Orihuela advierte que los accesos a Sierra Escalona y la Sierra de Hurchillo estarán cerrados para el eclipse

La Concejalía de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de Orihuela ha informado de las medidas especiales que se aplicarán el próximo miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar y ante el dispositivo preventivo establecido para garantizar la seguridad de la población y la protección de los espacios naturales.

El concejal de Protección Civil y Emergencias, Víctor Valverde, ha anunciado que se restringirá el tráfico y los accesos en Sierra Escalona y la Sierra de Hurchillo, dos enclaves en los que se reforzará la vigilancia durante la jornada para evitar concentraciones de personas y vehículos, facilitar el acceso de los servicios de emergencia y reducir el riesgo de incendios.

Generalitat

La medida cobra especial importancia después de que la Generalitat haya establecido para todo el miércoles 12 de agosto el nivel 3 de preemergencia frente al riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha comunicado expresamente la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie en distintos paisajes protegidos, entre los que se encuentra el Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su entorno, durante la jornada del 12 de agosto.

Quedan exceptuados los vehículos destinados a actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento y vigilancia, así como los necesarios para acceder a residencias, explotaciones agropecuarias o establecimientos de servicios con reserva previa situados dentro de los espacios afectados.

Valverde ha pedido expresamente a la ciudadanía que evite acudir a Sierra Escalona y a la Sierra de Hurchillo para contemplar el eclipse. “Estamos ante un acontecimiento excepcional, pero tenemos que disfrutarlo con responsabilidad. Lo prioritario es evitar concentraciones de vehículos y personas en zonas forestales y garantizar que los accesos permanezcan libres para los servicios de seguridad y emergencias”, ha señalado.

El dispositivo especial previsto para la jornada del eclipse contará con refuerzos de Protección Civil y Emergencias y de la Policía Local de Orihuela, que intensificarán la vigilancia y el control en los puntos considerados más sensibles del término municipal. Estos efectivos se encargarán, entre otras funciones, de velar por el cumplimiento de las restricciones establecidas, controlar los accesos, facilitar la movilidad y mantener despejadas las vías necesarias para la intervención de los servicios de emergencia. “Vamos a reforzar los efectivos de Protección Civil y Emergencias y de Policía Local para garantizar que la jornada transcurra con la mayor seguridad posible. Pedimos a la ciudadanía que atienda sus indicaciones y colabore en todo momento, especialmente en los accesos a Sierra Escalona y la Sierra de Hurchillo”, ha señalado Víctor Valverde este lunes.

Desplazamientos innecesarios

Desde Protección Civil y Emergencias se recomienda observar el eclipse desde lugares próximos al domicilio siempre que sea posible y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia zonas forestales o de difícil acceso.

En caso de tener que desplazarse, se aconseja planificar previamente la ruta, salir con suficiente antelación y llevar agua y combustible suficientes en el vehículo. Emergencias recomienda además priorizar zonas urbanas y puntos de observación habilitados frente a espacios forestales.

Rutas de entrada

También será fundamental respetar las rutas de entrada y salida establecidas, estacionar exclusivamente en las zonas autorizadas y mantener completamente libres los corredores de emergencia, las vías de evacuación, los arcenes, caminos y accesos destinados a los servicios de intervención.

“Un vehículo estacionado en un lugar inadecuado puede dificultar o incluso impedir el paso de una ambulancia, un vehículo de bomberos o Protección Civil. Pedimos, por tanto, máxima colaboración y que se respeten todas las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias”, ha indicado Valverde.

La declaración del nivel 3 de preemergencia supone además la entrada en vigor de diferentes prohibiciones de obligado cumplimiento en los terrenos forestales. Entre ellas se encuentra la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, así como la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal, hasta 500 metros.

Quedan suspendidos todos los usos autorizados del fuego, incluidos los usos festivos y recreativos y los planes locales de quemas, así como las autorizaciones para circulación deportiva por terrenos forestales.

La Generalitat ha establecido igualmente restricciones en materia de acampadas y actividades deportivas y recreativas en terrenos forestales durante los días 11 y 12 de agosto.

Valverde ha insistido en que “estamos en pleno mes de agosto, con riesgo extremo de incendios, y ante un fenómeno que previsiblemente va a movilizar a muchas personas. La mejor prevención es evitar desplazamientos innecesarios a nuestros montes y respetar escrupulosamente las restricciones establecidas”.

Protección Civil recuerda también la necesidad de observar el eclipse de forma segura. Para mirar directamente al Sol deberán utilizarse únicamente gafas especiales para eclipses homologadas, que cumplan la norma ISO 12312-2 y se encuentren en buen estado.

Las recomendaciones difundidas por Emergencias insisten asimismo en no utilizar métodos caseros para observar el fenómeno, como gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados, y en seguir siempre la información procedente de fuentes oficiales.

Uso responsable del móvil

Otro de los consejos se refiere al uso responsable del teléfono móvil. Durante los momentos de mayor afluencia se recomienda evitar las emisiones en directo o streaming y el envío continuado de vídeos, priorizando los mensajes de texto frente a las llamadas. El teléfono 112 deberá utilizarse exclusivamente ante una emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recomienda consultar para cualquier actualización la web del 112 Comunitat Valenciana, la cuenta @GVA112 y la aplicación GVA 112 Avisos.

Asimismo, se advierte de que, una vez finalizado el eclipse, la salida de los puntos de observación puede demorarse varias horas debido a la concentración de vehículos, por lo que se pide paciencia y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

consejos para observar el eclipse difundidos por el Ayuntamiento de Orihuela / INFORMACIÓN

Víctor Valverde ha concluido haciendo un llamamiento a la colaboración ciudadana: “Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de un acontecimiento excepcional como este eclipse, pero debemos hacerlo con responsabilidad. Evitemos las zonas forestales, respetemos las restricciones en Sierra Escalona y Sierra de Hurchillo, mantengamos libres los accesos y sigamos siempre las indicaciones de los servicios de emergencia. La colaboración de todos es fundamental para garantizar una jornada segura”.

En el caso del Ayuntamiento de Orihuela no ha propuesto un espacio concreto por parte del Ayuantamiento para observar el eclipse aunque existen distintas iniciativas en ese sentido en el casco urbano y pedanías.