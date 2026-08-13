El Ayuntamiento de Los Montesinos incumplió su catálogo de bienes protegidos al permitir el derribo de Lo Reche

No queda nada de la hacienda de Lo Reche en Los Montesinos. Del derribo realizado el pasado mes de abril apenas un muro exento con una puerta de madera de sus 2.000 metros cuadrados. La hacienda Lo Reig (Lo Reche), situada junto a la laguna de Torrevieja y en el límite entre los términos municipales de Los Montesinos y Torrevieja, constituía "uno de los testimonios de la transformación económica que experimentó el Campo de Salinas durante el siglo XVIII", según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Montesinos la considera Bien Etnológico de Interés Local, dentro de la tipología de inmueble agropecuario, con origen en 1727.

Constituía porque hace unos meses la propiedad de una conocida familia de Los Montesinos propietaria decidió que debía derribar la hacienda entera para dar paso al hotel con spa junto a la laguna de La Mata para el que tiene autorización a través de una Declaración de Interés Comunitario en suelo no urbanizable obtenida en 2014. Autorización que la Generalitat otorgó a escasos metros de la orilla de la laguna de La Mata, dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Zonas Húmedas del Sur de Alicante.

El catálogo está vigente

El Ayuntamiento de Los Montesinos, y su alcalde José Manuel Butrón, podría haber avalado la protección con ese catálogo. El hecho de que el Ayuntamiento que preside no haya podido sacar adelante desde 2009 el Plan General Estructural y -defraudar las expectativas urbanísticas de muchos vecinos que compraron suelo rústico con ese objetivo- no implica que no pudiera hacer valer ese catálogo, que formaba parte de los trabajos del PGOU, pero que legalmente, tal y como indica la legislación de Patrimonio Valenciano, está vigente en el momento que se sometió a información pública.

Lo que queda de Lo Reche / D. Pamies

Haciendas

La finca fue puesta en explotación por José Reig y Corbí y figura en la ficha como una de las primeras haciendas desarrolladas en este entorno a mediados del Setecientos. Su interés no se limita a la construcción, sino que está especialmente vinculado al cambio en la forma de explotar este territorio. La hacienda participó en el paso desde el tradicional aprovechamiento de los terrenos como pastos para ganadería trashumante hacia una explotación basada en los cultivos y, especialmente, en los recursos vegetales propios del entorno salinero.

Entre ellos tuvieron especial importancia las salicornias y las plantas barrilleras, utilizadas para la obtención de sosa. Según recoge el catálogo municipal, esta actividad tuvo relevancia en Lo Reig hasta su declive a mediados del siglo XIX. La ficha identifica precisamente este papel en la evolución económica del Campo de Salinas como el principal fundamento de su valor etnológico, definiéndola como una «hacienda tradicional del Campo de Salinas».

Su ubicación explica también buena parte de su historia. La propiedad se encuentra a unos cinco metros sobre el nivel del mar y muy próxima a las salinas. Tan cerca estaba que provocó conflictos con el Estado, propietario de los terrenos salineros, debido a la roturación de tierras pertenecientes a la denominada redonda de las salinas. La hacienda queda actualmente próxima a la laguna de Torrevieja y se accede a ella desde la carretera CV-943, aunque históricamente la comunicación se realizaba por el camino de La Marquesa a Lo Reig.

El edificio principal era una construcción rural de dimensiones considerables. Tenía unos 2.505 metros cuadrados, con planta cuadrangular organizada alrededor de un patio central y acceso principal por su fachada sur. Predominaba una sola altura, salvo en el cuerpo principal de acceso y en la esquina oriental. Los huecos de la planta alta conservaban la rejería.

La puerta de la fachada / D. Pamies

La construcción respondía a técnicas tradicionales: muros realizados con mampostería irregular y mortero de cal y cubiertas a dos aguas. Al norte del edificio principal existe otra construcción asociada a la explotación, aunque separada del inmueble. La finca conserva en el término de Torrevieja un aljibe abovedado.

El valor reconocido por el catálogo es fundamentalmente etnológico. Pero la protección se dirigía tanto a la presencia física de una gran hacienda tradicional -que ya no existe- como a lo que representa para comprender la ocupación y explotación histórica de este territorio agrícola situado alrededor de las salinas.

El catálogo, que sí señalaba que la construcción se encontraba en estado de ruina, establece para Lo Reche un nivel de protección ambiental, con protección específica sobre las estructuras y las fachadas que no se ha respetado.

La protección no se limitaba al edificio. La ficha delimitaba también un entorno alrededor de la hacienda, que incluye sus inmediaciones y elementos asociados. De este modo, Lo Reig quedaba catalogada como el vestigio de una explotación surgida hace prácticamente tres siglos y estrechamente relacionada con un momento en el que el territorio situado alrededor de las lagunas comenzó a cambiar los pastos extensivos por cultivos y por el aprovechamiento de las plantas vinculadas al paisaje salinero.

Restos de la hacienda derruida / D. Pamies

No se pudo mantener en pie

La propiedad señaló que el derribo no es fruto del abandono sino que se intentó mantener en pie la estructura pero el estado de ruina ya era muy avanzado cuando se adquirió la finca. Se han recuperado algunos elementos para incorporarlos a los edificios de nueva planta -un hotel con 22 habitaciones, spa y restaurante. La misma fuente indicó que ha seguido estrictamente los pasos legales urbanísticos para sacar adelante un proyecto que pretende recuperar el espacio desde el punto de vista patrimonial. Insistieron que el objetivo es de recuperación patrimonial y evocación de la propia casa en su máximo esplendor, también con un proyecto de recuperación de los aljibes anexos, que se mantienen en pie. La inversión total será de ocho millones de euros.