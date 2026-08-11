El eclipse solar y después... las Perseidas en un encuentro convocado por la Asociación de Vecinos de La Campaneta de Orihuela

La pequeña población oriolana de La Campaneta tiene este miércoles una cita con el cielo. La Asociación Vecinal ha organizado una jornada de observación astronómica para seguir el eclipse de sol este miércolesy esperar después la noche grande de las Perseidas, las populares lágrimas de San Lorenzo. La actividad se celebrará en la Vereda Don Fernando, pasado El Palomaret, entre las 19.30 y la 1.00 horas, con inscripción previa y abierta a familias, amigos y vecinos del entorno.

El plan arranca al atardecer, justo en el momento en el que España vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El Instituto Geográfico Nacional recuerda que el eclipse total del 12 de agosto de 2026 será el primero visible desde la península Ibérica en más de un siglo y que la franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, con el sol ya muy bajo en el horizonte.

Popular

La observación en La Campaneta, en plena huerta tradicional, contará con dos telescopios con filtros solares, además de gafas homologadas hasta fin de existencias. La organización insiste en el carácter popular de la convocatoria, pensada para disfrutar del eclipse sin desplazamientos largos y con material adecuado.

La NASA recuerda que mirar al sol durante las fases parciales de un eclipse exige siempre protección específica: las gafas de eclipse no son gafas de sol convencionales y los telescopios o prismáticos necesitan filtros solares propios colocados delante de la óptica.

Inclusivo

La jornada tendrá también un componente inclusivo. La asociación dispondrá de un Lightsound, un dispositivo que transforma los cambios de luz y sombra en sonido. Gracias a esa herramienta, las personas con discapacidad visual podrán seguir la evolución del eclipse de otra forma, escuchando cómo varía la luminosidad durante el fenómeno.

Lágrimas de San Lorenzo

Cuando caiga la noche, el protagonismo pasará a las Perseidas. La lluvia de meteoros alcanza su momento de mayor actividad en la noche del 12 al 13 de agosto, con mejores condiciones de observación cuanto más oscuro y despejado esté el cielo. Los expertos recomiendan esperar a las horas posteriores a la medianoche, cuando la constelación de Perseo gana altura sobre el horizonte.

Noticias relacionadas

La convocatoria busca convertir una fecha astronómica poco habitual en una pequeña fiesta vecinal al aire libre. Quienes quieran asistir pueden apuntarse a través del formulario difundido por la Asociación Vecinal: https://forms.gle/DpRA7eivnhvCz2Zn6. La entidad avanza también que próximamente se podrán visitar dos exposiciones al aire libre vinculadas a esta programación.