El Gobierno autoriza el trasvase máximo de 60 hectómetros en pleno mes de agosto gracias a las reservas en la cabecera del Tajo

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado un trasvase de 60 hectómetros cúbicos para agosto desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. La decisión se apoya en las reservas disponibles para trasvasar de la cabecera del Tajo, que a 1 de agosto alcanzaban 1.312,5 hectómetros cúbicos, por encima del umbral de 1.300 hectómetros.

Las existencias reales eran este viernes de 1.398 hectómetros, todavía muy por encima del umbral del nivel 1, pero la comisión de explotación descuenta en la decisión que adopta habitualmente a principios de mes los envíos de agua autorizados pero reservados todavía en Entrepeñas y Buendía a la hora de decidir el trasvase.

Embalse de la La Pedrera en la Vega Baja / TONY SEVILLA

Así, de los 1.421 que almacenaban los embales a 1 de agosto, 108,7 hectómetros corresponden a agua ya autorizada pero todavía pendiente de enviar, por lo que el volumen efectivo para aplicar la regla eran esos 1.312 hectómetros cúbicos

Tras encadenar una autorización máxima de 60 hectómetros los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto la misma comisión ha dejado aprobada una reducción para septiembre. El volumen autorizado para ese mes será de 27 hectómetros cúbicos, el denominado nivel 2, que es en realidad el más habitual en las actuales reglas de explotación.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sostiene que la aplicación semestral de las reglas de explotación permite prever ese cambio de escenario durante septiembre y mantenerlo en el resto del próximo semestre. Lo excepcional han sido esos últimos meses en los que los empresarios agrícolas del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura han podido realizar previsiones en sus explotaciones con la expectativa de contar con agua suficiente para su programación y ha dado tranquilidad al sector.

De esos 60 hectómetros un 25 % aproximadamente se destina a la provincia de Alicante y el resto a la Región de Murcia y Almería. La mayor parte de ese caudal abastece el cultivo de riego aunque siempre hay una proporción preferente que se reserva para el abastecimiento urbano, el agua "de boca".

Embalse de cabecera del Tajo de donde se alimenta el travase Tajo-Segura, en una imagen de archivo / PILAR CORTES

Dónde está el agua

En el sistema de la cuenca del Segura, en su red de embalses el volumen de agua del trasvasada disponible para el regadío a 1 de agosto es de 122,8 hectómetros, con otros 80 hectómetros pendientes de llegar, descontadas pérdidas estimadas del transporte. Mientras, para el abastecimiento, también procedente del río Tajo, y a distribuir por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, hay disponibles otros 15,1.

Otro buen año hidrológico: 522 hectómetros en total

En el año hidrológico 2025-2026, hasta el 1 de agosto, el volumen autorizado asciende a 435 hectómetros cúbicos: 427,3 para el Segura y 7,7 para el Guadiana. De esa cantidad, se han trasvasado efectivamente 326,3 hectómetros cúbicos, de los que 319,5 han ido al Segura y 6,8 al Guadiana. Terminará el año hidrológico con 522, incluidos los 60 autorizados en agosto y los 27 aprobados para septiembre. Una de las cifras más elevevadas desde que comenzó a operar el trasvase hace 47 años, cuando la media se sitúa en torno a los 320 hectómetros anuales.

Datos de situación del trasvase a agosto de 2026 / INFORMACION.ES

El acuerdo del mes de agosto se adoptó en una reunión telemática de la Comisión Central de Explotación. Además del trasvase ordinario, la Confederación Hidrográfica del Guadiana solicitó 1,1 hectómetros para agosto y 0,9 hectómetros para septiembre destinados a atender abastecimientos mediante la denominada Tubería Manchega.

Presupuestos

La comisión también aprobó los presupuestos anuales de explotación del canal del trasvase Tajo-Segura, sin aportar ni un solo dato sobre ese acuerdo en la nota de prensa, ni las cifras del dinero público que se destina al acueducto.

La Confederación Hidrográfica del Tajo informó, además, de los avances del proyecto de abastecimiento a los núcleos próximos a los embalses de Entrepeñas y Buendía, una actuación financiada por el Ministerio y en fase de pruebas desde la toma principal de Morillejo hasta la balsa de la futura potabilizadora.

Cuenca del Segura

Por otra parte, y como avanzó INFORMACIÓN, los embalses de la Cuenca del Segura encaran el mes agosto con unas reservas de 629,76 hectómetros cúbicos, rozando los 630 hm³, cantidad que supone el 55% de su capacidad total, fijada en 1.140 hm³. El nivel de agua almacenada ha bajado ligeramente en la última semana, con 6 hm³ menos, porque la demanda para uso agrícola de las huertas tradicionales del Alto, Medio y Bajo Segura comienza a hacer mella en las reservas y también en el regadío intensivo del trasvase. Se trata de un descenso de 0,53 % respecto a la semana anterior, pero mantienen un nivel muy superior al de los últimos años.

Aunque este 55 % sigue situando a la cuenca del Segura a la cola de todos los organismos de cuenca de España -solo la vecina del Júcar está por debajo del 60 %-, es un valor muy positivo que no se daba en un mes de agosto desde el año hidrológico de 2014, según la estadística de la Confederación Hidrográfica del Segura. A estas alturas del año, el porcentaje habitual en la serie histórica apenas supera el 30 %.