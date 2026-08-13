La gestión del bonoconsumo de Orihuela recae de nuevo en Facpyme que investiga Anticorrupción por campañas anteriores

La Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) será la encargada, de nuevo, de gestionar la campaña Bono Orihuela 2026. En este caso exclusivamente con fondos municipales. La junta de gobierno formada presidida por el alcalde José Vegara y formada por ediles de PP y Vox aprobó el 28 de julio su selección como entidad colaboradora del Ayuntamiento después del procedimiento público iniciado el pasado 5 de mayo.

La federación, presidida por el empresario Carlos Baño, que revalidó el cargo en juli, fue la única que presentó solicitud el 26 de mayo y obtuvo diez puntos en la valoración realizada por el Consistorio. Es una adjudicación con polémica, porque da continuidad en la prestación a la misma entidad que está en el foco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado precisamente por su gestión de las campañas anteriores de Bono Consumo sufragadas por la Diputación Provincial. Esa investigación también habría reparado en supuestas irregularidades en las campañas que se desarrollaron en Orihuela.

Baño figura como investigado en la causa por la gestión de los bono comercio en 2022 y 2023, señalado por presunto fraude de subvenciones y falsedad documental.

Más de 30.000 euros por la gestión

El acuerdo moviliza un total de 432.933 euros de fondos municipales. De esa cantidad, 400.000 euros corresponden directamente a los bonos destinados a los consumidores, mientras que los 32.933 euros restantes servirán para pagar a Facpyme los gastos derivados de la organización y gestión de la campaña. El acuerdo no concreta cuándo se desarrollará la iniciativa. Sin embargo, el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar dos campañas de bonoconsumo. Esta que acaba de tramitar y otra más con la aportación prevista de la Diputación de Alicante por 900.000 euros. Con lo que por calendario la sufragada con aportación municipal debería plantearse en octubre y la financiada por la institución provincial, de mayor entidad, en Navidad. Antes de recibir el dinero, la federación deberá presentar un aval bancario por 435.000 euros. Una vez firmado el convenio y aportada esa garantía -que Facpyme todavía no ha aportado-, el Ayuntamiento abonará por adelantado el 100% de la cantidad prevista.

El dinero se queda para los empadronados

Los 400.000 euros se destinarán a subvencionar las compras de personas físicas mayores de edad y empadronadas en Orihuela. El dinero no pasará a formar parte del patrimonio de Facpyme, sino que deberá acabar transferido a los establecimientos en los que se utilicen los bonos. La campaña permitirá gastar las ayudas en comercios, establecimientos de hostelería y negocios de servicios del término municipal que previamente se hayan adherido al programa.

Importes

El Bono Orihuela volverá a funcionar con títulos de diferentes importes. El convenio recoge expresamente bonos de 10, 20, 50 y 200 euros, que podrán utilizarse en los establecimientos participantes. El documento aprobado por la Junta de Gobierno no concreta, sin embargo, qué parte de cada bono pagará el consumidor ni el porcentaje que asumirá el Ayuntamiento, una cuestión que deberá quedar definida en las bases reguladoras de la campaña. En anteriores campañas ha sido siempre el 50 %. Es decir, si se compra un producto que cuesta cien euros la subvención con dinero público paga 50, con lo que el consumidor, que recibe la subvención sin tener que demostrar ningún otro criterio por el que la merece más allá del empadronamiento y sus propios datos, paga la mitad de cada artículo que consuma por el bono-consumo.

El convenio remite expresamente a las bases reguladoras para fijar la duración de la campaña y únicamente establece que se desarrollará en tres etapas: una primera fase de captación de comercios y empresas y difusión entre la población; una segunda para el lanzamiento de los bonos; y una tercera destinada a su consumo. Por tanto, con este documento no puede precisarse todavía qué día se pondrán a la venta ni hasta cuándo podrán utilizarse.

Infraestructura

Una parte importante del encargo a Facpyme será precisamente montar toda la infraestructura necesaria para que funcione el sistema. La federación deberá habilitar una página web específica en la que se expliquen las reglas de participación, se registren de forma individual tanto empresas como consumidores y pueda consultarse el listado actualizado de establecimientos en los que será posible gastar los bonos. El Ayuntamiento tendrá acceso permanente a la información incluida en esa plataforma.

