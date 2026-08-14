Medio Ambiente
La nutria recoloniza Alicante: el Hondo, el río Segura y la red de riego tradicional recuperan poco a poco su población con zonas de reproducción
La Generalitat asegura que la mejora de las condiciones ambientales y de la calidad de las aguas en el humedal protegido y el río, y la red de riego tradicional, permiten la recolonización en libertad
La Generalitat asegura que las actuaciones de conservación que ha desarrollado en los últimos años han contribuido a la recuperación de la nutria europea (Lutra lutra) en la provincia de Alicante, donde esta especie autóctona ha vuelto a establecerse tras décadas de ausencia, gracias a la mejora de la calidad del agua y del estado de los ecosistemas acuáticos.
La nutria desapareció de buena parte de la provincia a mediados del siglo XX debido a la contaminación, la degradación del medio y la presión humana. Está catalogada actualmente como especie vulnerable en la Comunidad Valenciana, después de que la recuperación de sus poblaciones permitiera dejar atrás la situación de peligro de extinción.
Regreso
El regreso de este mamífero constituye uno de los indicadores más representativos de la mejora ambiental de los humedales y ríos de la provincia. La recuperación de la calidad de las aguas, la extensa red de azarbes y canales de riego, la disponibilidad de alimento y el esfuerzo realizado por la Generalitat para garantizar la conservación de la especie han favorecido la recolonización de ejemplares procedentes de las cabeceras de los grandes ríos hacia los tramos medios y bajos.
El Hondo, el río Segura y la red de riego tradicional
En la actualidad, la nutria se ha asentado con éxito en el Parque Natural de El Hondo, considerado su principal núcleo reproductor en la provincia, y continúa expandiéndose por la red de azarbes del Camp d'Elx, la cuenca del río Segura en la Vega Baja, con presencia en la desembocadura de Guardamar y zonas del Vinalopó, como el rio Tarafa, afluente del río Vinalopó, donde ya se han detectado indicios de su presencia y avistamientos.
Los trabajos de seguimiento desarrollados sobre la especie confirman, además, la existencia de reproducción en libertad, con la observación de ejemplares acompañados de sus crías. El control de la población se realiza mediante diferentes técnicas de seguimiento, como el fototrampeo, el análisis de huellas y restos biológicos y la obtención de ADN a partir de excrementos, lo que permite conocer la evolución de la especie y su distribución en el territorio.
Buena calidad
La nutria es un excelente indicador de la buena calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos. Su dieta está compuesta mayoritariamente por peces, aunque también consume crustáceos, insectos y aves. Asimismo, su presencia contribuye al control de especies invasoras, como la carpa o el cangrejo rojo, favoreciendo el equilibrio ecológico de los ríos y humedales.
Se trata de un animal de hábitos principalmente nocturnos, muy esquivo y difícil de observar, por lo que su presencia suele detectarse inicialmente a través de huellas y otros indicios. Los estudios realizados hasta el momento apuntan a una evolución favorable de la especie y refuerzan las perspectivas de consolidación de sus poblaciones en la Comunitat Valenciana.
Biodiversidad
Con este avance, la Generalitat reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la recuperación de las especies autóctonas, impulsando actuaciones que contribuyen a mejorar el estado de los espacios naturales y a garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos valencianos.
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