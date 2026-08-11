La Generalitat liquida en noviembre el Punto de Encuentro Familiar Judicial de Torrevieja

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Torrevieja, Bárbara Soler Torregrosa, denunció este lunes la decisión de la Generalitat Valenciana de hacer desaparecer el Punto de Encuentro Familiar Judicial de Torrevieja de la nueva red autonómica de Puntos de Encuentro Familiar, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el próximo 1 de noviembre de 2026.

"Estamos hablando de un servicio del que dependen muchas familias de Torrevieja y, sobre todo, muchos niños y niñas. Es un servicio esencial para garantizar que las resoluciones judiciales puedan cumplirse con todas las garantías y siempre pensando en el interés superior del menor", señaló.

Los Puntos de Encuentro Familiar son un servicio público especializado destinado a garantizar que los menores puedan mantener la relación con sus padres, madres u otros familiares cuando así lo acuerda un juez o una administración. Se trata de espacios neutrales, seguros y supervisados por profesionales especializados, tales como psicólogos, educadores, trabajadores sociales y otros perfiles técnicos. En él se desarrollan las visitas cuando existen situaciones de especial conflictividad derivadas de separaciones, divorcios, violencia de género, medidas de protección o cualquier otra circunstancia que haga necesario que esos encuentros se produzcan bajo supervisión profesional. Su finalidad, explica Soler, es proteger a los menores, garantizar su bienestar y facilitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales en un entorno adecuado, evitando conflictos y ofreciendo apoyo tanto a los menores como a sus familias.

Estamos hablando de un servicio del que dependen muchas familias de Torrevieja y, sobre todo, muchos niños y niñas. Es un servicio esencial para garantizar que las resoluciones judiciales puedan cumplirse con todas las garantías y siempre pensando en el interés superior del menor Bárbara Soler — portavoz del PSOE de Torrevieja

Red autonómica

Sin embargo, la nueva organización de la red autonómica elimina a Torrevieja como sede de este servicio. La provincia de Alicante pasará a contar únicamente con los puntos de Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elda, Elche y Orihuela, desapareciendo, entre otros, los de Torrevieja, Villena, Sant Vicent del Raspeig y La Vila Joiosa.

Incremento poblacional

“No podemos entender que una ciudad como Torrevieja, que no deja de crecer y que cuenta con uno de los mayores incrementos de población de toda España, pierda precisamente un recurso que atiende a un elevado número de familias y menores. Es una decisión que no responde a la realidad de nuestro municipio y no hay informes públicos que amparen la desaparición de este recurso en nuestro municipio", señaló la portavoz socialista y letrada.

Bárbara Soler Torregrosa / Jose Navarro

El Punto de Encuentro Familiar de Torrevieja gestiona un importante volumen de expedientes y se trata de un recurso plenamente consolidado y ampliamente utilizado por las familias de toda su área de influencia. Todo apunta a que el servicio será asumido por el Punto de Encuentro Familiar de Orihuela, obligando a muchas familias a recorrer decenas de kilómetros -más de sesenta de ida y vuelta en el caso de Orihuela- para realizar un trámite que hasta ahora podían hacer en su propia ciudad: “Quienes dispongan de vehículo privado deberán desplazarse hasta Orihuela para dejar a sus hijos y volver a recogerlos, y para las familias que dependen del transporte público, la situación será aún más complicada”.

Icali

Precisamente por ello, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ya ha advertido públicamente de que la reducción de estos recursos puede afectar tanto a la tutela judicial efectiva como al interés superior del menor, al dificultar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y alejar un servicio que precisamente debe caracterizarse por su proximidad y accesibilidad.

"Cuando una familia tiene que sacrificar la conciliación familiar y laboral para cumplir una resolución judicial, estamos poniendo obstáculos donde la Administración debería facilitar las cosas. Los perjudicados son, una vez más, los menores".

La portavoz socialista recuerda que la Generalitat tiene competencia para organizar la red de Puntos de Encuentro Familiar, pero considera que una decisión de esta trascendencia debe estar suficientemente motivada y responder a criterios objetivos relacionados con las necesidades reales de la población.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista exige a la Generalitat que rectifique y mantenga el Punto de Encuentro Familiar de Torrevieja.

Entorno habitual de un punto de encuentro familiar judicial, en un municipio de la Comunidad Valenciana, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"Si el problema es el uso que se le dará en el futuro al edificio en el que se encuentra el Punto de Encuentro Familiar, el Ayuntamiento de Torrevieja debe poner otro lugar a disposición de la Generalitat. Lo que no puede ocurrir es que Torrevieja pierda un servicio esencial para la protección de los menores y el apoyo a las familias por no haber sido capaces de encontrar una solución", indicó.