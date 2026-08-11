Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa

El Ayuntamiento de Orihuela pagará lo que queda de agosto y quince días de septiembre por una furgoneta "lanzadera" que subirá y bajará gratis a bañistas de Campoamor a la playa de Barranco Rubio porque el ascensor municipal que hacía esa función, empotrado en un edificio privado, permanece averiado desde hace cuatro años. La adjudicación de este servicio especial por 25.198 euros -de la que se descontarán los días de julio y agosto no realizados-, ha recaído en la propuesta más cara, pero que ha ganado el contrato porque oferta un vehículo con cero emisiones.

El objetivo es que los usuarios, que serán en una aplastante mayoría residentes en la urbanización de Campoamor, puedan recorrer gratis los poco más de 350 metros que separan la calle Calderón de la Barca -la de Campoamor, no la de Orihuela-, hasta la calle Lope de Vega, donde se ubica la playa. Esa distancia y un desnivel importante para personas mayores y con movilidad reducida. La furgoneta realizará, nada más y nada menos, que 16 expediciones diarias desde las diez de la mañana a las tres de la tarde.

Un buen servicio

Para el estándar habitual de prestación de servicios públicos en Orihuela -muy deficitarios o inexistentes-, este que va a prestar el Ayuntamiento a los vecinos de Campoamor es pura delicatessen sufragada con dinero del municipio para envidia del resto de urbanizaciones oriolanas. Si el servicio en el que se iban a emplear esos 25.000 euros - ahora bastantes menos porque la mitad de las jornadas previstas ya han pasado-, resulta de lo más singular, lo es todavía más cómo lo justifican los técnicos.

Playa de Barranco Rubio en Campoamor / TONY SEVILLA

Privado

El asunto es que los afortunados vecinos de Campoamor contaban hasta hace cuatro años con un ascensor municipal, ubicado en una propiedad privada, para que los dejara a pie de playa. ¿Cómo llegó una instalación pública a colocarse en un edificio privado? Nadie en la administración local lo explica con claridad, pero parece que la influencia sobre el propio Ayuntamiento de los vecinos de Campoamor, urbanización histórica que durante décadas se autogestionaron sus propios servicios sin depender del municipio, tuvo mucho que ver.

El elevador se rompió hace más de cuatro años. El presupuesto para arreglarlo estaba listo desde 2024, pero la comunidad de propietarios reclamó un "convenio" con el municipio para ceder esa parte de su espacio común. Ni hay acuerdo con el Ayuntamiento ni se sabe qué piden estos vecinos. El concejal para los asuntos propios de Orihuela Costa, Manuel Mestre (Vox), no lo ha hecho público. Lo que está claro es la diligencia de los servicios técnicos municipales, que se han empleado bastante más a fondo en sacar adelante esta cuestión que en otras reivindicaciones que tampoco pasan del contrato menor.

Playa de Barranco Rubio de Orihuela en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La playa de Barranco Rubio tiene servicio de baño adaptado y atención específica para personas con discapacidad. Cuenta también con una zona preparada para usuarios con movilidad reducida. Es otra contradicción en la gestión municipal que reconoce en el propio expediente: hay dificultades importantes para acceder de forma efectiva al arenal.

Antes

No es la primera vez que se contrata este servicio de cómodos traslados a la playa. El Ayuntamiento ya lo puso en marcha en 2024 para cubrir el mismo trayecto. Dos veranos después, el apaño se consolida. El municipio ha asumido gastos de mantenimiento del ascensor durante años, pero no ha encontrado los documentos que acrediten con claridad que sean municipales.

Ahora solo falta inaugurar el nuevo servicio de furgoneta-lanzadera-ascensor.