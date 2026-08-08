Torrevieja adjudica la redacción de proyecto del centro cívico de San Roque financiado con fondos europeos

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado el contrato para la redacción de los proyectos de construcción del futuro Centro Cívico de San Roque y la regeneración de su entorno, "dando así un nuevo paso -según la nota de prensa municipal- para hacer realidad una actuación destinada a dotar a este barrio de nuevos espacios y servicios para sus vecinos".

Dos ofertas

El contrato ha sido adjudicado al estudio del arquitecto local Francisco Juárez Pozuelo por 157.948 euros (IVA incluido) y una baja del 8% respecto al precio de licitación, y contempla tanto la elaboración de toda la documentación técnica necesaria para la futura ejecución de la actuación como la posterior dirección facultativa de las obras. Al concurso se presentaron dos ofertas.

La actuación está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Torrevieja, cofinanciada al 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Como avanzó INFORMACIÓN, el proyecto prevé la construcción de un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, junto con la urbanización y mejora de una parcela de cerca de 1.900 metros cuadrados, configurando un nuevo espacio público "más accesible, inclusivo y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía", según figura en la memoria del proyecto, parafraseada en la nota de prensa. La parcela se encuentra en la conflucencia de las calles José Hódar y Urbano Arregui, junto a la iglesia de San Roque y Santa Ana.

La estimación inicial del presupuesto de ejecución del centro asciende a 1.517.079 euros, a los que se suma el contrato ahora adjudicado para la redacción de los proyectos y la posterior dirección facultativa.

Los datos del centro cívico de San Roque / INFORMACION.ES

Instalaciones

El futuro Centro Cívico de San Roque se plantea como un "nuevo espacio de referencia" para el barrio, "destinado a favorecer la convivencia, la participación ciudadana y el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias", al mismo tiempo que permitirá avanzar en la regeneración urbana de su entorno. El proyecto recoge que la planta baja será un espacio multiusos, pero la primera planta, con un acceso independiente a la baja, debe destinarse necesariamente a un espacio de atención de servicios sociales, algo que la nota de prensa del equipo de gobierno del PP ha olvidado mencionar. En concreto a un programa de respiro familiar.

Según la Generalitat -que es la administración que se cita en el proyecto como reguladora de ese servicio que debe ponerse en marcha para recibir la subvención- el respiro familiar es un programa de apoyo temporal para que las personas que cuidan a familiares dependientes puedan descansar o atender sus propias necesidades sin dejar desatendida a la persona cuidada. Forma parte del programa valenciano de apoyo a familiares y personas cuidadoras de servicios sociales y se plantea como una medida para prevenir la sobrecarga, sostener los cuidados en el entorno habitual y evitar situaciones de crisis familiar. Desde el punto de vista práctico supone que las personas que necesitan cuidados acudan al Centro Multiusos para ser atendidas durante unas horas para que los cuidadores puedan llevar a cabo otras actividades.

El proyecto debe además reubicar en un terreno municipal anexo las dos pistas deportivas a la que afecta el centro cívico, además del parque infantil.

El objetivo real

El Ayuntamiento no concreta en qué sentido ese entorno de San Roque está degradado, un barrio que creció en paralelo a la playa de Los Náufragos para asumir la demanda turismo veraniego de municipios de la Vega Baja, Murcia y nacional, aunque cada vez cuenta con más población permanente. En torno a unos 3.500 habitantes. Hay zonas residenciales en Torrevieja con problemas de dotaciones de infraestructuras públicas mucho más acusados que San Roque, caracterizada por sus adosados de planta baja y planta baja y una altura, en segunda línea de playa y en el que se invirtieron seis millones de euros en su reurbanización en 2013.

Subvención

El municipio solicitó esta subvención justificada ante la Unión Europea en la necesidad de apoyar a un espacio urbano concreto de la ciudad vulnerable por su perfil demográfico y otros condicionantes. El objetivo final ha sido que se destine el grueso de la ayuda disponible en el PAI, más de ocho millones de euros, para financiar un paseo marítimo, un anfiteatro y un museo en las Eras de la Sal, en una zona que se incluye en ese ámbito de San Roque, aunque se corresponde con el centro del casco urbano -entre medias se encuentra el barrio del Acequión-.

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Cuatro meses

Una vez formalizado el contrato, comenzará la primera fase de los trabajos, correspondiente a la redacción de los documentos técnicos necesarios para la ejecución de la actuación. El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 18 semanas, equivalentes a cuatro meses y medio, periodo en el que deberá quedar aprobado el proyecto, para poder adjudicar las obras en la recta final del actual mandato, antes de las elecciones municipales de mayo de 2027.