La CHS cree que la cuenca del Segura cuenta con un colchón de agua para garantizar el arranque del próximo año hidrológico

“Si hacemos un uso prudente, que es lo normal en esta Cuenca, no solo podamos cerrar muy bien este año hidrológico, sino iniciar el que viene con unas garantías importantes". Es lo que aseguró este viernes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, a la hora de analizar el estado de las reservas de agua de la cuenca del Segura en la recta final de este año hidrológico -de octubre de un año a octubre del siguiente-. No obstante, Urrea incidió en la importancia de mantener una utilización responsable de los recursos disponibles para conservar esta situación durante los próximos meses. La normalidad hidrológica, según la normativa de gestión de la cuenca, es el escenario en el que la cuenca no está oficialmente en escasez y dispone de recursos suficientes para cubrir abastecimiento y usos previstos, aunque pueda seguir siendo un territorio estructuralmente ajustado en agua.

Huerta, trasvase y abastecimiento

Esa proyección supone que están garantizados en el arranque el año hidrológico, incluso si no se produjeran precipitaciones, el plan de desembalses para el riego para el riego de la huerta tradicional en las vegas alta, media y baja. También el suministro para el cultivo intensivo de los beneficiarios del trasvase, y finalmente el porcentaje de agua procedente tanto de los recursos propios de la cuenca como los del trasvase que permiten el abastecimiento urbano.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) mantiene una situación de "normalidad" a mitad del periodo estival tanto en el sistema que utiliza los recursos propios generados en la cuenca del Segura como en el correspondiente al trasvase Tajo-Segura, según explicó el presidente del organismo de cuenca.

"La situación en la cuenca, como venimos diciendo afortunadamente desde hace muchos meses, es de normalidad", señaló Urrea, quien precisó que, además, este escenario se produce "en los dos subsistemas que tenemos", el de la propia cuenca del Segura y el del trasvase.

En relación con los recursos propios de la demarcación, el presidente de la CHS indicó que “el sistema de cuenca, que utiliza exclusivamente los recursos que se generan en la cuenca del Segura, regulado en nuestros embalses, está en situación de normalidad”. Urrea explicó igualmente la evolución de las reservas durante los meses estivales: "Es cierto que el volumen va disminuyendo porque el verano es la época de mayor riego en la que se produce y también es la época de menor aportaciones y, por lo tanto, los embalses están haciendo su trabajo, que es dar el agua que han recogido en épocas anteriores".

En estos momentos, la cuenca del Segura cuenta con 628 hectómetros cúbicos de agua almacenados en su red de embalses, lo que supone el 55 % de su capacidad total. Por ejemplo, el mayor embalse de la cuenca, el del Cenajo, está a más de 63% de su capacidad con 277 hectómetros. Aproximadamente la mitad forma parte de las aguas recogidas en las sierras de cabecera de la propia cuenca del Segura en Albacete, Murcia, Almería y Jaén.

Mientras que la otra mitad es agua trasvasada y almacenada en los embalses del Segura procedente de Guadalajara y Cuenca, ubicación de los reservorios de Entrepeñas y Buendía, de donde se abastece el acueducto. Ambos embalses suman existencias cercanas a los 1.300 hectómetros cúbicos, lo que garantiza un trasvase de 27 hectómetros mensuales a Alicante, Murcia y Almería garantizado, al menos, hasta diciembre, incluso si no llueve durante ese periodo, según el último informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que asesora a la comisión de desembalse de Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La situació de la cuenca del Segura en reservas de agua en sus dos subsistemas / INFORMACIÓN

Trasvase

El presidente de la CHS destacó la situación favorable del sistema del trasvase Tajo-Segura. “La cuenca se encuentra en normalidad. Pero es que el trasvase también". A este respecto, Urrea recordó las aportaciones registradas en la cabecera y las últimas autorizaciones aprobadas para los meses de agosto y septiembre: “El trasvase tuvo unas aportaciones extraordinarias, la cabecera, y como consecuencia de ello se ha celebrado este mes la última Comisión Central de Explotación para los meses de agosto y septiembre, en el que han autorizado 60 y 27 hectómetros cúbicos respectivamente”, tal y como avanzó INFORMACIÓN. Según el presidente de la Confederación, esta evolución permite realizar una valoración positiva del ejercicio: “Por lo tanto, va a ser un año no solo normal, sino que yo diría muy bueno desde el punto de vista de los envíos y de las autorizaciones realizadas en la cabecera”.

Desalación, agua regenerada y acuíferos

A esta situación hidrológica hay que sumarle las aportaciones ajenas a los dos sistemas y que son las que permiten completar el mix de recursos hídricos, tanto para abastecer los usos agrícolas, como los industriales y urbanos al sur de la provincia de Alicante, la Región de Murcia y Almería: son la producción de agua desalada que supone en torno al 35 % de la que se emplea para consumo de abastecimiento y para la agricultura la reutilización de aguas regeneradas de las depuradoras y la explotación regulada de pozos subterráneos.

La producción de agua desalada es importante en la ecuación final: 259,65 hm³ anuales que la desglosa por operadores: 166 hm³ de Acuamed para riego y abastecimiento, 65,45 hm³ de la MCT -de uso exclusivo de abastecimiento-, 12 hm³ de Escombreras y 16,2 hm³ de desaladoras privadas.

Noticias relacionadas

Por otra parte, la información que difundió este viernes la CHS, como suele ser en este tipo de balances, fue escueta, casi telegráfica. No explica qué supone esa situación de normalidad hidrológica, ni figuran los datos de reserva de agua en los embalses de la cuenca y ni en los dos embalses de cabecera de la cuenca del Tajo que alimentan el trasvase de Entrepeñas y Buendía.