El Supremo tumba (también) el recurso de una gran energética contra los caudales ecológicos del Tajo que recortan el trasvase

El Tribunal Supremo se ha mostrado implacable también con la empresa energética Naturgy que presentó un recurso contra la aplicación de los caudales ecológicos en el río Tajo y lo ha desestimado. Al igual que hizo con los que presentó la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Alicante -que ni llegó a admitirse-, la Región de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats).

De hecho, en su fallo recoge, con algunos matices, los mismos elementos presentados en sentencias anteriores dando por válidos los argumentos del Estado a la hora de validar el incremento de los caudales ecológicos en el plan de cuenca del Tajo vigente desde enero 2023 de forma gradual hasta 2027 para mejorar la calidad ambiental del río en aplicación de la normativa europea y en cumplimiento de sentencias previas en el mismo sentido.

Una de las diferencias entre los recursos de Alicante, Murcia y Almería que llegaron al Supremo con los de la multinacional energética son los efectos económicos que tendrá la medida. Los regantes señalan que en un momento de sequía en la cabecera del Tajo los regantes perderán de media hasta cien hectómetros cúbicos anuales, la mitad de los algo más de 200 que han recibido en los últimos 47 años en los que opera el trasvase con consecuencias graves en el tejido productivo agrícola por falta de agua.

Y Naturgy, por su parte, señalaba que el efecto de los desembalses regulados va a provocar unas pérdidas anuales en sus cuentas de resultados de dos millones de euros anuales, en función del descenso en la generación de energía prevista en los embalses con explotación de energía hidroeléctrica.

Sifón del postrasvase Tajo-Segura en su trazado por el sur de la huerta tradicional de Orihuela / Tony Sevilla

Sin estudios específicos

En concreto, el Supremo desestima el recurso de Naturgy Generación contra los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo para los embalses de Entrepeñas, Buendía -que son los que alimentan al trasvase Tajo-Segura-, además de Zorita, Almoguera y Castrejón. La compañía sostenía que esos caudales se habían aprobado sin estudios específicos suficientes, con una concertación meramente formal y sin valorar bien el impacto económico sobre sus aprovechamientos hidroeléctricos. El Abogado del Estado y la Junta de Castilla-La Mancha defendieron la legalidad del plan y recordaron que los caudales ecológicos son una exigencia ambiental de la planificación hidrológica.

La sentencia de sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo está rubricada como ponente por el magistrado Carlos Lesmes, como otras tantas en materia de recursos hídricos, y se emitió a finales del pasado mes de julio.

Embalse encadenado

Naturgy pedía la anulación de los caudales ecológicos previstos para esas cinco masas de agua del Tajo y también reclamaba que Buendía fuera tratado como embalse encadenado con Bolarque, lo que habría permitido aplicar una excepción al régimen de caudales cuando la cola del embalse de Bolarque alcanzara la salida de la central de Buendía. Y seguir la misma dinámica de generación de energía.

La empresa centró su recurso en dos frentes. El primero, técnico: afirmó que la Confederación Hidrográfica del Tajo no había utilizado estudios específicos para cada tramo afectado, sino extrapolaciones insuficientes.

El segundo frente fue económico. Naturgy aportó informes periciales que cifraban el impacto sobre sus centrales. Según esos cálculos, la reducción de producción hidroeléctrica podía alcanzar hasta el 50% en Zorita y Almoguera. La pérdida económica conjunta superaría los dos millones de euros al año. La compañía también alegó una posible incidencia sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y sobre servicios de regulación del sistema eléctrico.

La Pedrera, embalse regulador de las aportaciones del trasvase y la desaladora de Torrevieja / AXEL ALVAREZ

Desestimación

El Abogado del Estado pidió la desestimación del recurso. Defendió, como ya lo hizo con los regantes y las comunidades autónomas que los caudales ecológicos no son un uso más del agua, sino una restricción general impuesta a los sistemas de explotación para preservar los ecosistemas fluviales. Castilla-La Mancha también se opuso a la demanda. La Junta defendió que implantar caudales ecológicos en el eje del Tajo es una obligación legal y que la normativa comunitaria y estatal da prioridad a esos caudales para alcanzar el buen estado de las masas de agua.

El Supremo acepta en la sentencia que los informes de Naturgy acreditan una alternativa técnica distinta y una incidencia económica real. Pero esa prueba no basta para anular el plan. La Sala subraya que una cosa es demostrar que existe otra solución técnicamente defendible y otra probar que la elegida por la Administración es ilegal. Según la sentencia, ni los informes de parte ni la pericial judicial acreditan esa ilegalidad.

La sentencia insiste en una idea clave: los caudales ecológicos no compiten en igualdad con los usos concesionales. Son una restricción previa para proteger el río. Por eso, la existencia de pérdidas económicas no convierte por sí sola en ilegal el régimen aprobado. El tribunal sí exige que esa incidencia haya sido considerada, y concluye que lo fue durante la elaboración del plan.