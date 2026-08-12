Orihuela presenta tres nuevos vehículos de la flota de recogida de residuos con una inversión de 190.000 euros

El Ayuntamiento de Orihuela ha incorporado tres nuevos camiones de 3.500 kilos de carga a la flota municipal de recogida de residuos y limpieza viaria. Los vehículos fueron presentados en la céntrica plaza del Carmen junto al Ayuntamiento, este miércoles, por el alcalde, Pepe Vegara, y la concejala del área, Rocío Ortuño, dentro del proceso de renovación y modernización de los medios destinados al servicio.

Las nuevas unidades corresponden al lote 2 del contrato de renovación de maquinaria y vehículos, un expediente que contempla, en su conjunto, la adquisición de camiones recolectores de residuos, camiones de caja abierta, barredoras y otros equipos vinculados al servicio municipal de limpieza y recogida.

El acalde Vegara en la cabina de uno de los nuevos vehículos del servicio de limpieza de Orihuela. De espaldas, la concejala Rocío Ortuño / INFORMACIÓN

Camión pulpo

En concreto, el Ayuntamiento incorpora dos vehículos basculantes con plataforma de columna trasera y un tercer camión basculante equipado con grúa-pulpo. Todos son vehículos nuevos y de primera matriculación. Los modelos ofertados son dos Renault Master L2 3500 de 150 CV, con basculante y plataforma, y un Renault Master L3 3500 de 150 CV, dotado de basculante y grúa HIAB con pulpo.

Estos tres camiones se suman a los seis vehículos de este tipo que ya fueron incorporados hace unos meses, por lo que el Ayuntamiento dispone ya de nueve unidades dentro de este proceso de renovación de la flota.

El lote ha sido adjudicado a Fruehauf Recambios S.L. por 193.540,71 euros, IVA incluido, frente a un presupuesto base de licitación de 206.668 euros. La oferta adjudicada incluye además cinco años de garantía y sistema GPS en los tres vehículos. La incorporación de estos vehículos forma parte de una inversión superior a seis millones de euros destinada a renovar y modernizar los medios vinculados al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del municipio, con nuevas unidades que se están incorporando de manera progresiva.

Características

Entre sus características técnicas figuran motores diésel de 150 CV Euro VI, sistemas ABS, control de estabilidad, asistencia de frenado de emergencia, aire acondicionado y airbags para conductor y acompañante. El vehículo equipado con grúa-pulpo dispone además de tres prolongaciones hidráulicas y estabilizadores extensibles.

Rocío Ortuño destacó que el Ayuntamiento sigue cumpliendo con la renovación de los medios del servicio mediante la incorporación de vehículos nuevos y mejor equipados, que permiten sustituir maquinaria y mejorar los recursos con los que cuentan a diario los trabajadores. La concejala recordó que esta actuación forma parte de esa inversión superior a seis millones de euros y subrayó que supone una transformación importante de la flota, con mejores herramientas de trabajo y una mayor capacidad para prestar el servicio en un municipio tan extenso como Orihuela.

Pepe Vegara señaló que la llegada de estos vehículos demuestra que, a que a su juicio, la inversión prevista se está convirtiendo en medios reales, ya en la calle y al servicio de los ciudadanos. El alcalde remarcó que se trata de una inversión de más de seis millones de euros para modernizar un servicio esencial y dotarlo de los recursos que necesita. También indicó que el objetivo es seguir avanzando en la mejora de la limpieza y de la recogida de residuos en todo el término municipal, renovando una flota que necesitaba una actualización importante y poniendo a disposición del servicio vehículos más modernos, seguros y funcionales. Se trata de una renovación parcial discreta en comparación con los medios que todavía necesita el servicio y que se ha ido realizando en los últimos dos años sin cumplir las expectativas de los vecinos.

Los tres vehículos adquiridos por el Ayuntamiento en la plaza del Carmen de Orihuela / INFORMACIÓN

Los mismos problemas de todos los veranos

Estas mejoras en la flota no terminan de tener un impacto apreciable en algunas zonas del extenso término municipal oriolano. Mientras que el Ayuntamiento presenta estos avances en la renovación de la flota municipal las críticas vecinales por las deficiencias en el servicio, en paralelo al aumento de las tasas por la recogida, siguen arreciando y se concentran en la época estival donde la prestación tiene muchos problemas para realizar un trabajo eficiente.

En especial en Orihuela Costa en la que los desbordes de las islas de contenedores, en algunos casos durante varias jornadas, es una constante y la transformación de algunos de esos puntos en vertederos improvisados de enseres y podas, también. No es solo un problema de falta de medios -que es la principal causa de esos problemas- también se suma la llegada masiva de residentes que hacen reformas y tareas de mantenimiento de jardines con residuos que terminan en el espacio público.

Playas

A esas críticas se suman las habituales durante el verano por la acumulación de toneladas y toneladas de algas en playas del litoral oriolano. El Ayuntamiento justifica estos problemas en las indicaciones de la Generalitat a la hora de cumplir con los decretos que exigen mantener las arribazones de la planta marina posidonia para retener la arena -en función de la ubicación de la playa y si está protegida ambientalmente-. Sin embargo, en algunos casos, donde sí está autorizado, es evidente que el municipio carece de capacidad para retirararlas y se siguen acumulando y ocupando espacio de los bañistas.

Las pedanías sufren, por su parte, ubicarse en el tercer grado de prioridad: contenedores con más de 20 años, con muchos desperfectos y periodicidad de paso de la recogida más deficiente para las zonas más diseminadas de la huerta.

D. Pamies

Gestión directa

Orihuela una de las pocas grandes poblaciones de España que mantiene un servicio de gestión directa de la recogida de residuos derivada de la decisión municipal de rescatar la prestación de la empresa que lo realizaba a principios de la década de los 2010 por los constantes problemas de incumplimientos de las empresas durante muchos años y la investigación judicial en torno al amaño de la contrata. Desde entonces el servicio también arrastra muchos problemas de falta de medios materiales y humanos que ahora se quieren resolver a través de la puesta en marcha de una empresa pública, que consolide con más medios, el modelo de gestión directa municipalizada en una decisión mantenida por el PP y Vox.