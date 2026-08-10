Orihuela recupera los sotos del Segura más cercanos al casco urbano con 3,3 millones de la Fundación Biodiversidad del Gobierno

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la liquidación final del proyecto Refluye Mi Río y abonará al Ayuntamiento de Orihuela 3.331.515 euros por las actuaciones ejecutadas en el entorno del río Segura. La resolución confirma que la inversión ha quedado justificada y que los trabajos cumplen los objetivos fijados en el Plan de Recuperación con financiación procedente de fondos europeo. El alcance del proyecto va más allá del cierre administrativo, según explica la concejala de Agricultura Noelia Grao: la intervención ha servido para limpiar y renaturalizar sotos degradados, retirar especies invasoras, reforzar la vegetación de ribera y abrir de nuevo estos espacios al uso ciudadano.

El proyecto se ha desarrollado en varios puntos del Segura a su paso por Orihuela, tanto aguas arriba como aguas abajo del casco urbano. La documentación municipal cita actuaciones en los sotos de Las Norias, Molino de la Ciudad, La Campaneta y Soto del Reguerón, en Molins, además de varios puntos de la ribera del río cercanos al casco urbano.

Bosque de ribera

La actuación principal ha sido la recuperación de la vegetación de ribera. Los trabajos han incluido el control y la eliminación de especies invasoras, especialmente la caña, que en episodios de crecida puede formar tapones, dificulta el desagüe del cauce y agrava los daños. En su lugar se ha reforzado la plantación de especies propias del ecosistema fluvial, como álamos, sauces, tarajes y fresnos, que son los que cubrían el cauce de forma natural en origen, para estabilizar taludes, favorecer la regeneración natural del bosque de ribera y mejorar la conectividad ecológica del río.

En los sotos más degradados se han retirado biomasa, residuos y escombros acumulados durante años. Fue el caso de los de Miguel Hernández y número 13. En el Molino de la Ciudad se ha actuado sobre el carrizo y el cañaveral en la laguna y su entorno. En la ribera del Segura se han eliminado especies como Arundo donax y Acacia saligna -especies invasoras de caña-mediante desbroce mecanizado y solarización, y se ha "previsto" riego de apoyo con aguas regeneradas de la depuradora del Raiguero de Bonanza.

Soto del Reguerón

El Soto del Reguerón ha combinado la restauración ambiental con el uso recreativo. Allí se han mantenido sendas y espacios abiertos para que la recuperación ecológica sea compatible con el paseo y el disfrute ciudadano. El objetivo es que estos espacios no queden como áreas cerradas o residuales, sino como zonas de transición entre el río, los hábitats de ribera y la vida cotidiana de Orihuela.

Refluye Mi Río también busca reducir el riesgo de inundaciones con soluciones basadas en la naturaleza. La Fundación Biodiversidad define el proyecto como una actuación para crear y mejorar ecosistemas fluviales en la cuenca del Segura a su paso por Orihuela y mitigar los efectos de las avenidas. En la presentación inicial del plan ya se planteaba recuperar la conectividad lateral del río y los sotos para facilitar la laminación de crecidas y generar espacios capaces de amortiguar las puntas de caudal, aunque para cumplir ese objetivo de forma integral son necesarias nuevas inversiones.

La concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao, defendió que la intervención no se ha limitado a actuar sobre la vegetación, sino que ha buscado recuperar la relación de Orihuela con el Segura. “El río debe ser entendido como una infraestructura verde esencial para Orihuela, tanto desde el punto de vista ambiental como social”, señaló. También destacó la concejala, que además es regante y agricultora de la Parroquia de de Desamparados, que las actuaciones han permitido recuperar espacios naturales, mejorar la vegetación de ribera, actuar frente a especies invasoras y reforzar la capacidad del entorno para responder ante las crecidas.

Paneles divulgativos

La parte divulgativa se ha concretado en la instalación de cinco paneles informativos sobre flora y fauna del Segura. Tres están dedicados a la biodiversidad de la ribera y dos a los sotos. Los paneles explican la presencia de especies invasoras, como la caña común o el cangrejo rojo americano, y dan a conocer especies propias del ecosistema fluvial, como el álamo blanco, la adelfa, la madreselva de río o aves como el pito real.

Ribera del Segura aguas arriba del casco urbano con vegetación autóctona plantada en actuaciones anteriores / INFORMACIÓN

Liquidación

La liquidación definitiva parte de un presupuesto aprobado de 3.789.000 euros y de una ayuda inicial de hasta 3.599.550 euros, con una cofinanciación máxima del 95%. El coste total incluido en la liquidación asciende a 3.752.755 euros. Tras aplicar los criterios de gasto aceptado, la Fundación fija la base financiable en 3.506.858 euros y el importe final a abonar en 3.331.515 euros.

Ese cierre permite al Ayuntamiento recibir íntegra la cantidad reconocida y da por cumplido el objetivo europeo vinculado al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales y a la mitigación del riesgo de inundaciones.

Lo más difícil

La conservación queda ahora en manos del mantenimiento municipal y del uso que hagan los vecinos de los espacios recuperados. La propia documentación del proyecto insiste en no dejar basura, escombros ni restos de poda en los sotos, respetar la flora y la fauna autóctonas y utilizar las instalaciones de forma responsable. La inversión ya está validada; el reto será que el río no vuelva a convertirse en un borde degradado de la ciudad.

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Es la parte más difícil del proyecto porque sobre los sotos ya se ha actuado en otras muchas ocasiones desde que se llevaron a cabo las obras de encauzamiento del Segura a meadiados de los años 90, y la falta de mantenimiento y las crecidas siempre han provocado vandalismo, abandono y falta de actuación durante años de la Confederación Hidrográfica, que es la responsable del dominio público, y del propio Ayuntamiento que tiene cedidos algunos de estos espacios públicos.