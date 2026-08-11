Callosa de Segura
Detenido por estafar con falsos alquileres en Callosa de Segura y Novelda
La Guardia Civil investiga a otros dos implicados que publicaban anuncios atractivos en páginas web, ofrecían inmuebles a precios competitivos, y solicitaban pagos por adelantado en concepto de reserva
La Guardia Civil ha detenido en Novelda a una persona e investigado a otras dos por su implicación en un delito de estafa relacionado con falsos anuncios de alquiler vacacional en una investigación realizada por el equipo de la Guardia Civil de Callosa de Segura. La operación ha permitido esclarecer hechos cometidos en diferentes puntos y destapar el sistema utilizado para ocultar el dinero obtenido de forma ilícita.
Reserva de viviendas
La investigación, desarrollada en el marco de la “operación Veldona”, se inició tras detectarse varias denuncias de personas que habían abonado cantidades de dinero para reservar viviendas que en realidad no existían.
Los autores publicaban anuncios atractivos en páginas web, ofreciendo inmuebles a precios competitivos. Una vez que las víctimas contactaban, les solicitaban pagos por adelantado en concepto de reserva, perdiendo posteriormente todo contacto sin llegar a disfrutar del alojamiento.
Las gestiones practicadas permitieron comprobar que este mismo procedimiento se había repetido en distintas provincias, afectando a Alicante y Sevilla, con un perjuicio económico que asciende a cerca de 3.000 euros.
Investigación
Durante la investigación, los agentes identificaron a tres personas relacionadas en la trama. Una de ellas ha sido detenida como presunta autora de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, mientras que las otras dos han sido investigadas.
Estas últimas actuaban como “mulas económicas”, es decir, personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero procedente de las estafas y transferirlo posteriormente a los responsables dificultando así el seguimiento del dinero por parte de los investigadores.
Tres personas
La operación ha permitido identificar a tres personas implicadas en los hechos, con la detención de una de ellas, varón de 28 años, como principal responsable y con la investigación de una mujer de 22 años y un hombre de 28. Hasta el momento se han esclarecido cinco delitos de estafa, no descartándose nuevas actuaciones, ya que la investigación continúa abierta. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda.
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