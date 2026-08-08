La normativa del Parque Natural de la Laguna de La Mata prohíbe el complejo hotelero de 16 hectáreas que ya tramita la licencia ambiental y de obra

La tramitación del complejo hotelero de 16 hectáreas dentro del parque natural de Torrevieja y La Mata se acelera. El Ayuntamiento de Torrevieja abrió el pasado 22 de julio el plazo de información pública sobre la solicitud de licencia ambiental y de obras para la construcción de un "eco hotel" dentro del espacio protegido. El proyecto se plantea en una zona de máxima protección paisajística del espacio natural, donde la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del propio Parque prohíbe expresamente las edificaciones de nueva planta vinculadas a actividades turísticas y recreativas.

La iniciativa está promovida por Inner Wellness Eco Resort, que tras adquirir la parcela realizó trabajos de recuperación de los terrenos agrícolas y limpieza de la finca, y en noviembre de 2022 inició el procedimiento ambiental ante la Generalitat mediante el documento de alcance. La actuación se apoya en la rehabilitación de la Casa de Sala, una edificación agrícola tradicional de unos 800 metros cuadrados datada en 1900. Se encuentra sobre una suave loma en un paraje desconocido para la mayoría de los visitantes del Parque, bien conservado desde el punto de vista paisajístico, entre bancales de viñas y cultivos de secano, junto a la orilla de la laguna de La Mata.

Distribución en planta del alojamiento que transforma la Casa de Sala y parte de los módulos desmontables / INFORMACIÓN.ES

AHSA

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha anunciado que presentará alegaciones contra el proyecto, cuyo plazo de exposición pública se realiza en pleno mes de agosto, hasta el día 19. La organización recuerda que el artículo 34 del Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural, vigente desde 2020, recoge la prohibición expresa para el uso turístico hotelero que dice textualmente que «no se consideran autorizables las construcciones hoteleras». Una prohibición que para el colectivo ecologista debería «ser concluyente» ante un proyecto que califica de «despropósito».

La entidad también cuestiona la forma en la que el Ayuntamiento de Torrevieja ha planteado el proceso de consulta pública. AHSA denuncia que el Consistorio impide el acceso a la documentación del proyecto en la web municipal y obliga a los ciudadanos a acudir presencialmente a las dependencias de Urbanismo para consultar miles de folios, sin posibilidad de descargar los documentos que son públicos en ese momento, tal y como se puede realizar para cualquier otra tramitación como modificaciones del Plan General, estudios de detalle o planes de reforma interior. El trámite de licencia ambiental solo comenzó a ser consultable -por este cauce singular- hace unos meses en Torrevieja después de que el Ayuntamiento perdiera un contencioso con la empresa Leroy Merlín por incumplir esa fase de información pública.

Casa de Sala en el parque natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata en la que se plantea la construcción de un eco hotel / D. Pamies

"Regeneración del territorio"

Del área de Urbanismo es concejal el alcalde Eduardo Dolón, con una delegación parcial de competencias en la edil Sandra Sánchez. La promotora defiende su modelo de negocio de hotel presentándolo bajo la narrativa de una operación acompañada de términos como «regeneración del territorio», «sanación profunda», «arquitectura viva», «reconexión con lo esencial», «metodología holística», «economía del bien común», «turismo regenerativo» o «eco hotel consciente». Como avanzó INFORMACIÓN, se ampara ahora para solicitar la licencia ambiental en un certificado de compatibilidad urbanística favorable emitido por el Ayuntamiento. Este documento acredita si una actividad puede encajar con la clasificación y calificación urbanística del suelo, pero no equivale a una licencia ni autoriza por sí mismo una construcción de estas características.

Además, el propio informe municipal queda condicionado a lo que resuelva finalmente la Generalitat, administración competente en la gestión del Parque Natural. Mientras, los técnicos que firman la compatibilidad primero recuerdan la prohibición expresa de hoteles en el espacio protegido para luego dar el visto bueno a la petición, en función de que la empresa intenta encajar la actuación en otro artículo del PRUG, el 43, que permite habilitar edificaciones tradicionales preexistentes para usos turísticos, "siempre que la normativa particular lo autorice". En este caso en una de las pocas fincas de propiedad privada con edificación que quedaron ubicadas dentro del parque natural tras su creación en 1995.

AHSA sostiene que el proyecto rebasa esa posibilidad porque no plantea solo recuperar la Casa de Sala, sino crear un complejo turístico con nuevas instalaciones dentro de un espacio natural protegido. Además, señala que el propio edificio de la Casa de Sala debería estar protegido, dadas sus características especiales y singulares, entre ellas su torre-mirador.

Casa de Sala en el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata / D. Pamies

Envergadura

El proyecto no se limita a la transformación de la Casa de Sala. Según la documentación, junto a la recuperación integral del edificio principal se prevén otras actuaciones que incluyen nuevas piezas de alojamiento, una zona de bienestar, habilitar un aparcamiento, la instalación de una planta solar, áreas que llaman de polinización o restauración de viñedo y zonas de saladar húmedo y seco. La propuesta contempla unas 20 habitaciones en la Casa de Sala y más de una veintena de habitaciones adicionales en módulos prefabricados o cabañas desmontables, ligeras y ancladas puntualmente al suelo, sobre una superficie de unos 13.000 metros cuadrados. El complejo se completa con un área wellness de 6.900 metros cuadrados situada en la antigua balsa de riego, con spa, piscina natural, jacuzzis, zonas de «meditación», baño turco y otros servicios relacionados con la salud física y mental.

El diseño incorpora también un aparcamiento de casi 700 metros cuadrados, una zona de polinización de más de 45.000 metros cuadrados, un jardín de permacultura de unos 40.000 metros cuadrados, una zona agrivoltaica con paneles solares sobre más de 13.000 metros cuadrados -que afecta de lleno al término municipal vecino de Guardamar-, y una restauración de viñedo de otros 12.000 metros cuadrados entre la Casa Sala y la orilla de la laguna.

Principales cifras del proyecto / INFORMACIÓN

Guardamar

El propio informe jurídico del Ayuntamiento de Torrevieja advierte de que la actividad global requerirá una tramitación paralela o coordinada con el Ayuntamiento de Guardamar para la parte que corresponda a ese término municipal, pero en el municipio guardamarenco «no se ha registrado nada», según su Alcaldía.

La parcela también está afectada en su parte norte por el dominio público marítimo-terrestre de la laguna y por la servidumbre de protección, condicionantes que se suman a la regulación del PRUG, a la zonificación como área de protección paisajística y a la evaluación ambiental que debe resolver la Generalitat