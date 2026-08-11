Orihuela
Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
El Ayuntamiento justifica el gasto en este servicio gratuito para los usuarios, porque el ascensor municipal al litoral de Barranco Rubio, averiado desde hace cuatro años, se instaló en un edificio privado y la comunidad quiere ahora una compensación
El Ayuntamiento de Orihuela pagará lo que queda de agosto y quince días de septiembre por una furgoneta "lanzadera" que subirá y bajará gratis a bañistas de Campoamor a la playa de Barranco Rubio porque el ascensor municipal que hacía esa función, empotrado en un edificio privado, permanece averiado desde hace cuatro años. La adjudicación de este servicio especial por 25.198 euros -de la que se descontarán los días de julio y agosto no realizados-, ha recaído en la propuesta más cara, pero que ha ganado el contrato porque oferta un vehículo con cero emisiones.
El objetivo es que los usuarios, que serán en una aplastante mayoría residentes en la urbanización de Campoamor, puedan recorrer gratis los poco más de 350 metros que separan la calle Calderón de la Barca -la de Campoamor, no la de Orihuela-, hasta la calle Lope de Vega, donde se ubica la playa. Esa distancia y un desnivel importante para personas mayores y con movilidad reducida. La furgoneta realizará, nada más y nada menos, que 16 expediciones diarias desde las diez de la mañana a las tres de la tarde.
Un buen servicio
Para el estándar habitual de prestación de servicios públicos en Orihuela -muy deficitarios o inexistentes-, este que va a prestar el Ayuntamiento a los vecinos de Campoamor es pura delicatessen sufragada con dinero del municipio para envidia del resto de urbanizaciones oriolanas. Si el servicio en el que se iban a emplear esos 25.000 euros - ahora bastantes menos porque la mitad de las jornadas previstas ya han pasado-, resulta de lo más singular, lo es todavía más cómo lo justifican los técnicos.
Privado
El asunto es que los afortunados vecinos de Campoamor contaban hasta hace cuatro años con un ascensor municipal, ubicado en una propiedad privada, para que los dejara a pie de playa. ¿Cómo llegó una instalación pública a colocarse en un edificio privado? Nadie en la administración local lo explica con claridad, pero parece que la influencia sobre el propio Ayuntamiento de los vecinos de Campoamor, urbanización histórica que durante décadas se autogestionaron sus propios servicios sin depender del municipio, tuvo mucho que ver.
El elevador se rompió hace más de cuatro años. El presupuesto para arreglarlo estaba listo desde 2024, pero la comunidad de propietarios reclamó un "convenio" con el municipio para ceder esa parte de su espacio común. Ni hay acuerdo con el Ayuntamiento ni se sabe qué piden estos vecinos. El concejal para los asuntos propios de Orihuela Costa, Manuel Mestre (Vox), no lo ha hecho público. Lo que está claro es la diligencia de los servicios técnicos municipales, que se han empleado bastante más a fondo en sacar adelante esta cuestión que en otras reivindicaciones que tampoco pasan del contrato menor.
La playa de Barranco Rubio tiene servicio de baño adaptado y atención específica para personas con discapacidad. Cuenta también con una zona preparada para usuarios con movilidad reducida. Es otra contradicción en la gestión municipal que reconoce en el propio expediente: hay dificultades importantes para acceder de forma efectiva al arenal.
Antes
No es la primera vez que se contrata este servicio de cómodos traslados a la playa. El Ayuntamiento ya lo puso en marcha en 2024 para cubrir el mismo trayecto. Dos veranos después, el apaño se consolida. El municipio ha asumido gastos de mantenimiento del ascensor durante años, pero no ha encontrado los documentos que acrediten con claridad que sean municipales.
Ahora solo falta inaugurar el nuevo servicio de furgoneta-lanzadera-ascensor.
Campoamor es Campoamor
Campoamor es Campoamor. Fue la primera urbanización levantada en Orihuela Costa, con una primera fase aprobada en 1953 y otra en 1967. "Dehesa de Campoamor" era una de las estrellas del Plan de Promoción Turística de la época desarrollista de la dictadura de Franco y la promoción fue declarada Centro de Interés Turístico. No es una urbanización cualquiera. En realidad se concibió bajo el concepto de ciudad de vacaciones nacida para atender la nueva demanda de ocio de sol y playa de finales de los años cincuenta con supermercado, cafetería, hotel, iglesia, cine de verano y club náutico.
Aunque las sucesivas ampliaciones fueron desdibujando su perfil característico de torres en altura en primera línea y chalés unifamiliares, la zona sigue conservando la identidad de un espacio privilegiado y de veraneo para vecinos de la cercana capital murciana y de Orihuela ciudad.
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