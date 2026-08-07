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Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano

El equipo de gobierno justifica la decisión "en las altas temperaturas", la coincidencia con el concierto de Leiva y las fiestas del barrio de San Roque

Un momento del desfile en 2025 (Joaquín Carrión) /Vídeo: Desfile de Verano de Torrevieja 2024

Un momento del desfile en 2025 (Joaquín Carrión) /Vídeo: Desfile de Verano de Torrevieja 2024

D. Pamies

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D. Pamies

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Torrevieja

La Concejalía de Fiestas, en colaboración con la Asociación del Carnaval de Torrevieja, ha decidido que "no forme parte de la programación festiva de este año" el tradicional Desfile de Verano, cuya celebración, según asegura el Ayuntamiento en un comunicado de prensa, "estaba prevista para el próximo 15 de agosto". A la supresión del desfile el equipo de gobierno lo ha llamado "reorganización de la programación del 15 de agosto"

La decisión de la concejala de Fiestas, Rosario Martínez Chazarra, según la breve explicación municipal, responde principalmente, "a las elevadas temperaturas" que se registran habitualmente "en esas fechas", con el objetivo de "garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los participantes como del público asistente".

Coincidencia

A ello se suma la coincidencia, esa misma noche, con un concierto de Leiva dentro del festival Brilla Torrevieja -para el que no quedan entradas prácticamente desde que se anunció-, y con la celebración de las tradicionales Fiestas de San Roque, circunstancias que conllevan "un importante dispositivo de seguridad, movilidad y coordinación de efectivos", según las mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja se "agradece la comprensión de vecinos, colectivos y visitantes, reiterando el compromiso de seguir promoviendo actividades festivas que puedan desarrollarse en las mejores condiciones de organización". El comunicado no aclara si la intención municipal es que este acto, que requiere de una tramitación previa de un contrato para su organización y se ha caído ahora del calendario festivo "por las altas temperaturas", se recuperará para las próximas anualidades.

El desfile siempre ha sido el marcador del ecuador del mes más complicado desde el punto de vista de la ocupación turística en Torrevieja que espera esta celebración gratuita con asistencia multitudinaria garantizada pese a conocer las dificultades para aparcar y acercarse al centro de la ciudad durante esa tarde.

Un momento de las actuaciones finales del Desfile de Verano de 2025

Un momento de las actuaciones finales del Desfile de Verano de 2025 / JOAQUIN CARRIÓN

Tráfico

El empeño municipal en sacar adelante este mismo desfile el año pasado, además con un escenario en el paseo Vista Alegre, provocó un importante atasco de tráfico en el centro y generó serios problemas para los conductores que querían salir del casco urbano. Los problemas se extendieron, además, al acceso de los aparcamientos del centro de la ciudad porque el desfile ocupa el principal tramo en el centro de la calle Ramón Gallud.

En este evento tiene especial protagonismo la participación de comparsas del Carnaval, hasta el punto de que también se le llama Carnaval de Verano y participan la Corte Salinera, las Belleas y Damas del Fuego, las Reinas de La Mata y el Sagrado Corazón, y los Reyes del Carnaval. Un vistoso desfile que el Ayuntamiento describe todos los años como "lleno de color, música y tradición".

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La situación del centro urbano, que coincide con los espacios de mayor afluencia turística, añade este verano viales cerrados por las obras de reurbanización en marcha que se mantienen a día de hoy, y el centro de ocio que ya se encuentra operativo y es ya uno de los principales destinos para los visitantes, concentrando a miles de personas desde su apertura.

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