor a San Roque

El cierre llegará el domingo 16, día de San Roque. Desde las cuatro de la madrugada se sucederán las misas en el santuario. Por la tarde, la eucaristía solemne precederá a la procesión que trasladará la imagen del patrón desde la Iglesia Arciprestal de San Martín Obispo hasta el Santuario de San Roque. El concierto de La Filarmónica y la Despedida del Santo pondrán el broche final.

Hasta entonces, Callosa de Segura vivirá con las puertas abiertas. Las fachadas engalanadas, el sonido de las bandas, el olor a pólvora y la subida al santuario volverán a componer una escena reconocible para generaciones de callosinos. Más que una suma de actos, las fiestas representan un punto de encuentro entre quienes permanecen en la ciudad, quienes regresan cada agosto y quienes se acercan por primera vez para descubrir una tradición que se vive, sobre todo, en la calle.

El cierre de las fiestas llegará el domingo 16, día de San Roque. / Royo Street Photographer

Cuando la fiesta se convierte en legado

Juan Antonio Franco, alcalde de Callosa de Segura

Hay lugares donde las fiestas son una cita en el calendario. En Callosa de Segura, las Fiestas Patronales en honor a San Roque son mucho más: son memoria, identidad y un legado que pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, generación tras generación.

Como alcalde, afronto con enorme ilusión mis primeras fiestas patronales al frente del Ayuntamiento. Pero, sobre todo, las vivo como un vecino más, consciente de que estos días representan lo mejor de nosotros mismos. Porque las fiestas no pertenecen a una institución ni a un gobierno; pertenecen a toda una ciudad que ha sabido conservar sus tradiciones y transmitirlas con orgullo durante siglos.

Si algo caracteriza a Callosa de Segura es que aquí las tradiciones se viven en familia. Se preparan en casa, se cuentan a los más pequeños, se recuerdan con emoción y se comparten en la calle. Es en ese ambiente familiar donde nacen los recuerdos que permanecen para toda la vida y donde aprendemos que nuestras costumbres tienen sentido porque alguien, antes que nosotros, se preocupó por mantenerlas vivas. Este año hemos vuelto a comprobarlo con los protagonistas de nuestras fiestas. La pregonera, los niños Venancio y Peregrino, la familia Invocadora, el Piromante o el Portaestandarte de San Roque representan mucho más que un cargo honorífico. Detrás de cada uno de ellos hay familias enteras que sienten la responsabilidad y el privilegio de servir a nuestras tradiciones, de transmitirlas y de hacerlas crecer para que quienes vengan detrás puedan vivirlas con la misma intensidad.

Juan Antonio Franco, alcalde de Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

Ese es el verdadero patrimonio de Callosa de Segura: las personas. Porque ninguna fiesta perduraría sin vecinos comprometidos, sin la cofradia San Roque, el centro excursionista o los amigos del patrimonio. Sin las comparsas, sin músicos, sin voluntarios y sin tantas familias que dedican tiempo y esfuerzo para que todo salga adelante. Son ellos quienes hacen posible que cada agosto nuestro pueblo vuelva a emocionarse.

Las fiestas son también un espacio para el reencuentro. Son días en los que regresan quienes viven fuera, en los que los amigos vuelven a abrazarse, en los que compartimos mesa, conversación y recuerdos. Son jornadas en las que las diferencias quedan a un lado para dar paso a la convivencia, la fraternidad y el orgullo de pertenecer a una misma comunidad.

En torno a San Roque se suceden actos profundamente arraigados en el corazón de los callosinos: la subida del farolico de Venancio, el pregón de fiestas, la ofrenda floral a nuestro patrón, las entradas mora y cristianadesfile multicoloreucaristía y posterior procesión hacia el santuario de nuestro patrón, la pólvora, la música y tantos momentos que convierten nuestras calles en un espacio de encuentro y convivencia. Cada uno de ellos tiene un significado especial porque todos hablan de quiénes somos. Como nuevo alcalde, tengo muy claro que una de mis responsabilidades es proteger este legado. Modernizar un municipio nunca puede significar renunciar a su identidad. Al contrario, el progreso debe caminar de la mano de nuestras raíces. Solo una ciudad que conoce su historia y cuida sus tradiciones puede construir con firmeza su futuro. Quiero invitar a todos los callosinos y a quienes nos visiten estos días a disfrutar de nuestras fiestas con alegría, respeto responsabilidad. Que cada acto sea una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, la amistad entre vecinos y el sentimiento de pertenencia a esta tierra.

