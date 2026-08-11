Torrevieja
Las salinas de Torrevieja adaptan su oferta habitual de visitas con puesta de sol al eclipse frente a la orden de cierre del parque natural
Las excursiones diarias se modifican previa reserva para ofrecer la visualización junto al espejo de agua del humedal mientras que la Generalitat decreta la restricción de paso a los senderos del parque natural y las orillas del humedal por el riesgo de incendio
El departamento turístico de las salinas de Torrevieja ha anunciado que para este miércoles acogerán una adaptación de su habitual experiencia organizada de puesta de sol para observar el eclipse solar desde el entorno de la la laguna de Torrevieja, conocida ahora como laguna rosa, uno de los paisajes más reconocibles del parque natural.
La actividad permitirá seguir el fenómeno astronómico en un espacio abierto, con vistas amplias del horizonte y el atractivo añadido de los reflejos del agua y los tonos característicos de la laguna, según señala la empresa salinera, que se abrió al turismo con trenes turísticos y otras experiencias desde 2018.
Sobre todo ofrece un espacio privilegiado junto a las montañas formadas por miles de toneladas de sal en la reservada para las visitas turísticas del complejo salinero zona turísitica sin las teóricas restricciones que van a limitar el paso a los senderos de las lagunas de Torrevieja y La Mata por riesgo de incendios.
La propuesta plantea una visita guiada en un enclave natural especialmente vinculado a la identidad de Torrevieja. Durante el eclipse, la bajada de luminosidad modificará durante unos minutos la percepción del paisaje, en una tarde pensada para quienes buscan combinar astronomía, naturaleza y fotografía en un entorno poco habitual.
Actividad
La actividad está dirigida a público general, aficionados a la observación del cielo y visitantes interesados en conocer las salinas desde una perspectiva diferente. Al tratarse de una experiencia organizada de pago, la participación estará sujeta a reserva previa, aforo y condiciones fijadas por la empresa o entidad responsable de la visita.
La observación del eclipse deberá realizarse siempre con protección homologada. Mirar directamente al sol sin gafas específicas o sin filtros adecuados puede causar daños graves en la vista. El precio por persona "especial eclipse" es de 35 euros.
Prohibido todo el año
En realidad, el acceso por el saladar a las orillas de las lagunas de Torrevieja y de La Mata está prohibido por la normativa del parque natural todo el año con o sin eclipse. Prohibición que se incumple, en algunas zonas concretas, de forma sistemática todos los días del año por parte de cientos de personas, en especial durante la época estival. No es habitual en la laguna de La Mata, que cuenta con sus propios itinerarios para visitas -también cerrados este miércoles- pero el paso de personas es masivo para el caso de las orillas de la laguna de Torrevieja, rebautizada por las redes sociales como laguna rosa, con imágenes idílicas de la orilla cuajada en sal blanca y la tonalidad rosa del agua saturada en salmueras, que no explican la escasa accesibilidad que ofrece el entorno, ni los inconvenientes como las nubes de mosquitos o las altas temperaturas sin sombra. Un redescubrimiento turístico del espacio al que también ha ayudado la presencia desde 2020 de una colonia de cría de flamencos -que no se puede observar a vista desde la orilla-.
La orilla sureste, junto a las Torretas de Torrevieja, es la más concurrida. Durante todo el verano se suceden baños, uso del lodo para la piel -aunque ahora es una práctica menos popular que hace unos años- y las sesiones de fotos. Incluso algunos profesionales promocionan ese mismo escenario para realizar sesiones de fotos pese a las figuras de protección que recaen sobre el espacio: forma parte de la propia explotación salinera en concesión del Estado, es dominio público marítimo terrestre y además parque natural.
Apenas unos pequeños carteles advierten de la prohibición del baño, mientras que la vigilancia -al margen de lo que pase este miércoles- es nula. Y en esos espacios masificados se acumulan los residuos.
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