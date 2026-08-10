El Cupón del Fin de Semana de la ONCE reparte en Torrevieja 60.000 euros

El Cupón del Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Torrevieja 60.000 euros, en 3 cupones premiados con 20.000 euros, en el sorteo del sábado 8 de agosto de 2026.

María Nubia García Montoya es la vendedora de la ONCE que ha llevado la suerte a Torrevieja con estos 60.000 euros, que ha dado desde su punto de venta situado en Calle Ramón Gallud. María Nubia es vendedora de la ONCE desde septiembre de 2024 adscrita a la Agencia de la ONCE en Orihuela.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Lotería responsable

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

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Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.