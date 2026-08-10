¿Cuánta gente cabe en Torrevieja en agosto? Aquí están las cifras oficiales del Ayuntamiento

La respuesta inmediata para cualquiera que se acerque estos días al centro a última hora de la tarde sería que no cabe un alma más. Pero el Ayuntamiento de Torrevieja no puede responder así, ni sacar ya el comodín de lo volátil que es cuantificar el turismo residencial, cuando necesita justificar el pago de sobrecostes de servicios esenciales como la recogida de residuos o pide auxilio para sufragar millonarias infraestructuras de saneamiento y conducción de aguas residuales, que se encuentran al filo de reventar este mes de agosto de 2026. Así que en mayo pasado un funcionario -ingeniero industrial- se puso manos a la obra y concretó cifras: Torrevieja alberga hasta 438.000 personas en sus 72 kilómetros cuadrados cualquier día de agosto, mientras en julio se registran unas cuantas almas menos, 414.000, y en septiembre supera con creces los 300.000 (348.000) habitantes.

Diferencia de población

La diferencia entre padrón y la población real siempre ha sido un lastre en la financiación de cualquier ciudad turística de la provincia de Alicante, pero mucho más en la meca del turismo residencial que es Torrevieja. La ciudad que hay que atender en agosto no es de 113.000 personas, habitantes registrados en el padrón municipal. La cifra más institucional si cabe, la que ofrece el censo del Instituto Nacional de Estadística, la reduce a 100.000.

Tramo norte de la playa del Cura en Torrevieja / D. Pamies

La basura generada y el agua que se consume, dos indicadores materiales difíciles de maquillar, muestran la dimensión de lo que el Ayuntamiento denomina "ocupación turística" y la presión que ejerce sobre los servicios básicos. La falta de capacidad de las infraestructuras pasa asumir el tráfico con la congestión diaria de la N-332 y la CV-95, los picos de presión asistencial que ahora se trasladan a los centros de salud o la falta de aparcamiento son solo algunos ejemplos.

Lleno total

Eso sí, los turistas disfrutan igualmente de las playas y hacen su agosto terrazas, restaurantes, cadenas de supermercados, franquicias y grandes superficies comerciales. Los bañistas que regresan año tras año repiten la historia veraniega del récord en plantar la sombrilla más madrugadora. En lugares como la playa del Cura, una de las más populares de la ciudad, está a punto de rebajarse el umbral de las cinco de la madrugada, según las cámaras del Proyecto Mastral. Pero milagrosamente siempre se encuentra hueco para disfrutar de esta playa urbana y de otras como las de La Mata, Los Locos, Los Náufragos, o el Acequión. La sensación de lleno total tampoco asustó a los seguidores del Low Festival que por miles disfrutaron de su primera edición en Torrevieja ni a los miles de visitantes que tienen ahora como referente el nuevo centro de ocio del Paseo del Mar en el puerto torrevejense.

Llegada de bañistas con las sombrillas en la playa del Cura sobre las seis y media de la mañana / D. Pamies

Una población real muy por encima de la censada que intenta asumir una ciudad situada junto a Madrid, Barcelona y Valencia como la de mayor capacidad de alojamiento en viviendas secundarias -más de 62.000-.

Todavía no deja de ser una estimación. Pero es la más exacta. Porque hablar de la ocupación hotelera con 1.600 plazas distribuidas en 14 hoteles o de las consultas en las oficinas de turismo -dato que llegó a ser empleado para cifrar la ocupación no hace tanto- es un ejercicio inútil ante la aplastante oferta de viviendas turísticas. Así que no hay más remedio que tomar como referencia los registros de basura y consumo de agua, en este caso los de 2025, para proyectar la presión que vuelve a soportar la ciudad en temporada alta. Aun así, las cifras reales todavía podrían ser mayores este verano. Es habitual en el veraneo torrevejense la sobreocupación doméstica de muchas viviendas que estiran a límites insospechados su capacidad de alojamiento.

Las cifras de Torrevieja en verano / INFORMACION.ES

La conclusión es que Torrevieja funciona en verano como una ciudad de más de 400.000 personas frente a un padrón que ronda los 110.00 habitantes. Cuatro veces más. La diferencia roza el 300 %. La media anual estimada se eleva a 291.440 habitantes equivalentes, muy lejos de la población administrativa.

Cartel de prohibición de la venta ilegal junto a varios vendedores en la playa del Cura / D. Pamies

Los registros de 2025 han servido de base para realizar el cálculo. Los técnicos estiman que la recogida de residuos en agosto puede volver a situarse cerca de los 9,9 millones de kilos de residuos urbanos. Son casi 10.000 toneladas en un solo mes, unas 320 toneladas diarias -esa basura en la calle es la pesadilla del Ayuntamiento y de los vecinos que sufren los desbordes diarios de las islas de contenedores: el municipio abona 25 millones de euros anuales a Acciona-Actúa para llevar a cabo el servicio.

Pero la presión ya no se concentra solo en agosto. Las cifras manejadas muestran un verano largo: el año pasado junio superó los 7,45 millones de kilos, julio rozó los 9,86 millones, agosto alcanzó los 9,91 millones y septiembre se mantuvo por encima de los ocho millones. El resultado es una temporada alta que obliga a prestar servicios públicos para una población turística mucho mayor que la población empadronada.

Paseo maítimo de Torrevieja / D. Pamies

El informe también refleja que la generación anual de residuos ha dado un salto estructural. La referencia de 2025 alcanza 88,9 millones de kilos de basura, frente a los 56,3 millones de 2019. Los técnicos lo vinculan al crecimiento de población, al peso de la segunda residencia -aunque esa no deja de ser una referencia cuestionable cuando el grueso de la planta de vivienda actual ya estaba construido en 2010-, "la llegada de residentes no empadronados", a la expansión de nuevas zonas urbanizadas y a la ocupación turística.

Agua

El consumo de agua ofrece una lectura similar. Con los datos de 2025, Torrevieja suministró 10,6 millones de metros cúbicos de agua potable, frente a los 8,8 millones de 2019. El incremento es del 20,7%. Agosto fue de nuevo el mes más exigente, con 1,35 millones de metros cúbicos consumidos. A partir de un consumo medio de 100 litros por habitante y día, los técnicos transforman ese volumen en población equivalente. En 2025 por primera vez también se pasó del hectómetro mensual de consumo de agua en los meses de junio y septiembre, además de julio y agosto.

Algunos especialistas en turismo ya hablan de las "gum-town" o ciudades chicle, que se estiran al máximo hasta que sobrepasada su capacidad de sustentación y resistencia terminan perdiendo su condición de ciudad para vivir convirtiéndose en lugares de usar y tirar.