Porque las fiestas terminaran, pero los valores que transmiten permanecen. Y mientras haya una familia que enseñe a un niño por qué San Roque es tan importante para Callosa de Segura, mientras haya una generación dispuesta a recoger el testigo de la anterior, nuestras tradiciones seguirán vivas.

El ambiente en las calles se nota desde el primer acto. / Royo Street Photographer

Nuestra forma de sentir Callosa

María Redondo Amorós, concejala de Fiestas de Callosa de Segura

Queridos callosinos y callosinas: Hay momentos del año que esperamos con ilusión, pero hay uno que tiene un significado especial para todos nosotros. Es ese instante en el que el Farolico de Venancio vuelve a iluminar el Picacho y, sin necesidad de decir una sola palabra, todos sabemos que ya está aquí. Que Callosa vuelve a latir al ritmo de sus fiestas.

Nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en honor a San Roque no son solo unos días marcados en el calendario. Son abrazos que se repiten cada verano, recuerdos que vuelven a nuestra memoria, calles llenas de vida, música que emociona y tradiciones que hemos heredado con el orgullo y la responsabilidad de seguir transmitiéndolas.

Cada acto tiene un significado. La Subida del Farolico, la Invocación, la Ofrenda, las Entradas, la pólvora, las marchas moras y cristianas, las comparsas, los desfiles... forman parte de una historia que nos identifica como pueblo y que convierte a Callosa en un lugar único. Son nuestras raíces, nuestra esencia y la mejor manera de demostrar quiénes somos. Pero si hay algo que hace verdaderamente grandes estas fiestas son las personas. Porque las fiestas no las construyen los escenarios ni las luces. Las hacen quienes trabajan durante meses para que todo salga bien, quienes participan con ilusión, quienes abren las puertas de su casa para recibir a familiares y amigos, quienes llenan las calles de alegría y quienes, año tras año, mantienen viva una tradición que nos une por encima de todo.

María Redondo Amorós, concejala de Fiestas de Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

Como concejala de Fiestas, vivir este momento es un auténtico privilegio. Poder trabajar por unas fiestas que llevo disfrutando desde niña es, sin duda, una de las mayores responsabilidades y también uno de los mayores orgullos que he tenido. Cada decisión, cada reunión y cada detalle tienen un único objetivo: que todos, sin importar la edad, encontréis un motivo para disfrutar de estos días.

Hemos preparado una programación pensada para que las fiestas se vivan de principio a fin, con propuestas para pequeños y mayores, manteniendo nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, incorporando actividades que sigan haciendo crecer unas fiestas que son patrimonio de todos los callosinos.

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a la Comisión de Fiestas por su dedicación, por las horas de trabajo que muchas veces no se ven y por la enorme ilusión que ponen en cada acto. Gracias también a la Asociación de Moros y Cristianos San Roque, a todas las comparsas, a los cargos festeros, a las asociaciones, colectivos, voluntarios, trabajadores municipales, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios de emergencia, así como a todas las personas que, desde distintos ámbitos, hacen posible que nuestras fiestas brillen con luz propia. Sin vuestro compromiso, nada de esto sería posible. Y, por supuesto, gracias a todos los callosinos y callosinas. Porque sois vosotros quienes dais sentido a cada acto, quienes llenáis nuestras calles de emoción y quienes conseguís que estas fiestas sigan creciendo año tras año.

