Los vecinos del Raiguero de Bonanza de Orihuela reclaman la limpieza de los barrancos ante el riesgo de dana

La Asociación de Vecinos de Raiguero de Bonanza (Orihuela) hizo pública este viernes su preocupación al comprobar cómo la maleza, los rastrojos y la basura se acumulan en "nuestros barrancos y en los alrededores del pueblo. Con el calor que hace, esto es un polvorín". Y si miramos a septiembre, "nos echamos a temblar pensando en las lluvias torrenciales y en la dana de 2019. Si el agua tiene que correr, ahora mismo se va a encontrar con un tapón", aseguraron, en referencia a los barrancos.,

Para el colectivo vecinal resulta especialmente preocupante la zona cercana a la N-340, que atraviesa la pedanía y piden a las administraciones que "dejen de pasarse la pelota, que vengan, lo vean con sus propios ojos y limpien ya". "La prevención no puede empezar cuando ya huele a humo o cuando el agua nos llega al cuello", subrayaron.

Meses de escritos

Los vecinos de Raiguero de Bonanza reclaman al Ayuntamiento de Orihuela actuaciones concretas en la pedanía después de meses de escritos por problemas de seguridad vial, falta de limpieza, plagas y un transporte público que consideran insuficiente. La limpieza de barrancos, como el principal de La Cruz, se ha convertido ahora en la petición más urgente, pero aseguran que las demandas vecinales van más allá y que las respuestas municipales se limitan, en muchos casos, a indicar que los asuntos "se estudiarán".

Barranco que atraviesa la pedanía de Raiguero de Bonanza / INFORMACIÓN

Seguridad vial

Una de las principales preocupaciones es la seguridad vial. Los vecinos señalan el riesgo diario de cruzar la N-340, incorporarse desde el Camino de Enmedio o caminar junto a la acequia abierta en dirección al Soto del Río. Reclaman medidas para reducir la velocidad, repintar pasos de peatones y colocar bolardos en puntos con poca visibilidad. Sostienen que las actuaciones deben ejecutarse antes de que se produzca un accidente grave.

Callejero

La pedanía también denuncia la falta de letreros en algunas calles, un problema que consideran especialmente grave en caso de emergencia. Advierten de que una ambulancia o los bomberos pueden perder minutos decisivos si no localizan una vivienda con rapidez. A esa situación suman la necesidad de reforzar la limpieza de parques y aceras y de aplicar controles de plagas en espacios utilizados por niños y personas mayores.

El transporte público es otra de las quejas vecinales. Los residentes consideran insuficientes los horarios de conexión con Orihuela, especialmente durante el verano, y critican que los cambios se comuniquen a través de redes sociales en lugar de canales oficiales más claros y estables.

La plataforma vecinal sostiene que Raiguero de Bonanza necesita atención durante todo el año, no solo durante fiestas, procesiones o periodos electorales

Consultorio

Los vecinos de la pedanía, que cuenta con unos 1.500 habitantes, también piden revisar el estado del edificio de la antigua Caja de Bonanza, en cuyo lateral inferior se encuentra el consultorio médico. Reclaman además una actuación urgente en el polideportivo El Molino por el uso que soporta y por las necesidades de la pedanía. Como ejemplo, citan al equipo escolar de baloncesto, que lleva cinco años entre los primeros puestos de las competiciones municipales, pero no puede entrenar en el polideportivo por las carencias de las instalaciones.

La plataforma vecinal sostiene que Raiguero de Bonanza necesita atención durante todo el año, no solo durante fiestas, procesiones o periodos electorales. Los vecinos aseguran que no piden un trato de favor, sino prevención, mantenimiento y los mismos derechos que cualquier otro núcleo de Orihuela. La reclamación se resume en tres prioridades: seguridad, limpieza y dignidad para la pedanía.