Alegan el plan de La Ceñuela de Torrevieja con 1.350 viviendas y 3.300 habitantes más en bloques de ocho plantas junto a la laguna

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha reclamado que no se apruebe la modificación número 116 del Plan General de Torrevieja ni el Plan Parcial del Sector S-29 La Ceñuela. En este sentido ha presentado alegaciones contra la tramitación de esa modificación y el propio plan parcial porque sostiene que este desarrollo urbanístico tendría un “negativo impacto territorial y ambiental” sobre el entorno del humedal protegido de la Laguna de Torrevieja y sobre la infraestructura verde del litoral, y reclama que los terrenos mantengan su actual clasificación como suelo no urbanizable.

El eje de la alegación, presentada el 29 de julio por el colectivo ecologista, es la “insostenibilidad manifiesta” de la modificación del Plan General y del Plan Parcial. El escrito defiende que los terrenos afectados por La Ceñuela forman parte de un “corredor territorial de la infraestructura verde regional” y que están afectados por la “peligrosidad geomorfológica” de varias vaguadas o barrancos que desaguan en la laguna de Torrevieja y que en su mayoría atraviesan el sector.

Crecimiento masivo residencial

El documento de alegaciones enmarca La Ceñuela en lo que denomina “insostenible paradigma de crecimiento masivo residencial” y afirma que el plan apuesta por seguir urbanizando el entorno del Parque Natural. También usa la expresión “procesos de especulación urbanística” para referirse a desarrollos que terminan colmatando el territorio con grandes urbanizaciones y pueden suponer una “carga inasumible” para el municipio. Frente a lo señalado en la memoria del plan parcial, el escrito sostiene que la actuación ayudaría a generar un “continuo urbano o conurbación” entre Torrevieja y Orihuela Costa.

El colectivo ecologista plantea que la modificación del Plan General debería revisarse con los indicadores o umbrales de sostenibilidad de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Trlotup). El escrito afirma que esos umbrales “con toda seguridad” han sido ya superados en Torrevieja por un “crecimiento brutal” que ha invadido territorios que, a su juicio, deberían haberse mantenido como no urbanizables.

El desarrollo que se cuestiona afecta, según los ecologistas, a un sector de 29 hectáreas en el que se proyectan alrededor de 1.350 viviendas, distribuidas en bloques de hasta ocho plantas, para alojar a una población de más de 3.300 habitantes en la cuenca hidrológica y paisajística de la Laguna de Torrevieja.

El escrito señala también que el área de reparto incluye equipamientos “completamente ajenos a usos ambientales”, como equipamientos educativos ordinarios, tanto en la zona de amortiguación de impactos definida por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante como en el suelo no urbanizable de refuerzo del litoral que figura en el Pativel.

Con una revisión del Plan General no pasaría

Las alegaciones vinculan esa crítica con la ausencia de un Plan General Estructural de Torrevieja. La normativa actual se remonta a 1986. Según el documento, si se hubiera promovido ese planeamiento, los indicadores de sostenibilidad habrían llevado a no permitir la clasificación de nuevos suelos urbanizables y sostiene que el Ayuntamiento no ha habido interés en impulsar ese plan general estructural para no entorpecer desarrollos que califica como “claramente insostenibles”, entre ellos La Ceñuela y el sector 20 La Hoya. El Ayuntamiento tiene paralizado por el área de Urbanismo que gestiona el alcalde de Eduardo Dolón más de seis años el expediente para adjudicar los trabajos de ese nuevo Plan General Estructural.

Sí se presentaron alegaciones

Amigos de los Humedales rechazó además que la memoria de la versión inicial del plan parcial afirme que no se presentaron alegaciones a la homologación y al plan parcial de La Ceñuela. Según el escrito, él mismo presentó alegaciones el 12 de julio de 2004 ante el Ayuntamiento de Torrevieja, en nombre propio y en representación de AHSA, contra la alternativa técnica del programa del sector S-29. Añadió que esas mismas alegaciones fueron presentadas ante la Generalitat Valenciana el 29 de noviembre de 2005, ante la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda.

Las alegaciones recordaron que ya hace más de dos décadas se pidió que no se reclasificara el sector y que siguiera como suelo no urbanizable. El motivo, según el documento, era el impacto que tendría su urbanización sobre la Laguna de Torrevieja y su entorno, además del papel de estos terrenos en la conexión ecológica entre la laguna y el espacio marino protegido de Cabo Roig, a través de La Ceñuela y de los suelos no urbanizables de Lo Ferris.

Finca agrícola La Ceñuela incluida en el plan. Al fondo el Hospital de Torrevieja. Imagen de archivo / D. Pamies

Veinte años

La alegación sostuvo que lo expuesto hace más de veinte años “adquiere en la actualidad aún mayor vigencia”. Según la misma fuente, el Ayuntamiento sigue impulsando “actuaciones urbanísticas extensivas” que consumen territorio y afectan a los principales activos territoriales y ambientales de la ciudad: el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y los suelos no urbanizados de su franja litoral.

El escrito se apoya también en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana, que se aprobó para ordenar el suelo no urbanizado del litoral, para asegurar que los suelos donde se pretenden implantar nuevos usos residenciales y terciarios forman parte del ámbito de conexión de ese plan territorial, por lo que debería primar su función de conexión territorial. El documento afirma que esa función solo puede garantizarse manteniendo la clasificación del suelo como no urbanizable. La urbanizadora del proyecto y propietaria de los suelos ha ganado un procedimiento judicial para que el mayor grado de protección del Pativel no afecte a la tramitación del área residencial en suelo no urbanizable.

Vaguadas

El escrito afirma que existen hasta cuatro vaguadas o barrancos de fondo plano que desaguan en la Laguna de Torrevieja y afectan tanto al sector como a su área de reparto. Esos suelos están identificados por el Plan de Acción Territorial contra el riesgo de Inundación (Patricova) como zonas sometidas a peligrosidad geomorfológica, lo que “desaconseja claramente” la urbanización del sector.

La petición final es que “en ningún caso” se aprueben la modificación del Plan General ni el Plan Parcial propuesto. Las alegaciones reclaman que los terrenos afectados por La Ceñuela conserven su clasificación actual como suelo no urbanizable.

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Afección del Pativel / AHSA/INFORMACIÓN

El equipo de gobierno del PP se ha limitado a indicar sobre este proyecto, que impulsa una promotora de Torrevieja, que es una tramitación pendiente desde hace más de 20 años -aunque el suelo sigue siendo no urbanizable- y que de ese desarrollo obtendrá suelo para ampliar el hospital y la planificación, según asegura, para desdoblar unos 800 metros de la CV-95 entre la rotonda del Hospital y La Veleta. El promotor ya aportó a principios de los años 2000 el terreno para ubicar el actual hospital y con ese acuerdo condicionó la tramitación posterior a que se reclasificaran los suelos. Cuando el plan estaba a punto de ser aprobado el Consell protegió la mitad del ámbito propuesto en el Pativel lo que paralizó el plan en 2018. Esa protección fue anulada por sentencia judicial.