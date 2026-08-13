La N-332 en Torrevieja en el Día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al Ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera

Es como el día de la Marmota. El Ministerio de Transportes vuelve a olvidarse por completo, un año más, de su compromiso de desdoblar la variante de la N-332 -la adjudicación del proyecto se aprobó bajo mandato del ministro José Luis Ábalos-. Y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a mitad de agosto, cuando la ocupación turística hace más insufrible la congestión de tráfico que es diaria durante todo el año en este vial, se lo vuelve a reprochar al Gobierno y, en este caso, al ministro Óscar Puente, que además se comprometió públicamente a finales de 2025 a que las obras estuvieran licitadas y adjudicadas durante ese año.

Cien veces

Así Ayuntamiento de Torrevieja ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación y ejecución del desdoblamiento de la N-332 a su paso por el municipio, una actuación pendiente para la que el alcalde, Eduardo Dolón, asegura que el Consistorio ha solicitado "ya en más de un centenar de ocasiones" una reunión con el ministro, Óscar Puente, o con responsables de las direcciones generales competentes.

Dolón considera que la falta de interlocución supone un «auténtico ninguneo» no hacia el alcalde o el Ayuntamiento, sino hacia los torrevejenses y los miles de ciudadanos que visitan la ciudad. El regidor sostiene que se trata de una infraestructura de «especial y urgente trascendencia» y defiende que su ejecución resulta imprescindible para mejorar la seguridad vial y la movilidad y afrontar uno de los principales problemas de comunicación del municipio.

Tráfico diario

El alcalde ha vuelto así a elevar el tono de sus críticas ante la situación de una carretera que, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, soporta una intensidad diaria superior a los 60.000 vehículos, con cifras aún mayores durante los periodos vacacionales. El Consistorio señala que esta carga de tráfico se traduce en retenciones frecuentes, mayores tiempos de desplazamiento y dificultades para entrar y salir de Torrevieja.

Dolón califica de «tercermundista» que una ciudad con la población, la actividad económica y la afluencia turística de Torrevieja continúe dependiendo de una carretera saturada sin que las obras para ampliar su capacidad hayan sido licitadas. También considera «absolutamente vergonzoso» que, después de años de reivindicaciones y compromisos, el Gobierno central no haya puesto en marcha todavía la licitación.

En este sentido, el alcalde responsabiliza directamente de la situación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quienes atribuye el bloqueo de una actuación que el municipio lleva años reclamando.

El compromiso de licitar las obras en 2025

Dolón recuerda además el compromiso expresado por Puente en 2024 durante un foro organizado por el diario INFORMACIÓN, en el que el ministro anunció públicamente la intención de licitar las obras de desdoblamiento de la carretera nacional durante 2025.

El alcalde sostiene que aquel anuncio se ha demostrado falso y acusa al ministro de incumplir su palabra. Según Dolón, Torrevieja continúa soportando los atascos diarios sin que el Gobierno haya facilitado fechas, plazos o explicaciones sobre la ejecución de la infraestructura.

A esta situación añade la ausencia de respuesta a las peticiones de reunión remitidas desde el Ayuntamiento. Dolón asegura que, pese a superar el centenar, ninguna ha permitido mantener un encuentro con un responsable político o técnico del Ministerio con capacidad para explicar la situación del proyecto.

Según el alcalde, las únicas contestaciones recibidas proceden de la secretaría del ministro y se limitan a comunicaciones administrativas en las que se acusa recibo de las reiteradas solicitudes de reunión. Dolón sostiene que, al margen de estas respuestas, ningún responsable ministerial ha abordado el problema directamente con el Ayuntamiento.

«Harto» de los incumplimientos

El alcalde asegura estar «harto de las mentiras, los incumplimientos y el desprecio institucional» que atribuye al Gobierno de España hacia Torrevieja y cuestiona cuánto tiempo más tendrán que soportar vecinos y visitantes una situación que, a su juicio, perjudica a la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico y turístico del municipio.

Dolón mantiene que el Ayuntamiento continuará reclamando el desdoblamiento hasta que el Ministerio saque las obras a licitación y las ejecute. El alcalde rechaza más «excusas», «silencios» y «promesas incumplidas» y exige al Gobierno que licite de inmediato la actuación y dote a Torrevieja de unas comunicaciones que considera adecuadas y seguras.

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Torrevieja espera esta actuación desde hace más de dos décadas. El municipio se quedó fuera del desdoblamiento del mismo vial en su trazado en Guardamar y el de Orihuela Costa y Pilar de la Horadada en 2008 por las dificultades para econtrar suelos públicos suficientes de servidumbre que desaparecieron en el proceso de urbanización del municipio en las décadas anteriores. Después fue la Generalitat la que asumió la responsabilidad de realizar el anteproyecto y el proyecto de ejecución, que fue devuelto en innumerables ocasiones por el Gobierno -bajo mandato de Zapatero y también de Rajoy- a la administración autonómica con más de una docena de deficiencias graves precisamente por ese encaje técnico y ambiental en un vial construido como circunvalación en los años ochenta que con carril en cada sentido de la marcha pero ahora encorsetado entre urbanizaciones. Finalmente la Generalitat, bajo el Gobierno del Botànic se desentendió del proyecto y fue el Ministerio el que aprobó su redacción en 2018. Pasaron siete años, hasta que a principios de 2025 el Ministerio de Fomento dio el visto bueno al informe de impacto oambiental a la alternativa escogida, que además, es solo de un tramo, de unos cuatro kilómetros, el más congestionado entre la CV-95 en el Hospital y la CV-905. Y hasta la fecha.