Torrevieja
Torrevieja valida un primer sobrecoste 393.800 euros en la obra de la pasarela del dique de Levante por la cimentación
La presupuesto del primer tramo del paseo pasa de 2,63 a 3 millones -casi un 15 % más aunque se espera que alcance el 40 %-, acumula 10,5 meses de retraso sobre el calendario previsto y la conexión con el centro de ocio se retrasa a septiembre
La junta de gobierno de Torrevieja aprobó la semana pasada la modificación del contrato de las obras del primer tramo del dique de Levante y acceso con pasarela al centro de ocio Paseo del Mar, adjudicadas a Orthem (Grupo Hozono Global). El contrato se adjudicó por 2.630.583 euros con IVA y ahora se incrementa en 393.799,92 euros con IVA, por lo que pasa a costar 3.024.383,21 euros con IVA.
El sobrecoste se debe a un cambio en el sistema de cimentación. El expediente explica que, una vez iniciadas las obras y realizados nuevos sondeos, catas y ensayos, se detectó un terreno más complejo del previsto, con rellenos portuarios, escolleras, arenas fangosas con algas y capas compresibles. Según el informe técnico, esas condiciones podían provocar asientos diferenciales, por lo que se opta por una solución con micropilotes, encepados, ábacos de acero, apoyos elastoméricos y juntas estructurales.
¿Para qué están los proyectos?
El Ayuntamiento defiende que esa situación "no podía conocerse con precisión" antes de licitar porque parte de los terrenos estaban ocupados por las obras del centro de ocio, aunque hay un estudio de ingeniería y arquitectura contratado por el Ayuntamiento que debería haberlo contemplado en su proyecto, supervisado por los técnicos municipales y abonado por el municipio.
El informe sostiene que solo cuando esa zona quedó libre, ya con los trabajos en marcha, pudieron realizarse las comprobaciones geotécnicas que obligan a modificar la solución prevista.
La obra también acumula un retraso relevante. El contrato tenía una duración inicial de 10 meses. Después se aprobaron dos ampliaciones de plazo de 5,5 meses cada una, y el expediente fija ahora una duración de 20 meses y medio, con finalización prevista el 25 de noviembre de 2026. En términos prácticos, la obra pasa de 10 a 20,5 meses: 10,5 meses más sobre el plazo inicial.
Más sobrecoste, después
El expediente distingue entre el sobrecoste aprobado ahora y el que tendrá que aplicarse al alcance total del proyecto modificado. La modificación global prevista elevaría el contrato hasta 3.677.480 euros con IVA, lo que supone 1.046.897 euros más con IVA respecto al contrato inicial. Sin embargo, el Ayuntamiento solo aprueba ahora la parte que considera urgente, los 393.799 euros con IVA, y deja para una tramitación posterior el resto, que rondaría 653.097 euros con IVA. En realidad no se aplica todo el sobrecoste para no paralizar la obra, porque exigiría una nueva licitación, ante un porcentaje de aumento del coste tan elevado. El precio del modificado completo supondrá casi un 40 % de sobrecoste sobre el adjudicado.
La legislación permite continuar provisionalmente una parte modificada si se cumplen límites y existe crédito suficiente. En este caso, el Ayuntamiento sostiene que la parte que sigue adelante queda dentro de ese margen y que detenerla causaría perjuicios, porque afecta a la cimentación de la pasarela y a elementos necesarios para coordinar la obra municipal con el centro de ocio.
El informe añade que una suspensión de esas unidades podría afectar también a la puesta en uso del centro de ocio, ya que la pasarela y algunas infraestructuras comunes dependen de esta obra municipal.
Los plazos
Por otra parte, el equipo de gobierno ha vuelto a incumplir otro de los plazos que ofreció sobre las obras del entorno portuario. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró poco antes de que abriera el centro de ocio que la pasarela podría dar servicio para conectar el espacio comercial con el dique de Levante este mes de agosto. Las obras han acelerado mucho su ritmo en las últimas semanas pero esa previsión no se va a cumplir. Probablemente sí será una realidad a mediados de septiembre. La pasarela permitirá que un peatón que inicie su paseo en la rampa de acceso al cenro de ocio desde el Casino pueda realizar el trayecto continuo hasta el faro por el dique de Levante. El primer tramo del dique, en el que también está prevista una rampa y una fuente ornamental valorada en medio millón de euros no estará terminado hasta noviembre.
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