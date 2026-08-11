Las salinas de Torrevieja adaptan su oferta habitual de visitas con puesta de sol al eclipse frente a la orden de cierre del parque natural

El departamento turístico de las salinas de Torrevieja ha anunciado que para este miércoles acogerán una adaptación de su habitual experiencia organizada de puesta de sol para observar el eclipse solar desde el entorno de la la laguna de Torrevieja, conocida ahora como laguna rosa, uno de los paisajes más reconocibles del parque natural.

La actividad permitirá seguir el fenómeno astronómico en un espacio abierto, con vistas amplias del horizonte y el atractivo añadido de los reflejos del agua y los tonos característicos de la laguna, según señala la empresa salinera, que se abrió al turismo con trenes turísticos y otras experiencias desde 2018.

Sobre todo ofrece un espacio privilegiado junto a las montañas formadas por miles de toneladas de sal en la reservada para las visitas turísticas del complejo salinero zona turísitica sin las teóricas restricciones que van a limitar el paso a los senderos de las lagunas de Torrevieja y La Mata por riesgo de incendios.

Puesta de sol en la laguna de Torrevieja / TONY SEVILLA

La propuesta plantea una visita guiada en un enclave natural especialmente vinculado a la identidad de Torrevieja. Durante el eclipse, la bajada de luminosidad modificará durante unos minutos la percepción del paisaje, en una tarde pensada para quienes buscan combinar astronomía, naturaleza y fotografía en un entorno poco habitual.

Actividad

La actividad está dirigida a público general, aficionados a la observación del cielo y visitantes interesados en conocer las salinas desde una perspectiva diferente. Al tratarse de una experiencia organizada de pago, la participación estará sujeta a reserva previa, aforo y condiciones fijadas por la empresa o entidad responsable de la visita.

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La observación del eclipse deberá realizarse siempre con protección homologada. Mirar directamente al sol sin gafas específicas o sin filtros adecuados puede causar daños graves en la vista. El precio por persona "especial eclipse" es de 35 euros.