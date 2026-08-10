La Confederación arranca la campaña de desbroces en el río y ramblas de la cuenca del Segura ante el riesgo de dana

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha puesto en marcha la nueva campaña de mantenimiento y conservación de cauces en el Dominio Público Hidráulico (DPH) de la Demarcación Hidrográfica del Segura, con actuaciones destinadas principalmente al desbroce de vegetación exótica invasora, especialmente Arundo donax, en diferentes puntos de la cuenca.

Capacidad hidráulica

Los trabajos se desarrollan en aquellos tramos que los técnicos de la Confederación han priorizado para recuperar, cuando resulte necesario, su capacidad hidráulica y facilitar el paso del agua ante episodios de lluvias intensas o avenidas, en previsión de las posibles precipitaciones del próximo otoño. Las intervenciones se ejecutan respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo, al formar parte del ecosistema natural de estos cauces.

Por segundo año consecutivo, la campaña contempla además actuaciones en tramos urbanos gracias a los convenios suscritos por la CHS con distintos ayuntamientos. Estos acuerdos permiten desarrollar intervenciones tanto en zonas urbanas como periurbanas de los términos municipales en los que se considere necesario, mediante una actuación conjunta y coordinada con los consistorios. Cada vez los municipios reclamaban esta intervención con mayor antelación durante el verano y la CHS, hace lo propio, anunciándola. Ahora la CHS financia las actuaciones en los cauces urbanos y son los municipios los que deben darse prisa.

El objetivo de esta colaboración es contribuir a la conservación y mantenimiento del Dominio Público Hidráulico, favorecer el buen estado de las masas de agua y paliar los efectos derivados de inundaciones y sequías.

En la provincia de Alicante está previsto intervenir nuevamente en el río Segura a su paso entre Almoradí y Benejúzar, así como en la rambla de las Estacas y el barranco Rubio, en Orihuela y ya se ha intervenido en Guardamar, Almoradí y Benijófar

Ejecutadas

Entre las intervenciones realizadas hasta el momento se encuentran las desarrolladas en el río Segura a su paso por Benijófar y Almoradí, así como en el meandro de Guardamar. En Murcia se ha actuado en el meandro de las Norias del río Segura, entre Beniel y Las Norias-Desamparados (Orihuela), situado en los límites provinciales entre Murcia y Alicante.

Por su parte, en la provincia de Albacete han finalizado los trabajos en el río Mundo a su paso por Liétor y Ayna, mientras que en la provincia de Jaén se han ejecutado actuaciones de mantenimiento en el río Segura y en el arroyo Hoya Maranza, en Santiago-Pontones.

A estas intervenciones se suman las operaciones de restauración del bosque de ribera acometidas este año por la Confederación. En la provincia de Murcia, estos trabajos han supuesto la intervención en aproximadamente 85 kilómetros del río Segura y 20 kilómetros del río Mula.

Próximas intervenciones

La CHS contempla igualmente nuevas actuaciones que se encuentran pendientes de las correspondientes autorizaciones ambientales u otros trámites administrativos necesarios para su ejecución.

En la provincia de Alicante está previsto intervenir nuevamente en el río Segura a su paso por Almoradí y Benejúzar, así como en la rambla de las Estacas y el barranco Rubio, en Orihuela.

El soto de Molins repleto de caña invasora, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Actuaciones

En Murcia, los trabajos previstos incluyen la rambla de Huete y la rambla del Saladar, en Ceutí, además del tramo no urbano de la rambla del Garruchal situado aguas arriba del cementerio de Beniaján. En Albacete está programada la ejecución de actuaciones de mantenimiento en el río Bogarra a su paso por el municipio del mismo nombre, así como en el barranco del Camino de la Fuente y en el río Taibilla a su paso por Nerpio. Finalmente, en la provincia de Jaén está prevista una intervención en el arroyo del Muso, en Santiago-Pontones.

La campaña permitirá continuar las labores de conservación y mantenimiento en los tramos del Dominio Público Hidráulico priorizados por los técnicos de la Confederación en el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

Desbroce de la desembocadura del Segura en su cauce nuevo de Guardamar / AXEL ALVAREZ

La CHS no especifica qué coste de presupuesto público tienen estos trabajos ni qué empresas se lo han adjudicado.

No en todos los tramos del río está recomendada la intervención de desbroce. En algunas zonas puede provocar que la avenida de agua sea más potente y peligrosa.