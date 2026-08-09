La ampliación de la desaladora de Torrevieja se pone en marcha a principios de 2027 con muchos deberes pendientes

La ampliación de la desaladora de agua del mar de Torrevieja, la de mayor producción de Europa, se encuentra en su tramo final para estar en 2027 con el contrato elevado a 98,23 millones de euros -8,74 millones más que la adjudicación inicial-, una planta solar para rebajar su enorme consumo energético aún sin anteproyecto -pese a ser nunciada en febrero de 2024 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y buena parte de los regantes con concesiones de sus recursos hídricos sin conexión directa.

La obra debe elevar la capacidad de 80 a 120 hectómetros cúbicos anuales y se ha convertido en una infraestructura básica para los regantes del trasvase Tajo-Segura, los mismos que durante años cuestionaron duramente el precio y la calidad agronómica del agua desalada. Lo siguen haciendo pero ahora, sin alternativas a otros recursos, regantes y empresas agrícolas también reclaman subvencionados por el Estado, los caudales de la desaladora.

El contrato de la ampliación de las instalaciones torrevejenses fue adjudicado a la UTE formada por Ferrovial, Cadagua y Sacyr por 89,49 millones de euros con IVA. Tras cuatro modificaciones publicadas por Acuamed, la empresa estatal que gestiona las desaladoras, el importe asciende a 98,23 millones, un incremento acumulado del 9,77%. El encarecimiento se reparte entre cambios técnicos, nuevos precios, ajustes de medición y sustituciones de unidades necesarias para terminar la ampliación.

Ampliación

La actuación se puso en marcha a mediados de 2024 con un plazo de obra de 20 meses, calendario que ya no se cumple. Las obras que debían haber concluido a mediados de 2026, ampliaron su plazo de entrega en siete meses, pero el presidente de Acuamed, Francisco Javier Baratech, en declaraciones a INFORMACIÓN, señaló que será necesario prolongar la fecha de nuevo para que entre en funcionamiento a principios de 2027. Las nuevas instalaciones acogerán también nueva maquinaria para la planta.

Los datos de la desaladora de Torrevieja / información

El proyecto duplica la captación y el bombeo de agua del mar próximo al dique de Poniente del puerto de Torrevieja, y levanta una nueva nave de más de 4.000 metros cuadrados para instalar nuevos bastidores de ósmosis inversa. En un «hueco» de la misma parcela en la que se levantó la actual instalación, que tras casi diez años de obras se puso en marcha en 2014.

La obra también habilita los emisarios submarinos necesarios para evacuar hasta 140 hectómetros cúbicos de salmuera al mar. Ahora funcionan 43 de las 64 bocas disponibles, situadas junto al dique de Levante, e incluye mejoras en el sistema de entrega del agua desalada en el embalse de La Pedrera, a unos 25 kilómetros de la planta, una pieza clave para regular los caudales que salen de Torrevieja.

Recortes del trasvase

Esta ampliación no se entiende sin el recorte de expectativas del trasvase Tajo-Segura. La planta fue concebida como un complemento para abastecimiento y riego repartido al 50 % en ambos usos, pero el aumento de los caudales ecológicos del Tajo y las restricciones sobre los acuíferos han cambiado su papel. El agua desalada ha pasado de recurso discutido a seguro hídrico para una parte del regadío intensivo de Alicante, Murcia y Almería. El precio sigue siendo el principal obstáculo. Producir un metro cúbico de agua desalada cuesta en torno a un euro y alrededor del 60% de ese importe corresponde a la energía. Los regantes pagan unos 0,40 euros por metro cúbico gracias a la subvención estatal. El resto lo asume el Estado para que sea asumible por las explotaciones agrícolas.

Nave en construcción de la desaladora que permitirá elevar la producción de 80 a 120 hectómetros al año / AXEL ALVAREZ

Energía

La factura eléctrica marca toda la operación. Acuamed estima para 2027 un gasto de 48,61 millones de euros con IVA solo para alimentar la desaladora de Torrevieja. La previsión parte de un consumo de 378 GWh, algo más de un millón de kilovatios hora diarios. La planta necesita electricidad de forma continua para captar agua del mar, impulsarla, desalarla y moverla hasta los puntos de distribución.

Además, el Gobierno anunció en 2024, con una visita del jefe del Ejecutivo a Torrevieja, una planta solar de autoconsumo para abaratar ese coste. No estará lista cuando arranque la producción ampliada. Acuamed trabaja todavía en un anteproyecto fotovoltaico de entre 71,6 y 84,5 megavatios, con una ocupación estimada en torno a 140 hectáreas en suelos de San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Almoradí y Orihuela, propuesta que con sus alternativas, sigue generando un rechazo total de vecinos, municipios y propietarios agrícolas, porque pretende, paradójicamente, reducir el coste del agua de riego ocupando algunas de las fincas agrícolas intensivas más fértiles de la provincia.

Uso del agua

El destino principal del agua de la ampliación será, de nuevo, agrícola. De los 120 hectómetros cúbicos previstos, unos 100 irán al regadío y 20 quedarán reservados para abastecimiento urbano. El Campo de Cartagena, en la vecina Región de Murcia, es destino preferente para este agua desalada. Solo algo menos del 20% se llega a la provincia de Alicante, a Riegos de Levante Margen Izquierda y comunidades de la Vega Baja, entre ellas zonas de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.

La Confederación Hidrográfica del Segura adjudicó en firme en diciembre de 2023 cien hectómetros cúbicos anuales de la desaladora a las comunidades de regantes. Hasta entonces, desde que la planta empezó a producir en 2014, buena parte del suministro se articuló mediante autorizaciones provisionales. En el año hidrológico 2023-2024 la desaladora distribuyó 83,64 hectómetros, por encima de su capacidad nominal de 80. Lo que da una dimensión de que, al margen de las declaraciones, está la realidad.

Sin conexión

Sin embargo producir más agua no garantiza que pueda llegar a todos los concesionarios. La planta tiene conexión directa con el Campo de Cartagena y con unas 10.000 hectáreas de la Margen Derecha del Segura en la Vega Baja. En cambio, más de 20.000 hectáreas de Riegos de Levante Margen Izquierda -que cuenta ahora con cinco hectómetros anuales de concesión-, comunidades de Albatera y zonas próximas a La Pedrera, además de amplias zonas con concesión de la Región de Murcia, siguen sin enganche pese a tener concesión.

Estas comunidades reciben ahora el agua mediante permutas: pagan agua desalada, pero en realidad se les entregan aportes del trasvase, una fórmula que depende de que haya caudales disponibles del Tajo-Segura. Si se reducen, la falta de conducción directa dejará sin resolver una parte esencial del sistema. Muchos agricultores se quedarán sin ese recurso.

Un proyecto millonario

La infraestructura de conexión pendiente supera los 200 millones de euros y se estima en torno a 290 millones en las últimas referencias. Debe llevar el agua desde el entorno de La Pedrera y el postrasvase hacia Riegos de Levante, el Camp d’Elx y zonas del interior de Murcia. El trazado debe salvar desniveles importantes y afecciones ambientales, después de que la Generalitat rechazara una primera opción que atravesaba espacios vinculados al espacio protegido de Sierra Escalona. La obra debe elevar los caudales desde la planta de Torrevieja al embalse de La Pedrera al azud de Ojós y el embalse de Algeciras en Murcia y, que de nuevo, los que correspondan a la provincia de Alicante, regresen por las infraestructuras del postrasvase de los canales de Crevillent y Orihuela

La desaladora encara así el salto a 120 hectómetros con más inversión, más consumo eléctrico y más dependencia de una red que aún no está completa.