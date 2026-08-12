Torrevieja
Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
El fallecido de 41 años conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, circulaba en dirección contraria y no llevaba casco
El accidente tuvo lugar el pasado sábado pero las circunstancias en las que se produjo se han confirmado ahora
El pasado 8 de agosto, sobre las 20:30 horas, se produjo un accidente mortal relacionado con un vehículo de movilidad personal (VMP) en la confluencia de la calle San José con la calle Rambla Juan Mateo de Torrevieja. Pero las circunstancias del siniestro han sido confirmadas a INFORMACIÓN por fuentes próximas a la Policía Local torrevejense este miércoles.
Un bar de la comunidad colombiana
La víctima fue un hombre nacido en 1985, de nacionalidad colombiana. Según la información disponible, conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, circulaba en dirección contraria y no llevaba casco.
La versión de testigos presenciales apunta a que el conductor perdió el equilibrio y cayó. Primero se golpeó contra el bordillo y después contra el asfalto. Esos impactos le causaron presuntamente un traumatismo mortal.
El SAMU acudió al lugar y certificó la muerte in situ. Ante la complicada situación generada “por la aglomeración de personas en el lugar”, el equipo médico optó por trasladar el cuerpo. Finalmente, no llegó a ingresar en el hospital, al constar ya como fallecido y fue trasladado directamente al tanatorio.
Éxitus judicial
El equipo médico del SAMU calificó el suceso como éxitus judicial, un concepto que se emplea para definir el fallecimiento de una persona en circunstancias violentas, sospechosas, accidentales o repentinas, cuando un médico no puede firmar un certificado de defunción normal.
El accidente se produjo justo a la altura de un bar frecuentado por la comunidad colombiana en Torrevieja, en el barrio del Calvario. En ese momento se encontraba repleto de clientes.
Según esos mismos testigos presenciales -en este tramo de las calles Rambla Juan Mateo y San José de Torrevieja todavía hay vecinos que salen al portal de su casa a tomar el fresco en verano a esas horas de la tarde-, el patinete enfiló la calle en contra dirección a gran velocidad. Estos testimonios modifican en parte la versión policial e indican que, más que contra el adoquín de la calle, el vehículo impactó contra los escalones del propio bar. El conductor se golpeó fuertemente con la cabeza y quedó inerte, sin reaccionar, sobre la calzada.
Registro desde enero y casco obligatorio desde el próximo octubre
Desde principios de año la Policía Local torrevejense ha intensificado los controles e inspecciones de vehículos de movilidad, coincidiendo con la modificación de la legislación que exige ahora un registro y nuevas normas de seguridad. Desde enero de 2026 los patinetes y demás vehículos de movilidad personal requieren de un registro en la DGT, identificación del vehículo y seguro obligatorio de responsabilidad civil. La normativa mantiene las reglas básicas de circulación: nada de alcohol ni drogas, prohibido usar auriculares o móvil, prohibido circular por aceras y zonas peatonales, un solo ocupante y velocidad máxima de 25 km/h. La DGT recuerda que estos vehículos tienen consideración jurídica de vehículo y deben cumplir las normas generales de circulación.
En octubre de este año llegará un cambio muy sustancial y esperado: la obligatoriedad de llevar casco que la DGT ha tardado años en adoptar, aunque algunos municipios, sin tener en cuenta la normativa estatal lo exigen en sus ordenanzas municipales desde hace tiempo.
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