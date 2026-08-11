El Ayuntamiento de Torrevieja concede casi un millón de euros en subvenciones por anticipado a 16 ONG y entidades sociales locales

El Ayuntamiento de Torrevieja repartirá 962.465 euros entre 16 asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro locales dentro de la convocatoria municipal de subvenciones para proyectos de acción social de 2026. La cifra sale de la nueva propuesta de resolución definitiva formulada por la Comisión Técnica de Evaluación y Valoración el 4 de agosto, después de dejar sin efecto la propuesta anterior, aprobada el 21 de julio, por un error material en el importe consignado a Afecáncer.

La convocatoria partía de un crédito inicial de 800.000 euros, pero el Ayuntamiento tuvo que aprobar dos ampliaciones: una primera de 135.204 euros y otra posterior de 27.260 euros para ajustar la partida al importe real de las solicitudes admitidas. Con esas dos inyecciones, la bolsa municipal destinada a estas ayudas queda fijada exactamente en 962.465 euros, la misma cantidad que suma el reparto propuesto. Un aspecto que resulta especialmente llamativo de la resolución y las peticiones es que a todas las asociaciones se les ha autorizado la subvención por el mismo importe que habían solicitado. Lo habitual es que exista una mínima minoración por aspectos que no cubre una ayuda pública pero en el caso de Torrevieja todo es subvencionable, a juicio de la comisión.

El 80 %

Lo que se otorga no es el coste total del proyecto. En ningún caso puede superar el 80% del coste total. La entidad tiene que cubrir el 20% restante con fondos propios u otras fuentes públicas o privadas, y esa financiación complementaria debe acreditarse al pedir la ayuda y justificarse al final.

Cinco entidades concentran los importes más altos, con 90.000 euros cada una: la Asociación Alzheimer de Familiares y Amigos de Torrevieja, Alpe (Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Discapacitado), Apanee (Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales), Asimepp (Asociación de Fibromialgia Fatiga Crónica) y ADIEM Sentit Fundación de la Comunitat Valenciana. También figuran entre las ayudas más elevadas Apaex, con 82.000 euros; Esperanza y Vida, con 76.400 euros; Alimentos Solidarios Torrevieja, con 60.000 euros; Afecáncer, con 59.996 euros; y Amfa (Asociación por la Inclusión de las Personas con Discapacidad), con 59.200 euros.

Algunas de estas entidades ya cuentan, al margen de esta subvención, con un respaldo municipal muy importante en aportación y financiación de sedes e instalaciones como es el caso de ADIEM, que ha logrado una importante cesión de suelos y otra subvención para la construcción de nuevas instalaciones, AFA, para que se está impulsando un nuevo centro de día, además de la sede con la que ya cuenta, entre otras.

Auditor externo

Fueron las entidades sin ánimo de lucro las que exigieron al Ayuntamiento poder contar con la suvbención antes de que se ejecuta de forma efectiva. Lo que complica su proceso de justificación. La fecha límite de justificación fijada en las bases es el 18 de noviembre de 2026, salvo ampliación. Si no se presenta, el Ayuntamiento debe requerir a la entidad para que la aporte en un plazo improrrogable de quince días; la falta de justificación puede acabar en reintegro y responsabilidades. La revisión la hace el órgano gestor de ONG y Voluntariado, con comprobación económica y técnica, y antes de dar conformidad se pide informe de fiscalización a Intervención.

En el listado algunas de los colectivos que en los últimos años han justificado más gastos se han quedado por debajo de la barrera de los 60.000 euros. Las bases fijaban que para proyectos con subvención igual o superior a 60.000 euros, la cuenta justificativa debe ir además con informe de auditor. El auditor tiene que estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y revisar la cuenta justificativa conforme a la normativa estatal. Las entidades de menos de 60.000 euros podían acogerse voluntariamente a ese sistema.

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Los gastos subvencionables son los necesarios para ejecutar el proyecto, devengados en 2026 y pagados antes de cerrar la justificación. Las bases incluyen personal, nóminas, seguros sociales, IRPF, contratación de terceros, alquiler de sede, comunidad, suministros, teléfono, internet, limpieza, seguros, transporte necesario, alquiler de vehículos para la actividad, correos, mantenimiento informático, web, publicidad de la actividad, asesoría o gestoría, auditoría de la cuenta justificativa hasta un 10% del coste del proyecto, material fungible, comida, bancos de alimentos, productos de alimentación y farmacia.