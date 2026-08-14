Torrevieja aprueba el proyecto de la nueva piscina climatizada de la Ciudad Deportiva y fija la inversión en 5,5 millones

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado el proyecto para construir una nueva piscina climatizada en la Ciudad Deportiva. El acuerdo no supone todavía el inicio de las obras, sino la validación del documento técnico que servirá de base para sacar a concurso la ejecución del proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

La instalación se proyecta en la zona posterior del Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona", frente al Pabellón Cecilio Gallego. El presupuesto de licitación asciende a 5.533.669 IVA incluido. La nueva piscina contará con un vaso de 25 metros de largo por 12,50 metros de ancho. Podrá utilizarse como piscina de calentamiento y para actividades acuáticas, según informó este viernes, tras la reunión del órgano colegiado, la concejala de Deportes, Diana Box. Se trata de una iniciativa ya planteada por el equipo de gobierno del PP desde 2022.

El edificio tendrá una planta sobre rasante y otra bajo rasante. En la planta baja se ubicarán la recepción, el vaso de piscina, tres vestuarios, aseos, gradas interiores, distribuidores y gradas exteriores. El sótano albergará la galería de servicio, salas de instalaciones, vaso de compensación, almacén y distribuidor.

Recreación del interior de la piscina climatizada en la Ciudad Deportiva de Torrevieja, según el proyecto / INFORMACIÓN

Integrada en la Ciudad Deportiva

El proyecto busca encajar la nueva piscina con los espacios deportivos ya existentes en la Ciudad Deportiva de Torrevieja. La zona de vestuarios se organizará en tres unidades: femenina, masculina y mixta o familiar. Esta última está pensada, entre otros usos, para facilitar el acompañamiento de menores. Los vestuarios estarán equipados con lavabos, inodoros, urinarios, duchas, taquillas, bancos y perchas. El recinto contará también con gradas para espectadores. La futura instalación tendrá una conexión directa con la piscina cubierta que ya existe en el Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”, lo que permitirá un uso conjunto de ambos equipamientos.

El proyecto incluye además la reorganización del espacio exterior, con nuevas zonas verdes y ajardinadas, la adecuación del aparcamiento existente y una zona para bicicletas.

Accesibilidad y eficiencia energética

La piscina se ha diseñado para garantizar el acceso y la circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, de acuerdo con la normativa específica. También se ajustará a las normas del Consejo Superior de Deportes para la planificación, diseño y ejecución de piscinas, con criterios sobre seguridad, accesibilidad, calidad del agua y eficiencia operativa. Algo importante, teniendo en cuenta que la actual piscina cubierta olímpica climatizada, levantada a principios de los años 2000, inicialmente se quedó a unos centímetros de su homologación como tal.

En materia energética, la instalación contará con un sistema centralizado de alta eficiencia, independiente de las calderas de la piscina actual. Ese sistema estará preparado para cubrir las necesidades térmicas y eléctricas de la nueva infraestructura. La nave de la piscina dispondrá de una unidad deshumidificadora especializada e independiente para extraer el exceso de humedad del aire. Este equipo incorporará recuperación de calor para aprovechar la energía residual y reintroducirla en el circuito. Además, la cubierta del edificio incorporará una planta solar fotovoltaica independiente de unos 13 kW de potencia, destinada al autoconsumo directo de los equipos y sistemas de bombeo.

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Montaje con distintas perspectivas del aspecto final del proyecto de piscina cubierta en Torrevieja / INFORMACIÓN

Fuentes renovables

El proyecto fija que la energía procedente de fuentes renovables cubra al menos el 70% de la demanda energética anual destinada al Agua Caliente Sanitaria y a la climatización de la piscina, incluidas las pérdidas térmicas de distribución, acumulación y recirculación. La combinación de estos sistemas permitirá que la nueva piscina funcione con un modelo energético independiente y de alta eficiencia, con el objetivo de reducir los costes de funcionamiento, el consumo de la red convencional y las emisiones de CO₂.