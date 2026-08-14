Guardamar acoge durante todo el fin de semana la Feria del Comercio con compras, ocio, muchas actividades y apoyo al sector

La Feria del Comercio de Guardamar del Segura arrancó el jueves y se prolongará durante todo el fin de semana hasta el domingo día 16 de agosto en la avenida de los Pinos e incorpora este año novedades como el “Pasaporte de la Feria”, una jornada adicional y una amplia programación de actividades y actuaciones musicales. Así, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guardamar (ACEG) afronta una nueva edición de la Feria del Comercio de Guardamar del Segura, que tiene como escenario la avenida de Los Pinos, conocida popularmente como la “calle del Chollo”.

Refuerzo

La nueva directiva de ACEG, presidida por Pablo Mora, ha querido reforzar uno de los eventos comerciales más tradicionales del verano guardamarenco, introduciendo diferentes novedades destinadas a aumentar su atractivo para vecinos, visitantes y turistas y, especialmente, a generar un mayor retorno para los establecimientos participantes, según la nota difundida por los comerciantes.

Una de las principales novedades ha sido la ampliación de la Feria de tres a cuatro días, una decisión adoptada atendiendo a las peticiones de los propios comerciantes.

“Participar en una feria supone un esfuerzo importante para cualquier establecimiento: preparar producto, trasladarlo, montar el espacio y dedicar varios días al evento. Si conseguimos que ese esfuerzo tenga una mayor rentabilidad para nuestros comerciantes, estaremos cumpliendo uno de los principales objetivos de ACEG”, señala el presidente de la asociación, Pablo Mora.

16 establecimientos y todos los espacios ocupados

La Feria contará con 16 establecimientos locales, ocupándose la totalidad de los espacios comerciales disponibles. Los visitantes podrán encontrar una oferta muy variada, con establecimientos de moda, calzado, surf, complementos infantiles, decoración, repostería o ferretería, entre otros sectores.

Además, diferentes asociaciones culturales, artísticas, deportivas y benéficas participarán en el evento, reforzando el carácter abierto y participativo de la Feria.

Nace el “Pasaporte de la Feria”

Entre las grandes novedades de esta edición destaca la puesta en marcha del “Pasaporte de la Feria”, una iniciativa de ACEG destinada a incentivar que los visitantes realicen sus compras en diferentes establecimientos. Los clientes que compren en, al menos, cinco puntos participantes podrán completar su pasaporte y entrar directamente en un sorteo de regalos y obsequios. “El objetivo es conseguir que quien venga a la Feria no se limite únicamente a pasear, sino que conozca nuestros comercios, compre en distintos establecimientos y descubra la enorme variedad que ofrece el comercio de Guardamar”, explica Pablo Mora. La iniciativa pretende también aprovechar unas fechas especialmente importantes para las familias, próximas al inicio de la campaña de vuelta al cole, fomentando que parte de esas compras se realicen en el comercio local.

Comercio, música y actividades para toda la familia

Los cuatro días de Feria comenzarán a partir de las 18:00 horas, evitando así las horas de mayor calor y adaptándose a los hábitos propios del verano en un municipio turístico como Guardamar. La programación combinará comercio con música, ocio y actividades familiares. Este viernes 14 actuará Dirty Pigs, con versiones de rock americano; el sábado 15 será el turno de la cantautora local Noelia Braceras, que presentará en acústico su disco Tengo 20 años; y el domingo 16 cerrará la programación musical el grupo 40 Duros, con versiones de rock español.

La Feria contará igualmente con talleres infantiles de cocina, elaboración de velas y cerámica, ajedrez gigante, espectáculos de artes aéreas y clown, juegos de madera y desfiles de moda, configurando una programación pensada para que las familias puedan disfrutar de la Feria mientras conocen la oferta comercial. Está prevista la participación de destacados deportistas locales, entre ellos David Braceras, Gabriel Kazvan, Ulises Andreu y Jorge Jiménez, además de representantes de Guardamar Soccer, que compartirán diferentes momentos con el público asistente.

"Queremos que Guardamar vuelva a mirar a su comercio"

Para la nueva directiva de ACEG, la Feria representa también una oportunidad para reivindicar el papel económico y social que desempeñan comerciantes, empresarios y autónomos durante todo el año. “Queremos una asociación que esté en la calle, que escuche al empresario y que genere iniciativas que realmente ayuden a nuestros negocios. La Feria del Comercio es un escaparate magnífico para demostrar todo lo que tenemos en Guardamar”, destaca Pablo Mora.

El presidente de ACEG añade que “comprar en Guardamar significa mantener puestos de trabajo, actividad económica y vida en nuestras calles. Cada euro que se queda en nuestro comercio ayuda a construir un municipio más dinámico y con más oportunidades".

Desde ACEG se invita a vecinos, visitantes y turistas a acercarse durante estos días a la avenida de los Pinos, disfrutar de las actividades programadas y, sobre todo, conocer, comprar y apoyar al comercio y a las empresas de Guardamar del Segura.