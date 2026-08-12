El SAMU de Orihuela se queda sin médico el día en que Sanidad refuerza emergencias por el eclipse

El SAMU de Orihuela, con base junto al Hospital Universitario de la Vega Baja, funciona este miércoles sin médico, según pudo confirmar INFORMACIÓN este miércoles. La unidad presta servicio con un enfermero y dos técnicos de emergencias sanitarias, la fórmula cuando no se cubre la plaza del facultativo que Sanidad está normalizando de forma irregular, ya que incumple su propia legislación a la hora de dotar a esas unidades.

Jornada sensible

La ausencia se produce en una jornada especialmente sensible para la red de emergencias. Con motivo del eclipse solar de este miércoles, Sanidad ha diseñado un dispositivo preventivo con refuerzo de recursos extrahospitalarios, centros de Atención Primaria, urgencias hospitalarias y oftalmología en distintas zonas de la Comunitat Valenciana. El operativo contempla más unidades asistenciales y ampliación de horarios en varios recursos. Orihuela, sin embargo, mantiene este miércoles su Samu sin médico.

Un Samu es una unidad de soporte vital avanzado medicalizada. En su dotación ordinaria intervienen tres perfiles: médico, enfermero y técnico-conductor. Cuando falta el facultativo, la unidad deja de tener el equipo completo por el que se conoce al propio Samu como un servicio medicalizado.

Hace años

No es un problema puntual y ahora va a más. La presencia de Samu sin médico viene denunciándose desde hace años en la Comunidad Valenciana. Empezó a normalizarse hace alrededor de seis o siete años con protocolos para que Enfermería pudiera actuar en determinadas situaciones cuando no había facultativo disponible y con la incorporación de un segundo técnico a la dotación. Esa práctica ha convertido en habitual una situación que es anómala: unidades rotuladas y organizadas como SAMU que salen sin médico.

La cobertura depende en parte de una bolsa limitada de médicos habilitados para trabajar en estas unidades. Para acceder a la categoría de médico SAMU no basta con el título de Medicina: se exige ser especialista o contar con la certificación equivalente de medicina general, además de acreditar formación específica en transporte sanitario medicalizado. Ese requisito se cumple con cursos de actualización en transporte sanitario medicalizado que deberían haberse iniciado en enero y este año arrancaron el 1 de junio por distintas incidencias lo que reduce el margen para contar con nuevos profesionales acreditados durante los meses de mayor presión asistencial.

Una ambulancia en el acceso a Urgencias del Hospital Universitario de la Vega Baja, en una imagen de archivo / Loreto Mármol

Falta de médicos

La falta de médicos disponibles se combina con las condiciones de contratación para cubrir guardias. Desde 2022 existe un sistema de jornada complementaria para que médicos y enfermeros del SAMU puedan hacer turnos extra cuando falta personal. Ese mecanismo se activa con pagos por horas, pero no ha evitado que sigan apareciendo bases sin facultativo. Los profesionales sostienen que las condiciones no compensan la responsabilidad clínica de trabajar en una unidad de emergencias y que muchos médicos optan por otros destinos con menor presión asistencial.

El caso del SAMU con base junto al Hospital de Orihuela vuelve a colocar el foco en la Vega Baja, donde el SAMU de Orihuela Costa -Vega 4- que cubre Orihuela Costa y Pilar de la Horadada y a sus picos de población en un servicio que se logró tras largos años de reivindicación, mientras la base de Orihuela atiende el área interior del departamento con una población total potencial de casi 190.000 habitantes distribuidos entre Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Albatera, Bigastro, Dolores, Catral, Daya Nueva, Daya Vieja, Algorfa, Jacarilla, Benferri, Cox, Granja de Rocamora, Rafal y Redován. Torrevieja y Guardamar también cuentan con sus propias bases de SAMU.

PSOE

Sobre este asunto se pronunció el PSOE de Orihuela, a través de su concejal Luis Quesada, que denunció públicamente la grave situación de desprotección sanitaria que, a su juicio, sufre el municipio tras confirmarse que, tras haber ocurrido ya en un periodo muy corto de tiempo, la unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) de Orihuela vuelve a salir hoy a prestar servicio sin personal médico a bordo.

Desde el grupo socialista han alertado de "la enorme gravedad que supone que un servicio de soporte vital avanzado" funcione bajo estas condiciones, un escenario que se agrava al recordar que el departamento de salud de Orihuela cuenta con un único SAMU para dar cobertura a una extensa población y superficie geográfica.

Emergencia grave

"Es inadmisible que ante una emergencia grave -como un ictus, un infarto o un accidente de tráfico- nuestros vecinos dependan de un vehículo asignado como SAMU pero desprovisto del médico necesario para intervenir en situaciones críticas de vida o muerte", señaló el concejal socialista Luis Quesada. "Esta es la consecuencia directa de las políticas de recortes e improvisación del Consell de la Generalitat Valenciana, que prefiere parchear la sanidad pública trasladando personal de un sitio a otro en lugar de aportar soluciones estructurales y dignas", aseguró, aunque esta práctica de Sanidad se remonta también al Consell del Botànic.

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El Consell de la Generalitat Valenciana, señaló el concejal, debe dar la cara y "explicar de forma transparente qué criterios está siguiendo para desmantelar este recurso en momentos cruciales. La salud y la vida de los vecinos del área de salud de Orihuela no pueden ser rehenes de la falta de previsión ni del desmantelamiento de la sanidad pública", reiteró el concejal.