El Hospital Vega Baja incorpora un sistema inteligente de avisos al personal de Enfermería en las habitaciones de Traumatología

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha completado la reforma de la planta de Traumatología, que incorpora un nuevo sistema inteligente de avisos al personal de Enfermería en todas sus habitaciones. Esta tecnología mejora la comunicación con los pacientes ingresados y permite un seguimiento más preciso de cada aviso.

El sistema permite solicitar asistencia a través de diferentes dispositivos: pantallas táctiles instaladas en la pared, pulsadores situados en los cabeceros de las camas y cordones de emergencia en los baños.

Altavoz y micrófono

Además, incorpora altavoz y micrófono, de manera que el personal de Enfermería puede establecer una comunicación directa por voz con el paciente desde el momento en que recibe el aviso, conocer inicialmente sus necesidades y ofrecer una respuesta adecuada en cada situación.

Asimismo, el sistema registra las llamadas y las atenciones realizadas y permite obtener información por habitación, turno y zona. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de los avisos y la trazabilidad de las actuaciones. Está previsto que esta tecnología se incorpore progresivamente al resto de plantas de hospitalización del centro.

El supervisor de Enfermería de la planta de Traumatología, Antonio Pacheco, ha agradecido “la implicación, el compromiso y la profesionalidad de todo el equipo durante las obras, que ha sabido reorganizarse antes, durante y después de la reforma sin que en ningún momento se resintiera la atención a nuestros pacientes”.

Imagen de una de las pantallas del sistema de avisos en las habitaciones / información

Reforma

Las obras de reforma de la planta de Traumatología han incluido la creación de un nuevo almacén para material sanitario, la renovación de las canalizaciones de agua de los baños, la reorganización de las zonas de farmacia y lencería, con una nueva bancada y mejoras en la distribución de los medicamentos, así como la pintura integral de la planta.

Estas actuaciones permiten optimizar los circuitos de trabajo de los profesionales, facilitar la gestión del material sanitario y de la medicación y mejorar la funcionalidad de los espacios asistenciales.

Durante las obras también se ha ejecutado la conexión interna de la planta de Traumatología, situada en la segunda planta, con el nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario Vega Baja en un proceso que forma parte de las obras de ampliación del centro sanitario, iniciadas en marzo de 2023 y que la Generlaitat quiere tener terminadas antes del fin de año.

Ahora, Medicina Interna

Una vez finalizada esta actuación -realizada con medios propios del presupuesto del departamento de Orihuela-, han comenzado trabajos similares en la zona G de la planta de Medicina Interna, donde se realizarán mejoras en las habitaciones y baños de los pacientes y en las zonas de trabajo de los profesionales.

Estas intervenciones forman parte del proceso de mejora progresiva de los espacios de hospitalización del centro, con el objetivo de ofrecer entornos más funcionales y adecuados tanto para los pacientes como para los profesionales.