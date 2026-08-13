Orihuela
El Centro Oriol recibirá casi 230.000 euros para equipar aulas, talleres y despachos
La ayuda de la Generalitat financiará mobiliario, material informático, equipos audiovisuales y enseres para la nueva ubicación del Centro Ocupacional Oriol y los recursos CRISOL/CRIS en la avenida Doctor García Rogel
El Ayuntamiento de Orihuela ha obtenido una subvención de 229.586 euros de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para equipar las instalaciones del Centro Ocupacional Oriol. La ayuda se destinará a sufragar parte del contrato municipal de suministro de mobiliario, enseres y equipamiento para el edificio situado en la avenida Doctor García Rogel número 13, nueva ubicación del Centro Oriol y de los recursos CRISOL/CRIS.
Mobiliario
La subvención permitirá dotar los espacios de trabajo, aulas, talleres, despachos y zonas comunes. El suministro incluye mesas, sillas, armarios, estanterías, taquillas, estores y otros elementos de oficina, además de equipamiento auxiliar y complementario para el funcionamiento diario de los centros sociales.
El contrato también contempla una segunda parte dedicada al material tecnológico y audiovisual. Ese lote incorpora ordenadores, impresoras, proyectores, pantallas, equipos de sonido y periféricos, con destino a oficinas, aulas y servicios del nuevo edificio.
Ayuda del Consell
La ayuda para equipamiento se suma a otra subvención de la Generalitat, resuelta a principios de este año, por importe de 350.000 euros, destinada a financiar la reforma del Centro Ocupacional Oriol. Ambas aportaciones forman parte del proceso para poner en marcha las instalaciones tras el traslado al Edificio Oriol.
Los dos lotes del contrato municipal ya están adjudicados. La previsión del Ayuntamiento es que el mobiliario y el resto del material comiencen a entregarse durante el mes de septiembre.
Provisionalidad
La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha explicado que el contrato permitirá completar el equipamiento de oficinas, aulas, talleres, despachos, zonas comunes y áreas de trabajo, tanto con mobiliario como con material informático y audiovisual.
El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha señalado que esta subvención contribuye a dotar a los usuarios del Centro Oriol de unas instalaciones adecuadas y a cerrar el largo periodo de provisionalidad que arrastran desde la DANA de 2019.
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