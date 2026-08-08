Fenómeno astronómico
Estos son los 10 mejores sitios para ver el eclipse en la Vega Baja
Rojales, Torrevieja, Benejúzar, Bigastro, Orihuela, San Fulgencio, Guardamar y Almoradí concentran los diez enclaves recomendados para disfrutar del fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto
La cuenta atrás cada vez es más corta. Apenas quedan cinco días para vivir un fenómeno astronómico que será histórico: el primer eclipse total desde el año 1905, el cual será visible en toda la península. Alicante no verá la totalidad, pero se quedará muy cerca. El inicio del eclipse, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, llegará sobre las 19:30 horas y se dará finalizada sobre las 21:30 horas. Las diferencias son de apenas unos minutos entre municipios.
Precisamente por la cercanía del horizonte durante el momento de máximo, elegir un buen lugar desde el que observar el cielo será especialmente importante. Los puntos elevados y los espacios abiertos pueden ofrecer una mejor perspectiva, especialmente hacia el oeste, donde estará el Sol a última hora de la tarde.
En este contexto, la cuenta especializada MeteOrihuela ha elaborado una selección de diez enclaves de la Vega Baja desde los que seguir el eclipse. La lista recorre distintos municipios de la comarca y combina miradores, espacios naturales y enclaves patrimoniales. Entre las propuestas figura el Mirador de las Tres Cruces, en Rojales, un punto elevado que permite disfrutar de una amplia panorámica de la Vega Baja. El municipio aparece también en la selección con el Polideportivo de Granja de Rocamora, otro de los lugares señalados para buscar un espacio abierto desde el que contemplar el fenómeno.
Las lagunas de Torrevieja
Torrevieja concentra dos de las ubicaciones propuestas: la Laguna de La Mata y la Laguna Rosa o Salada. Ambos espacios naturales ofrecen grandes zonas despejadas y un paisaje muy característico de la comarca. La lista se desplaza después hasta Benejúzar, donde se propone el Santuario de la Pilarica, y Bigastro, con La Loma o Lo Chusco. Son dos alternativas situadas en el interior de la comarca y alejadas de algunos de los puntos más urbanos del litoral.
También aparece Orihuela, con el Cabezo de Hurchillo, un enclave elevado que permite ganar perspectiva sobre el entorno. La selección incluye además el Hondo de Amorós, en San Fulgencio, otro espacio abierto de la Vega Baja.
Guardamar y Almoradí completan la lista
Los dos últimos enclaves se encuentran en Guardamar del Segura y Almoradí. En el primer caso, la propuesta apunta al Castillo de Guardamar, un lugar elevado y con vistas sobre el entorno de la localidad. En Almoradí, el punto elegido es el Saladar-La Eralta, que completa esta selección de diez ubicaciones repartidas por distintos puntos de la comarca.
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