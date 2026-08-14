Torrevieja
El Hospital de Torrevieja incorpora tecnología inmersiva para favorecer el bienestar de los pacientes de salud mental
El sistema transforma la habitación en un entorno terapéutico mediante la proyección imágenes de gran formato y sonido para favorecer la relajación
El Hospital Universitario de Torrevieja ha sumado a la Unidad de Hospitalización de Salud Mental un sistema de proyección inmersiva de última generación, destinado a mejorar el bienestar emocional de los pacientes y hacer más amable su estancia hospitalaria.
La herramienta permite convertir la habitación en un entorno envolvente mediante imágenes proyectadas a gran formato sobre paredes y techo, acompañadas de sonido ambiental. Con esta tecnología pueden recrearse paisajes naturales, fondos marinos, bosques, cielos estrellados o sesiones guiadas de relajación y mindfulness, en función de las necesidades terapéuticas de cada paciente.
Este recurso se diferencia de los sistemas convencionales de realidad virtual porque no exige el uso de gafas. Esa característica facilita que la experiencia pueda compartirse entre pacientes y profesionales durante las sesiones terapéuticas, y favorece la interacción, el acompañamiento y el vínculo asistencial.
Un ingreso en un entorno más amable
La incorporación de esta tecnología forma parte de las actuaciones de humanización que desarrolla el Hospital Universitario de Torrevieja para adaptar los espacios asistenciales a las necesidades de los pacientes y crear entornos más agradables.
En salud mental, las experiencias inmersivas pueden emplearse como apoyo a distintas intervenciones dirigidas a favorecer la relajación, reducir situaciones de estrés y ansiedad y contribuir a la regulación emocional, según señala el departamento sanitario en una nota de prensa.
Esta tecnología ya se utiliza en más de un centenar de centros sanitarios nacionales e internacionales y cuenta con estudios publicados que respaldan sus beneficios clínicos.
Diseñar contenidos
El sistema también permite diseñar contenidos y experiencias distintas según las necesidades y los objetivos que establezcan los profesionales para cada paciente.
Con esta incorporación, la Unidad de Hospitalización de Salud Mental amplía los recursos disponibles y refuerza las iniciativas orientadas a mejorar la atención y la experiencia de los pacientes durante su ingreso.
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