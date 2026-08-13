Sanidad deja sin servicio de resonancia magnética al Hospital Vega Baja de Orihuela por las tardes, según denuncia UGT

El sindicato UGT denunció este jueves el cierre por las tardes del servicio de resonancia magnética en el Hospital Vega Baja de Orihuela, una medida que, según señaló deja sin atención sanitaria a la ciudadanía en una prestación "con una elevada demanda".

El sindicato se hace eco de las quejas del personal sanitario subrogado, que ha decidido hacer pública la situación ante lo que considera un nuevo recorte en el servicio. La resonancia magnética pasó de gestión privada a servicio público en diciembre de 2021. Desde entonces, los trabajadores subrogados aseguran que sus condiciones laborales han sufrido un deterioro progresivo.

Turnos, desplazamientos, pérdida de funciones...

El personal denuncia cambios continuados de turnos, desplazamientos a otros servicios y pérdida de las funciones para las que fue subrogado. UGT sostiene que el cierre de la actividad de tarde no responde a una falta real de plantilla, sino a la distribución de esos profesionales en otros puestos de trabajo.

El sindicato rechaza que la “falta de personal” se utilice como explicación del cierre vespertino. A su juicio, existen recursos para mantener la atención sin reducir el horario al público. También cuestiona la solución planteada por la Conselleria para cubrir la supuesta escasez de efectivos: jornadas complementarias a la ordinaria con una retribución extraordinaria. Según UGT, la medida no llegó a implantarse por su falta de sentido práctico.

Lugar de trabajo

La organización defiende que lo razonable es mantener la actividad del servicio y evitar una reducción horaria en una prueba diagnóstica relevante para la atención hospitalaria. UGT recuerda además que el convenio del personal subrogado recoge el abono de un plus de especialidad, un complemento que debe retribuirse cuando se modifica el lugar de trabajo de estos profesionales.

Urgencias del Hospital Vega Baja, en una imagen de archivo / información

El sindicato añade que, desde la reversión del servicio en 2021, este personal ha ido perdiendo funciones propias que desarrollaba antes de la integración en el sistema público. También denuncia que esas funciones están siendo asumidas de forma innecesaria por otros trabajadores con cometidos idénticos.

Casi 7.000

La resonancia magnética figura dentro de la actividad de Radiodiagnóstico del Departamento de Salud de Orihuela. Según la última memoria de actividad difundida, la de 2024 del Hospital Vega Baja, el servicio realizó 141.436 pruebas radiológicas durante ese año, de las que 6.778 fueron resonancias magnéticas.

El Hospital Vega Baja de Orihuela atiende a una población protegida de unos 190.000 habitantes de Orihuela, Almoradí, Callosa de Segura, Albatera, Catral, Dolores, Bigastro, Cox, Redován, Granja de Rocomora, Benferri, Bigastro, Jacarilla, Benferri, Rafal, Daya Nueva, Daya Vieja y Rafal.