José Serna, el empresario que convirtió el esfuerzo en legado

Hay personas cuya ausencia no se mide únicamente por el silencio que dejan, sino por todo lo que continúa hablando de ellas. José Serna, Pepe para quienes lo conocieron de cerca, fue una de esas personas. Su reciente fallecimiento cierra una etapa esencial en la historia de Repuestos Serca, pero no borra su presencia. Permanece en cada delegación, en cada pedido que sale a tiempo y en cada trabajador que entiende que las cosas bien hechas requieren esfuerzo, constancia y cordura.

AD Serca es una empresa especializada en la distribución de recambios, componentes y equipamiento para el automóvil, que presta servicio diariamente a talleres y profesionales del sector de la reparación. Lo que hoy constituye una extensa red empresarial, con presencia en varias provincias, comenzó hace casi siete décadas en un pequeño establecimiento familiar de Alicante.

Discreto hasta el extremo, José Serna nunca buscó protagonismo. Prefería que hablaran los hechos, el trabajo diario y una empresa que convirtió en parte inseparable de su vida. Quienes compartieron camino con él recuerdan a un hombre que llegaba pronto, se marchaba tarde y sentía verdadera inquietud cuando una obligación personal le impedía estar en su puesto. Para él, trabajar no era solo una responsabilidad: era una manera de estar en el mundo.

Repuestos Serca había sido fundada en 1957 por su hermano Cayetano Serna y su cuñado Emiliano Cánovas. José se incorporó apenas un año después, tras abandonar sus estudios de Farmacia por los fuertes dolores de cabeza que sufría. Empezó ocupándose del almacén, como el pequeño de la familia, pero con el tiempo asumiría las riendas del negocio y protagonizaría su gran etapa de crecimiento.

La empresa comenzó en un modesto local de apenas 300 metros cuadrados en el centro de Alicante. Desde allí atendía a clientes de toda la provincia e incluso realizaba repartos semanales en Albacete, cuando los tiempos y las distancias del sector eran muy diferentes a los actuales. Poco a poco, aquella pequeña tienda fue ampliando horizontes hasta convertirse en una referencia dentro de la distribución española de recambios para el automóvil.

Actualmente, la empresa tienen marcha la ampliación del almacén logístico, que incorporará 20.000 metros cuadrados adicionales. / .

Su forma de dirigir estaba marcada por una idea sencilla y exigente: trabajo, más trabajo y hacer las cosas con sensatez. No creía en los atajos. Creía en la eficacia, en cumplir la palabra dada y en responder al cliente con rapidez. Esa obsesión por mejorar llevó a la compañía a dar un salto decisivo con la apertura de la nueva central en 2003 y la automatización de parte del almacén mediante un transelevador, una iniciativa pionera entre los distribuidores españoles de recambios multimarca.

Pero detrás del empresario estaba, sobre todo, el hombre de familia. Su empresa fue también un espacio de continuidad entre generaciones. A su lado estuvo su yerno, Manuel Vegara, su mano derecha y la persona en quien depositó su confianza para seguir avanzando. También formaron parte del proyecto sus hijas, Nati y Chelo, y sus sobrinos José Manuel Serna y Cayetano Cánovas, representantes de las distintas ramas de una familia unida alrededor de un negocio que nunca fue únicamente un negocio.

Expansión y futuro

Su legado se aprecia hoy en la dimensión alcanzada por AD Serca. La compañía cuenta actualmente con 36 delegaciones y una plantilla de 600 empleados, con presencia en las provincias de Alicante, Albacete y Cuenca. Hace dos años dio, además, un paso estratégico al hacerse con la propiedad de AD Vicente, el otro socio de AD en la provincia de Alicante, reforzando así su posición y ampliando una estructura empresarial que sigue creciendo sin perder sus raíces.

También está en marcha la ampliación del almacén logístico, que incorporará 20.000 metros cuadrados adicionales. No es solo una obra de expansión. Es la prueba de que aquella pequeña tienda alicantina continúa avanzando, adaptándose y mirando al futuro. Allí donde José Serna veía la necesidad de tener siempre la pieza disponible y preparar cada pedido con rapidez, hoy la empresa responde con más capacidad, más tecnología y una red cada vez más sólida.

Ahora será su familia la que sienta con mayor profundidad el vacío de su ausencia. Ellos conocieron el precio de tantas horas de dedicación, pero también el orgullo de ver cómo aquel esfuerzo levantó un proyecto capaz de dar trabajo a cientos de personas y de atravesar generaciones. José Serna se ha ido, pero queda su ejemplo: la humildad de quien no necesitó hacerse notar, la firmeza de quien nunca dejó de luchar y la ternura escondida de quien construyó pensando en los suyos.