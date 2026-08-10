Ni la IA puede con los atascos de la rotonda de la N-332 de Rocío del Mar de Torrevieja

Las quejas crecen conforme avanza agosto. El Ministerio de Transportes puso en marcha en mayo un sistema pionero con inteligencia artificial para regular el tráfico de la glorieta de Rocío del Mar-Punta Prima, en Torrevieja con el límite del término de Orihuela, uno de los puntos más sensibles de la N-332 en la Vega Baja. Por allí pasa una media diaria cercana a los 40.000 vehículos y confluyen los tráficos de la nacional, de Orihuela Costa, del sur de Torrevieja y de las urbanizaciones de Punta Prima, Rocío del Mar y Señorío de Gomendio. La idea era reducir colas en una rotonda saturada desde hace años. Sobre el papel, sonaba bien. En pleno verano, y falta de datos del Ministerio que demuestren lo contrario, el resultado está muy lejos de convencer a quienes la sufren a diario.

Que no haya atasco en la N-332

La sensación entre muchos conductores es que el sistema protege el flujo de la N-332, que todavía así soporta colas importantes, y penaliza a quienes intentan incorporarse desde la avenida Escorpiones o desde la avenida de Las Olas. Los atascos en ambos viales ya existían, pero se han agravado desde que la regulación inteligente funciona con más intensidad. El problema es especialmente acusado en la avenida de Las Olas. Para estos vecinos de Rocío del Mar, las torres de TM y el Señorío de Gomendio, ese acceso no es una alternativa: es la única salida hacia la nacional.

Retención en la N-332 sentido Torrevieja antes de la glorieta de Rocío del Mar / D. Pamies

La escena se repite a lo largo del día. Los semáforos de acceso a la glorieta no funcionan como un cruce convencional, con una secuencia clara de rojo, ámbar y verde. Parpadean en ámbar o se cierran en rojo según decide el sistema. Los conductores, acostumbrados a la lógica básica de cualquier semáforo, se apresuran a entrar cuando ven ámbar. La desesperación hace el resto. Cada vez se ven más vehículos que terminan saltándose el rojo, tal y como ha podido comprobar INFORMACIÓN. Y cuando alguien lo respeta, la respuesta de la cola es inmediata: unos pitidos que tienen poco de IA. Donde antes había esperas, ahora hay ruido, motores parados y vecinos hartos en la avenida de Las Olas.

La peor parte

Los dispositivos están instalados en ambos sentidos de la N-332 y en los accesos desde las avenidas de Las Olas y Escorpiones. Son dos viales de gran capacidad, pero en verano acumulan una presión enorme. Las Olas soporta la peor parte porque recoge el tráfico de áreas residenciales que han crecido mucho en los últimos años, con cientos de viviendas nuevas y una falta de aparcamiento que ya se nota en todo el entorno de Punta Prima. El semáforo no solo está cargando la avenida de Las Olas, también el atajo de la calle Arrecife y Pleamar para enlazar antes con la rotonda, ahora colapsados en algunos momentos del día.

El sistema incorpora semáforos, cámaras de detección y dispositivos de captación de datos. Esa información, según aseguraba el proyecto, alimenta un control basado en inteligencia artificial capaz de adaptar los ciclos semafóricos a la intensidad real del tráfico. Al principio no estaba señalizada la videovigilancia, aunque ahora han aparecido carteles que advierten de su presencia. En principio, el sistema no dispone de lector de matrículas ni de equipos para sancionar automáticamente, algo que además tendría que estar advertido de forma expresa.

Colas en la avenida de Escorpiones antes de la glorieta "inteligente" / D. Pamies

Retenciones

Las mayores retenciones, por tiempo de espera, no tanto por vehículos, se producen en la avenida de Las Olas, aunque en un solo carril. Le siguen las colas en la N-332 en sentido Torrevieja, que en algunos momentos se alargan más de un kilómetro hasta la rotonda de Alameda del Mar. Después aparecen los atascos de la avenida Escorpiones y, con menor intensidad, la congestión del tráfico que llega desde Torrevieja en sentido Orihuela Costa y Pilar de la Horadada.

Transportes defendió que la monitorización y gestión semafórica inteligente se basa en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo. El objetivo es que la regulación aprenda de la experiencia de uso y de los datos recopilados. El sistema combina redes neuronales, análisis masivo de datos, modelización del tráfico y métodos clásicos de ingeniería viaria para elegir en cada momento la solución más eficiente para el conjunto de los usuarios.

La teoría y la práctica

La teoría choca con la percepción en la calle. En una glorieta normal, el conductor sabe más o menos qué esperar. Aquí no. El semáforo se cierra cuando el sistema lo decide y esa decisión resulta imprevisible para quien lleva varios minutos parado. Muchos usuarios interpretan que la inteligencia artificial solo evita que el atasco de la N-332 alcance una dimensión kilométrica a costa de cargar el problema sobre los accesos de las urbanizaciones.

Más de 400.000 euros

La actuación costó 409.369 euros y está financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. El propio pliego reconoce el carácter experimental de la medida. Es la primera glorieta de España con este tipo de tecnología aplicada a la regulación del tráfico en la red estatal. También admite que, aunque existen experiencias similares, esta técnica no está recogida de forma ordinaria en el marco normativo de la Red de Carreteras del Estado por su sensibilidad ante determinados factores.

Ese matiz explica parte del enfado vecinal. Punta Prima se ha convertido en una especie de banco de pruebas de un sistema que busca "optimizar flujos y aprender del tráfico real". Los conductores, en cambio, lo traducen de otra forma: más cola para salir de casa, más pitidos bajo las ventanas y una rotonda que ahora parece menos previsible que antes.

La IA no ha podido con el atasco. Porque tiene un origen difícil de enmendar en una planificación urbanística en los últimos cuarenta años volcada en la aprobación de decenas de miles de viviendas turísticas sin la necesidad de dar mayor capacidad o alternativa de movilidad a los residentes. Con las rotondas al mismo nivel en los cruces se dio prioridad a la seguridad pero los coches ya no caben.

Sin noticias de la duplicación de la N-332

Los conductores que residen en Torrevieja y Orihuela Costa, los principales usuarios de la N-332, lo que esperan es un desdoblamiento de esa carretera a su paso por Torrevieja, pendiente décadas, y le vale que sea convencional: de esos de taludes de tierra, hormigón y asfalto. Pero de la duplicación no hay noticias desde hace más de un año cuando el ministerio señaló que el proyecto había superado la evaluación ambiental.