Facpyme también deberá comprobar que cada comercio o empresa que solicite incorporarse cumple los requisitos establecidos en las bases, poner a la venta los bonos y prestar apoyo y asesoramiento tanto a los negocios como a los consumidores. La plataforma incluirá una pasarela de pago para adquirirlos por internet y un sistema informático que permita seguir cada operación: qué bono se ha utilizado, quién lo compró, en qué establecimiento fue canjeado y a qué factura o tique corresponde. Un refuerzo de las garantías que parece destinado a evitar cualquier investigación posterior.

El convenio prevé además atención presencial para facilitar el acceso a la campaña. La entidad deberá contratar personal que visite los establecimientos para informarles, distribuir material e inscribir a los interesados. También habrá personal para atender a consumidores y, cuando sea necesario, desplazarse a las dependencias de la Concejalía de Comercio para ayudar en la compra de bonos a personas que lo necesiten por su edad u otras circunstancias.

El dinero

Los negocios adheridos no tendrán que esperar al cierre de la campaña para recuperar el importe de los bonos utilizados por sus clientes. El convenio establece que facpyme tramitará semanalmente los pagos a los comercios y empresas donde hayan sido canjeados. La federación tendrá que abonarles el importe completo de esos bonos, incluida la parte correspondiente a la subvención municipal, y mantener un control de las cantidades para no superar el límite disponible.

Carlos Baño, presidente de Facpyme, investigado por la gestión del Bono Consumo / ALEX DOMINGUEZ

Cómo tendrá que justificar facpyme los 432.933 euros

El Ayuntamiento exige una justificación detallada de los fondos una vez terminada la campaña. Facpyme deberá presentar a través de la sede electrónica municipal una declaración de los ingresos y gastos y, sobre todo, una relación individualizada de todos los bonos pagados a los establecimientos participantes. Esa relación tendrá que recoger el número de referencia de cada bono, el nombre, NIF y localidad de residencia de la persona que lo adquirió, la identificación y domicilio del comercio que recibió el dinero, su actividad económica, el importe transferido, la cuantía correspondiente a la subvención y la fecha en la que se realizó la compra.

A ese control deberá añadirse la documentación que acredite las operaciones realizadas. Facpyme tendrá que requerir a los establecimientos los tiques o facturas correspondientes a las ventas pagadas mediante el Bono Orihuela, un aspecto especialmente importante porque en el pasado tanto en Orihuela, como, por ejemplo, Orihuela la sospecha de ventas procedentes de personas vinculadas a algún negocio fue muy acusada . De este modo, cada ayuda deberá quedar vinculada a una compra concreta y a su justificante.

La federación también deberá acreditar en qué ha empleado los 32.933,43 euros destinados a sufragar su gestión. Entre los gastos admitidos figuran la herramienta informática del programa, la pasarela de pagos, el alquiler de servidores, los gastos bancarios, la publicidad y difusión de la campaña, el material gráfico, la comunicación en medios y redes sociales y el personal contratado para atender a establecimientos y consumidores. Los costes de personal propios de facpyme generados por la campaña están incluidos en esa cantidad.

Para justificar esos gastos deberá aportar las nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social del personal empleado, además de las facturas y justificantes de pago correspondientes a informática, pasarela de pago, gastos bancarios, publicidad y comunicación. Todos esos pagos deberán hacerse mediante transferencia o cargo bancario. El convenio limita además el periodo en el que pueden generarse: desde la firma del acuerdo hasta diez días hábiles después de que termine la campaña.

A todo ello se sumará una memoria final en la que facpyme tendrá que detallar las actividades realizadas, cómo se difundió la iniciativa, sus fechas de ejecución, los resultados obtenidos, el número de participantes y los comercios y empresas adheridos. También tendrá que acreditar que continúa al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social cuando corresponda.

La cuenta justificativa completa tendrá que presentarse en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la finalización de la campaña. Si parte de los 400.000 euros destinados a bonos no llega a utilizarse, Facpyme deberá devolver al Ayuntamiento los fondos sobrantes. El convenio contempla igualmente la reducción o anulación de cantidades si se justifican menos gastos de los previstos, aparecen conceptos que no tengan la consideración de subvencionables o se incumplen las condiciones establecidas.

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El aval de 435.000 euros permanecerá como garantía durante este proceso. Su devolución solo podrá solicitarse una vez terminada la campaña, presentada la justificación, devueltos en su caso los fondos que no se hayan utilizado y aprobada por el Ayuntamiento la cuenta justificativa. El convenio permanecerá vigente hasta un mes después de la finalización de la última campaña.