Ahora solo queda vivirlas. Reencontrarnos con quienes vuelven a casa, disfrutar de cada pasacalle, emocionarnos con cada marcha, sentir el estruendo de la pólvora, bailar, reír, compartir y crear recuerdos que permanecerán con nosotros mucho tiempo después de que termine agosto. Os invito a vivir estas fiestas con intensidad, con respeto, con alegría y con el orgullo de pertenecer a un pueblo que sabe conservar sus tradiciones sin perder nunca su esencia.

Abramos las puertas de Callosa a quienes nos visitan y hagámosles sentir lo que nosotros sentimos cada vez que llega este momento del año: que aquí las fiestas no solo se celebran, aquí se viven. Que San Roque nos proteja y nos acompañe durante estos días tan especiales. ¡Felices Fiestas!

Las Entradas concentran música, escuadras, colorido y el trabajo desarrollado durante meses por las comparsas. / vega-baja.com

El orgullo de una tradición compartida

Rocío Pajares, pregonera de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026

Queridos vecinos y vecinas de Callosa de Segura: Hay momentos que llegan a nuestra vida sin esperarlos y que, desde el primer instante, sabemos que quedarán para siempre guardados en un lugar especial. Para mí, uno de esos momentos fue el día en que la entonces alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano, junto a los concejales Ana Belén Berná y Ginés Pelegrín, me propusieron ser pregonera de nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en Honor a San Roque 2026.

Mi primera reacción fue de sorpresa. Después llegó la ilusión y, casi al mismo tiempo, la responsabilidad que supone recibir un encargo tan especial. Porque ser pregonera de Callosa no significa únicamente subir a un escenario y pronunciar unas palabras. Significa hablar de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, de nuestros recuerdos y, sobre todo, de todas las personas que hacen posible que nuestras fiestas continúen vivas generación tras generación.

Por ello, quiero comenzar dando las gracias a quienes pensaron en mí y depositaron su confianza para asumir este honor. Gracias por brindarme la oportunidad de vivir una experiencia que nunca imaginé y que afronto con enorme cariño, respeto y emoción.

Rocío Pajares, pregonera de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026. / INFORMACIÓN

Hablar de nuestras fiestas es hablar de Callosa de Segura. Es hablar de sus calles llenas de vida, de la música que vuelve a sonar cada verano, de nuestras comparsas, de la devoción a San Roque, de los encuentros entre familiares y amigos y de tantos momentos que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Pero nuestras fiestas son también mucho más que aquello que vemos durante estos días. Detrás de cada acto, de cada desfile, de cada tradición y de cada costumbre hay muchas personas que estuvieron antes que nosotros. Hombres y mujeres que participaron, enseñaron, trabajaron y cuidaron aquello que habían recibido de generaciones anteriores para que hoy nosotros podamos seguir disfrutándolo.

Esa es, quizá, una de las mayores riquezas de nuestras fiestas: la capacidad de unir pasado, presente y futuro. Cada generación recibe un legado y tiene también la responsabilidad de transmitirlo. Por eso es tan importante que sigamos participando, que llevemos a nuestros hijos y a nuestros nietos a las calles, que les expliquemos nuestras costumbres y que les hagamos sentir que ellos también forman parte de esta historia.

Afronto este pregón con muchísima ilusión y con el deseo de estar a la altura de lo que representa. Espero que mis palabras puedan servir para recordar algo muy sencillo, pero también muy importante: nuestras fiestas son grandes porque detrás de ellas hay un pueblo que las quiere, que las siente y que cada año vuelve a hacerlas posibles.

Ahora que Callosa se prepara para vivir nuevamente sus días grandes, quiero desearos a todos unas fiestas llenas de alegría, convivencia y buenos momentos junto a las personas que queréis. Disfrutemos de nuestra música, de nuestras tradiciones y de esa manera tan especial que tenemos los callosinos y callosinas de vivir estos días.

Sigamos participando. Sigamos enseñando nuestras fiestas. Sigamos cuidándolas y llenándolas de vida para que quienes vengan después puedan sentir algún día el mismo orgullo y la misma emoción que sentimos nosotros. ¡Vivan los Moros y Cristianos! ¡Viva Callosa de Segura! ¡Viva San Roque!