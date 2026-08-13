El taxi denuncia que el intrusismo se dispara en Orihuela Costa mientras el Ayuntamiento sigue sin aclararse con la adjudicación de nuevas licencias

La falta de taxis en Orihuela Costa ha abierto espacio a servicios irregulares de transporte de pasajeros en puntos de alta demanda como el centro comercial Zenia Boulevard. La situación, denunciada desde hace tiempo por el sector, tuvo este lunes un episodio especialmente grave cuando un conductor particular fue sorprendido ofreciendo traslados a personas que esperaban en la parada.

El caso ocurrió sobre las doce del mediodía. Un taxista detectó a un hombre que se acercaba a la cola de usuarios, ofrecía llevarlos en su vehículo y llegó a recoger a varios pasajeros. Los profesionales avisaron a la Policía Local, que acudió al lugar y lo interceptó cuando realizaba estos servicios.

Al comprobar sus datos, los agentes comprobaron que carecía de autorización para realizar ese servicio. Según el Ayuntamiento de Orihuela el denunciado solo fue sancionado por la vía administrativa por esta irregularidad. Fuentes de los taxistas, sin embargo, señalan que al lugar acudieron dos patrullas y que el conductor fue trasladado detenido supuestamente porque estaba incumpliendo una orden de alejamiento de su pareja, que se encontraba en el mismo coche. Extremo este último del que la Policía Local no tiene constancia.

Intrusismo

El episodio ha aumentado la preocupación del sector por el intrusismo en el transporte de viajeros. Los taxistas aseguran que no se trata de un caso aislado. La práctica se repite en zonas con largas esperas, sobre todo en La Zenia, aunque también en otros puntos de Orihuela Costa. Los conductores particulares se acercan a las colas, ofrecen el traslado y pactan un precio con los usuarios.

El problema se agrava por la noche. A esas horas hay más demanda, muchos clientes son turistas extranjeros que llevan tiempo esperando y algunos usuarios salen de locales de ocio. Esa combinación facilita que acepten servicios no autorizados para regresar a sus alojamientos sin esperar más tiempo en una parada.

El sector sostiene que las colas son frecuentes durante el verano. En Zenia Boulevard, uno de los centros comerciales más grandes de la Comunidad Valenciana, puede haber espera a media mañana, pero el problema se vuelve más visible por la tarde, especialmente a partir de las cuatro. También se reciben avisos de usuarios en Cabo Roig, donde se repiten las quejas por falta de taxis disponibles.

La situación convive con la posibilidad de que las VTC realicen servicios urbanos en la Comunitat Valenciana desde la orden aprobada el 1 de junio. Esa actividad, sin embargo, mantiene una diferencia esencial con el taxi: el servicio debe ser contratado previamente, normalmente mediante una aplicación, y no permite recoger clientes directamente en una parada ni captar viajeros en la vía pública. Y los taxistas, de momento, no creen que sean un problema ante la enorme demanda de servicios que se concentra en Orihuela Costa.

El concurso de licencias, pendiente de desbloqueo

El déficit de taxis en Orihuela Costa se arrastra mientras sigue sin resolverse el concurso municipal para ampliar licencias. El procedimiento se puso en marcha en noviembre del año pasado, después de una sentencia judicial que obligaba al Ayuntamiento a sacar al menos una licencia. El problema de fondo está en la dimensión de la flota. Orihuela cuenta con 42 licencias de taxi, una cifra que el sector considera insuficiente para cubrir un término municipal tan grande y disperso y, sobre todo, la presión turística de Orihuela Costa. En la práctica, en la costa trabajan habitualmente en torno a 22 o 23 taxis, mientras que Torrevieja ya se mueve en el entorno de las 90 licencias y ha resuelto dos convocatorias de adjudicaciones en este mandato. Esa diferencia explica parte del colapso en puntos como Zenia Boulevard, Cabo Roig o La Zenia, donde las colas se repiten a diario en verano y abren espacio a servicios ilegales de transporte. Pero no solo Orihuela Costa reclama más licencias. En Orihuela ciudad la actividad de la flota se ha incrementado de forma considerable con la puesta en marcha en torno a la estación intermodal y los servicios de tren de alta velocidad.

El expediente ha llegado a contar con una lista de admitidos y excluidos, -y su correspondiente polémica porque inicialmente todos los aspirantes fueron suspendidos en la prueba del callejero para luego ser aprobados-, pero su tramitación se ha retrasado. Los taxistas solo tienen claro que un procedimiento que comenzó en noviembre para otorgar ocho licencias más se ha paralizado y cuestionan que el procedimiento no haya estado cerrado antes del verano, cuando la presión sobre el servicio se dispara y consideran insuficiente la oferta actual para atender la demanda de Orihuela Costa, además de sostener que el bloqueo administrativo mantiene sin respuesta un problema que se repite cada temporada.

Colas en la parada de taxi de La Zenia Boulevard a primera hora de la noche / INFORMACIÓN

Sin volver atrás

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno confirmaron que hay un problema en el procedimiento de licitación que se va a subsanar sin necesidad, aseguran, de repetir todo el procedimiento. Según las mismas fuentes se trata de un error en los criterios sujetos a juicio de valor en las bases del concurso. El Ayuntamiento asegura que las bases que regulan un concurso ya en marcha y la baremación de ofertas se pueden modificar mientras se está tramitando sin necesidad de repertirlo desde cero.

El colectivo, por su parte, recuerda además que Torrevieja llegó a colaborar en campañas anteriores para aliviar la falta de taxis en Orihuela Costa, pero ese acuerdo no se ha renovado. La razón, según el sector, fue que los taxis torrevejenses no podían descuidar su propia demanda -que es muy grande- para cubrir de forma recurrente el déficit de otro municipio.

Los profesionales reclaman que Orihuela resuelva su propio problema de licencias y advierten de que la falta de oferta regular favorece la aparición de transporte ilegal. El episodio de La Zenia, con un conductor sin carné y con una orden de alejamiento en vigor, ha reforzado esa denuncia.