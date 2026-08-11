Pilar de la Horadada recrea la Sentencia Arbitral de Torrellas que fijó la Raya Real entre Murcia y la Comunidad Valenciana

Pilar de la Horadada viajó este sábado más de siete siglos atrás con la recreación histórica de la Sentencia Arbitral de Torrellas de 1304, un acontecimiento de gran trascendencia para la configuración territorial del municipio y de la frontera histórica entre los reinos de Aragón y Castilla. El parque situado en la calle Ciudad de Almería, en la urbanización El Mojón, acogió esta primera edición, que contó con una espectacular puesta en escena y congregó a más de 500 asistentes.

Durante la jornada se recordó la relevancia de la Sentencia Arbitral de Torrellas y el papel de los monarcas Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla, vinculados a este episodio histórico que contribuyó a definir los límites territoriales de la época de la mano de la directora del Área de Cultura, María García.

Mojón de tres metros inagurado en el límite entre comunidades en la pedanía del mismo nombre / Agustin Perez Yuste

Mojón

Uno de los momentos más destacados fue el descubrimiento por parte del alcalde, José María Pérez Sánchez, de una recreación de un mojón real del siglo XIV de tres metros de altura, situado a pocos metros del límite municipal, y de una placa, próxima al litoral, con una representación artística de la frontera histórica, elaborada en mármoles de diferentes colores y con la Raya Real representada en bronce. La obra muestra los dos territorios y sitúa la actual urbanización de El Mojón, precisamente en el lugar donde se encuentra la frontera y donde históricamente existió un mojón -como los que todavía perduran en Beniel- que señalaba la delimitación territorial. Un conjunto que pretende convertirse en un punto de referencia para conocer y poner en valor la historia de este enclave.

Singularidad

El alcalde destacó la singularidad de Pilar de la Horadada como municipio fronterizo, una condición que ha dejado su huella en la identidad local, sus tradiciones y su riqueza cultural. En este sentido, subrayó que su ubicación como entrada sur a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Alicante le confiere una posición especial que ha marcado su historia.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, nace con el propósito de acercar la historia local a vecinos y visitantes y convertir este acontecimiento en una cita anual que vaya creciendo y sentando las bases para que esta iniciativa tenga continuidad en los próximos años.

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Un momento de la recreación histórica en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

La concejal de Turismo, Eva Martínez, destacó durante el acto la importancia de recuperar y acercar nuestro patrimonio histórico a todos los públicos, señalando que “conocer nuestra historia es también una forma de conocer quiénes somos y de valorar el territorio en el que vivimos” añadiendo que es también “una oportunidad para generar cultura, atraer visitantes, dinamizar nuestro Pilar de la Horadada y fortalecer el orgullo de pertenecer a esta tierra”.