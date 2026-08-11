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Brilla Torrevieja adapta el horario de inicio de K-Pop Golden Experience por el eclipse

El festival adelanta la apertura de puertas a las 19:30 horas y retrasa el inicio del espectáculo hasta las 21:00 horas para facilitar que los asistentes puedan observar el fenómeno astronómico o incorporarse al recinto una vez haya finalizado

Imagen de un eclipse solar

Imagen de un eclipse solar / JCCM

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D. Pamies

D. Pamies

Torrevieja

Brilla Torrevieja adapta los horarios de K-POP Golden Experience con motivo del eclipse solar que podrá observarse durante la tarde desde Torrevieja el 12 de agosto. De este modo, el festival adelanta la apertura de puertas a las 19:30 horas y retrasa el comienzo del espectáculo hasta las 21:00 horas, permitiendo a los asistentes elegir entre llegar con antelación para disfrutar del fenómeno astronómico o incorporarse al recinto una vez haya finalizado.

La modificación responde a la coincidencia entre uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año y la celebración del espectáculo inspirado en el universo de las guerreras K-pop, que reunirá música, baile, interpretación y una potente producción audiovisual en el Parque Antonio Soria.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a ser visible desde Torrevieja a las 19:40 horas, alcanzará su máximo en la localidad a las 20:35 horas y finalizará coincidiendo prácticamente con la puesta de sol, prevista para las 20:59 horas. Desde la localidad alicantina el fenómeno podrá observarse como un eclipse parcial.

Cartel de la actuación de K Pop Golden Experience

Cartel de la actuación de K Pop Golden Experience / INFORMACIÓN

Recomendaciones para observar el eclipse con seguridad

Brilla Torrevieja recuerda a los asistentes que la observación del eclipse debe realizarse siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad para proteger la vista, como no mirar directamente al Sol sin la protección adecuada. Se deben utilizar gafas específicas que cumplan la normativa de seguridad, con certificación ISO 12312-2:2015 y conformidad CE.

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Con esta adaptación, Brilla Torrevieja incorpora un acontecimiento astronómico excepcional a la jornada y facilita que cada asistente pueda decidir cómo vivir una de las tardes más singulares del verano en el Parque Antonio Soria.

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