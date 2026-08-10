Torrevieja habilita el exterior del Auditorio Internacional y el Parque Antonio Soria para observar el eclipse solar

El Ayuntamiento de Torrevieja celebró este lunes una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para coordinar el dispositivo especial previsto con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de agosto, y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante la previsible concentración de personas que se producirá para observar este fenómeno.

Desde el Ayuntamiento se habilitarán dos puntos específicos para la observación del eclipse: el Auditorio Internacional de Torrevieja y el Parque Antonio Soria -solo este último tiene capacidad para albergar a más de 15.000 personas-. Además, se reforzarán las líneas del servicio de transporte urbano que conectan con ambos espacios para facilitar los desplazamientos y favorecer el acceso mediante transporte público.

Eclipse solar / ep

Desplazamientos

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar una mayor concentración de vehículos particulares en los dos espacios habilitados, el Ayuntamiento pondrá en marcha dos servicios especiales de autobús lanzadera, uno con destino al Parque Antonio Soria y otro al Auditorio Internacional de Torrevieja.

Ambas lanzaderas realizarán sus salidas desde Gregorio Marañón, Hotel Fontana y la Estación de Autobuses, con servicios de ida previstos a las 19:00 y 19:30 horas y servicios de regreso a las 20:40 y 21:15 horas.

En el caso del Parque Antonio Soria, la lanzadera tendrá como destino la parada del mercadillo situada en la avenida Monge y Bielsa.

Estos servicios especiales se complementarán con las líneas regulares de transporte urbano que permiten acceder a las inmediaciones de los dos puntos de observación. La línea Circular C1 dispone de paso y parada en el Parque Antonio Soria, mientras que la línea 6 Gregorio Marañón–Centro de Salud La Mata, y en sentido inverso, cuenta con paso y parada en el Hospital Quirón, facilitando el acceso a la zona del Auditorio Internacional.

Restricción en el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata

El dispositivo previsto contará con presencia de los servicios de seguridad en ambos puntos habilitados, así como en aquellas zonas especialmente sensibles en las que existan restricciones derivadas del riesgo de incendios forestales, prestando especial atención al Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

En Torrevieja, el eclipse podrá observarse de forma parcial, alcanzando aproximadamente un 98%, y comenzará alrededor de las 19:40 horas. El fenómeno se prolongará hasta aproximadamente las 20:35 horas, si bien las condiciones del atardecer condicionarán su observación desde el municipio, estando previsto el anochecer en torno a las 21:00 horas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que todas aquellas personas que tengan previsto observar el eclipse deberán hacerlo siguiendo estrictamente las medidas de protección y las recomendaciones establecidas por los servicios sanitarios, evitando en todo momento la observación directa al Sol sin las gafas especiales homologadas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2.

Auditorio Internacional cuyo recinto externo esará habilitado para la observación del eclipse / TONY SEVILLA

Nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales

La Generalitat Valenciana ha establecido para toda la jornada del miércoles, 12 de agosto, el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, ante el nivel extremo de riesgo y las aglomeraciones previstas con motivo del eclipse solar.

La declaración del nivel máximo de riesgo implica una serie de restricciones de obligado cumplimiento en los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana, entre ellas la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través y la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en su zona de influencia, establecida hasta los 500 metros.

Otro aspecto de la resolución son los medios con los que pueda contar la Generalitat y el Ayuntamiento para hacer cumplir esa resolución en los kilómetros de término que comparte con el parque natural, rodeado, además, de urbanizaciones. Es algunas zonas no deja de ser "ponerle puertas al campo".

Por este motivo, el dispositivo municipal prestará una especial atención a los espacios naturales y forestales del término municipal, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas y evitar situaciones de riesgo derivadas de posibles concentraciones de personas.

Protección animal recomienda medidas preventivas durante el eclipse

La concejalía de Protección Animal del Ayuntamiento de Torrevieja recomienda a los propietarios de animales y mascotas adoptar una serie de medidas preventivas con el fin de extremar las precauciones durante el eclipse. La disminución de la luz puede provocar que algunos animales se desorienten o se comporten durante unos minutos como si estuviese anocheciendo, una reacción breve y completamente normal. Por este motivo, se aconseja a sus responsables mantener los horarios y rutinas habituales, ya que la normalidad y un ambiente tranquilo son la mejor opción para que los animales vivan este fenómeno.

Entre las principales pautas, se recomienda actuar con calma, evitar aglomeraciones y situaciones que puedan generar estrés y no dejar a los animales sueltos, especialmente en espacios abiertos o zonas concurridas, ante la posibilidad de que puedan desorientarse, alejarse o perderse. No se debe intentar que los animales miren directamente al sol. Los perros y gatos no necesitan gafas especiales para el eclipse, pero tampoco se les debe forzar a observar el fenómeno.

Todas estas recomendaciones se aplicarán también en las instalaciones del Albergue Municipal de Animales, donde tanto los trabajadores como los voluntarios que colaboran habitualmente con el centro extremarán las precauciones y velarán por el bienestar de los animales durante el desarrollo del eclipse.

El Ayuntamiento de Torrevieja apela a la colaboración y responsabilidad de vecinos y visitantes durante toda la jornada, recomendando utilizar preferentemente los dos espacios habilitados para disfrutar del eclipse y respetar en todo momento tanto las indicaciones de los servicios de seguridad como las restricciones establecidas ante el riesgo máximo de incendios forestales.